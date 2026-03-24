ألمانيا، تشكيلة المنتخب ضد سويسرا وغانا: من هم اللاعبون الذين اختارهم يوليان ناجلسمان للمنتخب الألماني، ومن هم نجوم الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) الغائبون؟

من سيحظى بمكان في التشكيلة النهائية للمنتخب الألماني قبل انطلاق مرحلة كأس العالم الحاسمة، وأي نجوم الاتحاد الألماني لكرة القدم سيضطرون إلى البقاء في المنزل؟ يقدم لكم موقع Spox جميع الإجابات.

أعلن مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان رسمياً عن تشكيلة فريقه للمباريات الاستعدادية لكأس العالم في سويسرا (27 مارس) وضد غانا (30 مارس).

شاهد الرياضة مباشرةاشترك الآن!

هنا في SPOX ستعرفون من سيشارك ومن سيغيب!

    يخوض يوليان ناجلسمان أول مباراتين دوليتين بوجود لاعبين يشاركان لأول مرة وستة لاعبين عائدين. يبرز اسمان بشكل خاص في قائمة الـ 25 لاعباً: مع لينارت كارل وجوناس أوربيغ، يرقّي مدرب المنتخب الألماني موهبتين من بايرن ميونيخ مباشرة إلى التشكيلة الأولى. كما يتم تعزيز التشكيلة باللاعبين الدوليين من الدوري الإنجليزي الممتاز: باسكال غروس، كاي هافرتز وأنطون ستاخ. يضاف إلى ذلك أنطونيو روديجر، دنيز أونداف وجوشا فاغنومان.

    هؤلاء اللاعبون جدد مقارنة بالترشيح الأخير:

    • حارس المرمى:جوناس أوربيغ
    • الدفاع: أنطونيو روديجر، جوشا فاغنومان، أنطون ستاخ، باسكال غروس
    • الهجوم: دنيز أونداف، لينارت كارل، كاي هافرتز

    من بين اللاعبين الذين سيغادرون التشكيلة، فين داهمن الذي سيحل محله جوناس أوربيغ. كما لن يشارك سعيد الملا. وكان ناجلسمان قد انتقد مؤخرًا قلة وقت اللعب الذي يحصل عليه في نادي 1. FC كولن.

    اللاعبون الغائبون مقارنة بالترشيح الأخير: 

    • حارس المرمى: فين داهمن، نوح أتوبولو
    • الدفاع: ريدل باكو
    • الهجوم: كريم أدييمي، جوناثان بوركاردت، ناديم أميري، سعيد الملا

    كما استبعد ناجلسمان نجم خط الوسط جمال موسيالا من تشكيلته للمباريات الودية. وبسبب مشاكل الإصابة الحالية التي يعاني منها موسيالا، تقرر بالتشاور مع نادي بايرن ميونيخ وفرق الأطباء المعنية عدم ترشيح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. كما غادر جيمي لويلينج، الذي كان قد وصل إلى معسكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في هيرتسوجيناوراخ وهو يعاني من مشاكل في ربلة الساق، المعسكر مرة أخرى. كما لن يشارك في المباريات نيكلاس فولكروغ، وتيم كلايندينست، وماكسيميليان ميتلشتات، وماكسيميليان باير.

    • إعلان
    منتخب ألمانيا: تشكيلة المنتخب الألماني

    المركزاللاعبالنادي
    حارس المرمىأوليفر باومانTSG هوفنهايم
    حارس المرمىألكسندر نوبلف.ب. شتوتغارت
    حارس المرمىيوناس أوربيغبايرن ميونيخ
    الدفاعفالديمار أنتونبوروسيا دورتموند
    مدافعناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    مدافعباسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون
    مدافعجوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    دفاعيأنجيلو ستيلرف.ب. شتوتغارت
    مدافعديفيد راومRB لايبزيغ
    مدافعأنطونيو روديجرريال مدريد
    مدافعنيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند
    مدافعأنطون ستاخليدز يونايتد
    مدافعجوناثان تاهبايرن ميونيخ
    مدافعماليك ثياونيوكاسل يونايتد
    مدافعجوشا فاغنومانف.ب. شتوتغارت
    مهاجمليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    مهاجمسيرج غنابرينادي بايرن ميونيخ
    مهاجمكاي هافرتزنادي أرسنال
    مهاجملينارت كارلنادي بايرن ميونيخ
    مهاجمكريس فوريشف.ب. شتوتغارت
    مهاجمليروي سانيغالطة سراي
    مهاجمكيفن شادهنادي برينتفورد
    مهاجمدينيز أوندافف.ب. شتوتغارت
    مهاجمفلوريان فيرتزنادي ليفربول
    مهاجمنيك وولتميدنيوكاسل يونايتد

  • ألمانيا، تشكيلة الفريق في مباراتي سويسرا وغانا: البث المباشر

    ستُبث المباراة الودية في سويسرا مباشرةً على قناة RTL وعبر البث المباشر على RTL+. أما المباراة التي ستُقام على أرضنا ضد غانا، فستقوم قناة ARD ببثها على التلفزيون المجاني وفي المكتبة الرقمية. 

    كما ستتقاسم القنوات العامة بث مباريات الدور الأول خلال كأس العالم: ستبث قناة ARD المباريات ضد كوراساو والإكوادور، بينما ستبث قناة ZDF المباراة ضد كوت ديفوار. لمن لا يريد أن يفوت أي مباراة: ستبث MagentaTV جميع مباريات البطولة بأكملها.

    اشترك الآن وشاهد البث المباشر للرياضة في أي مكان - ابتداءً من 9,95 يورو شهريًا!

  • ألمانيا، تشكيلة المنتخب ضد سويسرا وغانا: نظرة عامة على أهم المواعيد وبث مباريات المنتخب الألماني

    التاريخالساعةالموعدالمكانالبث
    27 مارس20:45مباراة ودية استعداداً لكأس العالم ضد سويسرابازلRTL، RTL+
    30 مارس20:45مباراة ودية قبل كأس العالم ضد غاناشتوتغارتARD، مكتبة ARD
    31 مايو20:45مباراة ودية قبل كأس العالم ضد فنلنداماينزZDF، مكتبة ZDF
    2 يونيو الإقلاع إلى معسكر التدريب في شيكاغوفرانكفورت-
    6 يونيو20:30مباراة تحضيرية لكأس العالم ضد الولايات المتحدةشيكاغوRTL، RTL+
    8 يونيو الانتقال إلى مقر الإقامة خلال كأس العالم (The Graylyn Estate في وينستون سالم)كارولينا الشمالية-
    14 يونيو19:00مباراة المجموعة في كأس العالم ضد كوراساوهيوستنARD، MagentaTV، مكتبة ARD
    20 يونيو22:00مباراة المجموعة في كأس العالم ضد كوت ديفوارتورونتوZDF، MagentaTV، مكتبة ZDF
    25 يونيو22:00مباراة المجموعة في كأس العالم ضد الإكوادورإيست رذرفوردARD، MagentaTV، مكتبة ARD
