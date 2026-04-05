أليخاندرو غارناشو معروض للبيع بالفعل؟! تم الكشف عن المبلغ الذي يعتقد تشيلسي أنه يمكنه الحصول عليه مقابل جناح مانشستر يونايتد السابق
تشيلسي مستعد للاستماع إلى العروض
انتهت رسمياً فترة «الشهر العسل» التي قضاها غارناشو في العاصمة الإنجليزية، حيث تشير التقارير إلى أن «البلوز» مستعدون بالفعل للاستفادة مالياً من هذا اللاعب الشاب. وفقًا للصحفي سيمون فيليبس على مدونته Substack، فإن إدارة تشيلسي مستعدة الآن للسماح برحيل الجناح. على الرغم من وصوله وسط ضجة إعلامية كبيرة بصفته صفقة كبيرة بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) الصيف الماضي، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا فشل في ترسيخ مكانه كأحد اللاعبين الأساسيين. ويوضح النادي موقفه بوضوح، حيث أشار فيليبس إلى أن: "تشيلسي يعتقد أن غارناشو سيكون لديه الكثير من المهتمين المستعدين لدفع نفس المبلغ الذي دفعه النادي للتعاقد معه الصيف الماضي. ويبدو أن النادي كان يعتقد أن سوق الجناح الأيسر كان جافاً الصيف الماضي – ولكن كانت هناك بعض الندم على التعاقدات التي تمت في الصيف أيضاً".
الصراع من أجل الشكل والمكانة الدولية
نشأت الخطوة الأولى التي اتخذها غارناشو عن انهيار حاد في العلاقات داخل أولد ترافورد. بعد أن انتقد المدرب روبن أموريم بشدة عقب الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي، تم إبعاد الجناح إلى «فريق الاحتياط» قبل بيعه مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، لم يؤد تغيير الأجواء إلى انتعاش حظوظه، حيث تراجعت مستواه بشكل حاد. وقد انعكست عواقب هذه المعاناة المحلية بشكل كبير على الساحة الدولية، حيث تم استبعاده مؤخرًا من تشكيلة المنتخب الوطني. ومع اقتراب كأس العالم 2026، يجد مكانه مهددًا بشكل خطير.
آلة التجنيد التي لا تعرف الرحمة
عندما انتقل الجناح من شمال غرب إنجلترا إلى لندن، حذر الكثيرون من أنه يدخل نظامًا يُنظر فيه إلى اللاعبين غالبًا على أنهم مجرد أصول مالية وليس ركائز أساسية على المدى الطويل. يركز نموذج العمل الحالي لتشيلسي بشكل كبير على ضم المواهب الشابة ذات القيمة السوقية العالية، ويبدو أنه قد يكون أحدث ضحية لهذه السياسة القائمة على «الباب الدوار» في ظل سعي النادي لتحقيق التوازن المالي. تسلط أرقامه الأساسية الضوء على هذه المعاناة؛ ففي 37 مباراة خاضها في جميع المسابقات، سجل ثمانية أهداف فقط وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 1935 دقيقة من اللعب. وكان أداؤه في الدوري الإنجليزي الممتاز مخيباً للآمال بشكل خاص، حيث سجل هدفاً واحداً فقط وصنع أربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة. ورغم أنه استعاد بعض مستواه في البطولات المحلية - حيث سجل أربعة أهداف في أربع مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي واثنين في أربع مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي - إلا أن هدفاً واحداً في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا لم يكن كافياً لترسيخ مكانه. ومع وجود لاعبين مثل إستيفاو وجيمي جيتنز وبيدرو نيتو يتنافسون جميعاً على الدقائق في الجناحين، تراجع غارناشو بشكل كبير في الترتيب الهرمي للفريق.
اللاعبون البدلاء بدأوا بالفعل في الوصول إلى ستامفورد بريدج
في حين شهد مانشستر يونايتد تعزيزًا فوريًا بخلاف خريج أكاديميته بماتيوس كونها، فإن تشيلسي يتخذ هو الآخر خطوات لإعادة تشكيل خط هجومه. ومن المتوقع أن يؤدي وصول جيوفاني كويندا الوشيك قادمًا من سبورتينغ لشبونة إلى تضييق الخناق أكثر على فرص المهاجم الذي يعاني من صعوبات. وفي الوقت نفسه، يبدو أن مشجعي مانشستر يونايتد لا يبدون أي تعاطف معه. فبعد استبداله في الشوط الأول خلال المباريات الأخيرة، قد يجد هذا اللاعب المنسي نفسه قريبًا يبحث عن فريق ثالث خلال ثلاث سنوات.