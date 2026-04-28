ليست لألمانيا بل لفلسفتين كرويتين مختلفتين تمامًا .. يورجن كلوب يختار أكثر مباراة يتطلع لها بكأس العالم 2026

وعندما سُئل عما إذا كان سيشاهد يوماً ما مباراة في كأس العالم دون أن يلاحظه أحد وبكل راحة في إحدى الحانات، أجاب المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند قائلاً: «دون أن يلاحظني أحد؟ نعم، سيكون ذلك رائعاً. لكن هذا لن يحدث أبداً. وأنا أتطلع بشدة لمباراة اسكتلندا ضد البرازيل؛ فهي تبشر بأن تكون مباراة رائعة لأن فلسفتين كرويتين مختلفتين تماماً ستتواجهان».

يرى كلوب أن هناك مجموعة واسعة من المتنافسين في كأس العالم هذه. ويضم المنتخب الألماني بينهم، لأنه، كما يقول، "كل شيء ممكن!" ومع ذلك، يمكنه "تسمية عشرة فرق أخرى لديها فرصة كبيرة أيضاً". ويشرح أن النجاح يتطلب الحظ، والبقاء خالياً من الإصابات، وجودة حقيقية في تشكيلة الفريق.

وعندما سُئل عن أبرز المرشحين، ذكر "أبطال العالم مثل الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى هولندا". كما سلط الضوء على البرتغال باعتبارها حصاناً أسوداً محتملاً، وعلى النرويج باعتبارها فريقاً يضم "جيلاً ذهبياً" بقيادة إرلينج هالاند. ومع ذلك، رفض المدرب البالغ من العمر 58 عاماً تضييق قائمته المختصرة إلى ثلاثة فرق فقط.