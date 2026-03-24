ألمانيا تستقطب عضوًا سابقًا في الجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ وبرنلي بقيادة فينسنت كومباني لتعزيز آمالها في كأس العالم
ناجلسمان يلجأ إلى المقرب السابق من كومباني
في خطوة استراتيجية لتعزيز طاقمه الفني استعدادًا لكأس العالم 2026، أضاف ناجلسمان رسميًا برام جيرز إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني. وقد اكتسب خبير الأداء البلجيكي سمعة طيبة في عالم كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما من خلال علاقته الوثيقة مع فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق والمدرب المتميز حاليًا.
ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى القسم الرياضي الحالي، حيث سيعمل جنباً إلى جنب مع مدربي اللياقة البدنية المخضرمين نيكلاس ديتريش وكرونوسلاف بانوفيتش.
سينضم جيرز إلى "المنتخب الألماني" على الفور، حاملاً معه خبرة واسعة اكتسبها من بعض أكثر الدوريات صعوبة في عالم كرة القدم لمساعدة ألمانيا في خوض مبارياتها الدولية المقبلة.
صعود سريع في سلم الرتب التدريبية
يشغل جيرز حاليًا منصب مديرالأداء في نادي أندرلخت، حيث لا يزال شخصية أساسية في صفوف النادي البلجيكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب. وقد كان مساره المهني مثيرًا للإعجاب، حيث رافق سابقًا كومباني في العديد من المهام الصعبة على الصعيدين النادي والقاري.
قبل عودته إلى بلجيكا، كان جيرز عنصراً أساسياً في الجهاز الفني لكل من بيرنلي وبايرن ميونيخ. سمحت له الفترة التي قضاها في أليانز أرينا بالعمل يومياً مع العديد من لاعبي المنتخب الألماني الحاليين، مما جعله الخيار المنطقي لناجلسمان الذي يسعى إلى صقل الإعداد البدني للفريق قبل سفره إلى أمريكا الشمالية.
تأثير فوري على المباريات الودية المقبلة
أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أن جيرز سينضم إلى الجهاز الفني بصفة مؤقتة، وسيبقى مع الفريق حتى انتهاء كأس العالم هذا الصيف. وستتمثل مهامه الأولى في الإشراف على اللياقة البدنية للفريق خلال فترة التوقف الدولية الحالية، التي تشهد مباراتين حاسمتين للبطل العالمي السابق.
من المقرر أن تواجه ألمانيا سويسرا في بازل يوم الجمعة المقبل، في محاولة لتعزيز الزخم والتماسك. بعد تلك المباراة، سيعود رجال ناجلسمان إلى أرضهم لمواجهة غانا في شتوتغارت يوم الاثنين، مما يمنح جيرز فرصة فورية لتقييم لياقة الفريق في بيئة تنافسية.
تعزيز مهمة كأس العالم
أعرب ناجلسمان صراحةً عن الحاجة إلى تحقيق مكاسب هامشية في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا إلى استعادة مكانتها كقوة كروية عالمية. ومن خلال ضم أحد أكثر مساعدي كومباني السابقين ثقةً، يضمن المدرب أن تكون خططه التكتيكية مدعومة بأداء بدني على مستوى النخبة. وتأتي هذه الإضافة في وقت يواجه فيه العديد من اللاعبين المخضرمين والنجوم الصاعدين على حد سواء جدول مباريات محلي مزدحم.
وبينما يظل التركيز منصبًا على الملعب، فإن استثمار الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) في الجهاز الفني يشير إلى نية واضحة في بذل كل جهد ممكن. وسيوازن جيرز بين مهامه الدولية ودوره المستمر في بلجيكا، حيث سيعود إلى أندرلخت بدوام كامل بمجرد انتهاء حملة ألمانيا في كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.