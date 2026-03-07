Getty Images Sport
ترجمه
أليخاندرو غارناشو متألق بعد فوز "مذهل" حيث هزم نجم تشيلسي فريق ريكسهام في الوقت الإضافي ليفوز بـ"أصعب مباراة في الموسم"
غارناشو يتحدث عن الفوز الصعب في كأس الاتحاد الإنجليزي
غارناشو، الذي أثبت أنه صانع الفارق للزوار، أشاد بالخصم بعد صافرة النهاية. وفي حديثه إلى BBC One بعد المباراة، قال غارناشو: "فوز مذهل. أعتقد أنها كانت واحدة من أصعب المباريات في الموسم حتى الآن. نحن فخورون، وقد تأهلنا إلى الدور التالي. أعتقد أنه كان هدفًا رائعًا وتمريرة رائعة من داريو [إيسوغو]. أنا سعيد للغاية. هذه المباريات مختلفة. عليك أن تقاتل، وقد لعب الخصم بشكل جيد للغاية".
- Getty Images Sport
ريكسهام يدفع بلوز إلى أقصى حدوده
بدأ أصحاب الأرض المباراة بشكل رائع وتقدموا بهدف مفاجئ عن طريق سميث، قبل أن يعادل تشيلسي النتيجة بهدف عكسي من آرثر أوكونكو. لكن وريكسهام لم يثبط عزيمته، حيث استعاد كالوم دويل التقدم بهدف ذكي. وفي حديثه عن هدفه، قال دويل لبي بي سي سبورت: "حدث الأمر بسرعة كبيرة. جوش [وينداس] غاضب لأنني سجلت الهدف. كانت مجرد لمسة صغيرة وأثمرت عن هدف!"
على الرغم من بطولاتهم، تغيرت الأوضاع عندما خسر وريكسهام لاعباً بعد طرد جورج دوبسون. استغل تشيلسي الفرصة عن طريق جوش أشيمبونج ليفرض الوقت الإضافي، حيث كان للتفوق العددي تأثيره في النهاية. وعلق المهاجم الإنجليزي السابق آلان شيرر على قناة BBC One: "كان ذلك صعبًا على تشيلسي. الهدف من مسابقات الكأس هو الوصول إلى الدور التالي، حتى لو لم تلعب جيدًا. فريق ريكسهام ضغط عليهم طوال المباراة وجعلهم يمرون بليلة صعبة للغاية".
جواو بيدرو يوفر الميزة السريرية
في الوقت الإضافي، كانت جودة خيارات تشيلسي الهجومية هي التي حسمت المباراة في النهاية. سجل جواو بيدرو وغارناشو هدفين حطما قلوب وريكسهام وضمنوا تأهل الفريق إلى الدور التالي. أعجب شيرر بشكل خاص بتأثير المهاجم البرازيلي، مضيفًا: "جواو بيدرو أحدث فرقًا كبيرًا في فريق تشيلسي بفضل رباطة جأشه وقدرته على الجري بالكرة. لديه خيارات على جانبيه، لكنه يختار أن يمضي بمفرده. تشيلسي يتأهل إلى الدور التالي".
ربما كانت النتيجة قاسية على وريكسهام، الذي كان على بعد بوصات قليلة من التعادل 3-3 في الدقائق الأخيرة عن طريق لويس برانت، لكن الهدف ألغي بسبب التسلل. حتى بعد البطاقة الحمراء، واصل الفريق المضيف تهديده، مما يثبت أنه كان أكثر من مجرد منافس لخصمه الأعلى منه في الدوري خلال فترات طويلة من المباراة.
- Getty Images Sport
التطلع إلى الجولة التالية
بينما يحتفل تشيلسي بتأهله، بقي مدافع ريكسهام دويل يفكر فيما كان يمكن أن يكون. "من الصعب تقبل الهزيمة أمام فريق كبير. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا حتى نهاية المباراة. طرد أحد لاعبينا لم يساعدنا. إنها مباراة صعبة، وهم فريق كبير في الدوريات الكبرى، وهي اختبار جيد لنا أمام لاعبين من الطراز الرفيع. لدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء، لذا علينا أن نواصل المسيرة"، قال. وعندما سُئل عن طموحات ناديه في الصعود، أضاف: "نأمل أن يكون هذا هو الهدف، لكن علينا أن نواصل العمل من أجله".
سيترقب البلوز الآن معرفة منافسيهم في المرحلة التالية من المسابقة، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم طرح أسئلة حول أدائهم.
إعلان