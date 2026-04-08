أليخاندرو غارناتشو مرشح لانتقال صيفي إلى نادٍ مفاجئ بعد إجراء تواصل مع جناح تشيلسي
معاناة في العاصمة
اعتُبرت صفقة انتقال غارناتشو إلى تشيلسي في البداية بمثابة بداية جديدة كان في أمسّ الحاجة إليها، عقب خلافه العلني مع روبن أموريم في مانشستر يونايتد. إلا أن فترة «شهر العسل» للجناح في غرب لندن انتهت بالتأكيد. فقد فشل الدولي الأرجنتيني في ترسيخ مكان دائم له في التشكيلة الأساسية خلال حملة مضطربة.
ومن الناحية الإحصائية، جاء مستوى ابن الـ21 عاماً دون التوقعات. فعلى الرغم من تسجيله ثمانية أهداف وتقديمه أربع تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة في جميع المسابقات مع تشيلسي، فإن معظم هذا الإنتاج جاء في مواجهات الكؤوس المحلية. كما أن حصيلة متواضعة بلغت هدفاً واحداً فقط في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أثارت شكوكاً جدية بشأن مدى ملاءمته على المدى الطويل لنادٍ يملك طموحات كبيرة.
ريفر بليت يُجري اتصالًا مفاجئًا
في ظل الصعوبات المتواصلة التي يواجهها في ستامفورد بريدج، ظهر خاطبٌ مفاجئ. وتشير تقارير من أميركا الجنوبية إلى أن مدرب ريفر بليت، إدواردو كوديت، تواصل مباشرةً مع غارناتشو لمناقشة انتقال محتمل. ويفيد الخبر، الذي كشفه الصحافي غونزالو كارول من TyC Sports، بأن العملاق الأرجنتيني يختبر الأجواء لمعرفة ما إذا كانت صفقة ممكنة للمهاجم البالغ من العمر 21 عاماً.
ويشير التقرير إلى أن تشيلسي سينظر بإيجابية إلى صفقة إعارة لمدة عام واحد، ما يتيح للاعب استعادة ثقته بعيداً عن التدقيق الشديد في دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي.
عوائق الانتقال
بينما يكتسب الربط بريفر بليت زخماً في الأرجنتين، لا تزال هناك عدة عقبات كبيرة قائمة. من الناحية المالية، سيكون راتب الجناح عقبة كبرى أمام أي نادٍ في أميركا الجنوبية، وهناك أيضاً المسألة المحرجة المتعلقة بولاءات اللاعب المحلية. وقد سبق لغارناتشو أن صرّح علناً بأن عائلته كانت دائماً تشجع بوكا جونيورز، الغريم اللدود لريفر بليت. علاوة على ذلك، ومن منظور رياضي، قد لا تكون خطوة الانتقال إلى الدوري الأرجنتيني الممتاز هي المحطة التي يحتاجها غارناتشو للعودة إلى تشكيلة الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني.
سياسة تشيلسي القاسية في سوق الانتقالات
يُقال إنّ إدارة «البلوز» بدأت تنظر إلى غارناتشو من منظور استراتيجيتها الأوسع في التعاقدات، والتي تُعطي الأولوية لارتفاع قيمة إعادة البيع والتجديد المستمر للتشكيلة. وتشيلسي مستعد بالفعل للاستفادة ماليًا من اللاعب البالغ 21 عامًا، وهو منفتح على الموافقة على رحيله. ومن خلال توضيح أنها ستستمع إلى العروض، يعتقد النادي أنه لا يزال قادرًا على استرداد جزء كبير من رسوم الـ40 مليون جنيه إسترليني التي دفعها لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي فقط. وبينما تسعى الإدارة إلى موازنة الحسابات، يجد غارناتشو نفسه عند مفترق طرق في مسيرته. وما إذا كانت خطوته التالية ستكون عودة إلى الأرجنتين أو تحديًا أوروبيًا مختلفًا يبقى أمرًا غير محسوم، لكن سياسة «الباب الدوّار» في ستامفورد بريدج تعني أن وقته باللون الأزرق بات يزداد غموضًا.