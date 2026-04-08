اعتُبرت صفقة انتقال غارناتشو إلى تشيلسي في البداية بمثابة بداية جديدة كان في أمسّ الحاجة إليها، عقب خلافه العلني مع روبن أموريم في مانشستر يونايتد. إلا أن فترة «شهر العسل» للجناح في غرب لندن انتهت بالتأكيد. فقد فشل الدولي الأرجنتيني في ترسيخ مكان دائم له في التشكيلة الأساسية خلال حملة مضطربة.

ومن الناحية الإحصائية، جاء مستوى ابن الـ21 عاماً دون التوقعات. فعلى الرغم من تسجيله ثمانية أهداف وتقديمه أربع تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة في جميع المسابقات مع تشيلسي، فإن معظم هذا الإنتاج جاء في مواجهات الكؤوس المحلية. كما أن حصيلة متواضعة بلغت هدفاً واحداً فقط في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أثارت شكوكاً جدية بشأن مدى ملاءمته على المدى الطويل لنادٍ يملك طموحات كبيرة.