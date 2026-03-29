ألمانيا، التشكيلة المتوقعة لمباراة غانا: هكذا قد يختار يوليان ناجلسمان تشكيلة المنتخب الألماني

ألمانيا ضد غانا
ألمانيا
غانا
المباريات الودية

آخر مباراة ودية قبل الإعلان النهائي عن تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم: ألمانيا تواجه غانا يوم الجمعة. نكشف لكم التشكيلة التي من المرجح أن يعتمد عليها مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان.

اختبار صعب جديد للمنتخب الألماني! يوم الاثنين 30 مارس، يلتقي المنتخب الألماني مع غانا في المباراة الودية الثانية ضمن فترة المباريات الدولية – وهي فرصة مهمة لتقييم المستوى قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب في مايو. ومن المقرر أن تبدأ المباراة في ملعب MHP Arena في شتوتغارت في الساعة 20:45.

  • ألمانيا، التشكيلة المتوقعة لمباراة غانا: هكذا قد يختار يوليان ناجلسمان تشكيلة المنتخب الألماني

    لعب المنتخب الألماني مؤخرًا بتشكيلة 4-2-3-1، لكن هناك مؤشرات كثيرة على أن يوليان ناجلسمان سيقوم بتغييرات ملحوظة في التشكيلة ضد غانا. بعد المباراة المثيرة التي انتهت بنتيجة 4-3 ضد سويسرا، من المرجح أن يظل النظام الأساسي مشابهًا، لكن التغييرات المحتملة قد تجعل المنتخب الألماني يبدو أحيانًا وكأنه يلعب بتشكيلة 4-3-3. 

    أما في حراسة المرمى، فالوضع أكثر انفتاحاً قبل مباراة غانا. كان أوليفر باومان الحارس الأساسي في مباراة سويسرا ولا يزال يعتبر الحارس الأول بلا منازع، لكن في الوقت نفسه، هناك مؤشرات على أن ألكسندر نوبيل قد يحصل على فرصة للعب في شتوتغارت. في خط الدفاع الرباعي، من المرجح أن يبدأ جوشوا كيميش في الجانب الأيمن، بينما هناك مؤشرات قوية على مشاركة أنطونيو روديجر وماليك ثياو في قلب الدفاع. على الجانب الأيسر، يعتبر ناثانيال براون مرشحاً للعب في التشكيلة الأساسية، على الرغم من أن ديفيد راوم لا يزال خياراً ممكناً. 

    في خط الوسط، نتوقع تغييرات. يعتبر باسكال غروس وأنتون ستاخ مرشحين قويين للانضمام إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن بدأ أنجيلو ستيلر وليون غوريتزكا المباراة ضد سويسرا. أمامهما، قد يتم إشراك سيرج غنابري في موقع أعمق قليلاً أو في الجانب الأيمن.

    قد تكون هناك بعض التغييرات في الهجوم أيضًا. كان فلوريان فيرتز هو الأفضل في المباراة ضد سويسرا بتسجيله هدفين وصنع هدفين، لكنه قد يتم إراحته بعد المجهود الكبير الذي بذله. يعد كيفن شاده مرشحاً واقعياً للعب دور في خط الهجوم الثلاثي، كما قد يشارك لينارت كارل في التشكيلة الأساسية لأول مرة بعد مشاركته القصيرة ضد سويسرا. كما ألمح ناجلسمان إلى أن ساني يظل خياراً متاحاً رغم أدائه المتواضع نسبياً. 

    أما في مركز الهجوم، فالقرار لم يتخذ بعد: نيك وولتمادي مرشح للعب في التشكيلة الأساسية، لكن من الممكن أيضًا أن يشارك دنيز أونداف وفقًا لتصريحات ناجلسمان. 

    التشكيلة المتوقعة لألمانيا:
    نوبل – كيميش، ثياو، روديجر، براون – غروس، ستاخ، غنابري – لينارت كارل، وولتمادي، شاده

  • ألمانيا، مباراة ودية: هذا هو التشكيل المتوقع لغانا في مواجهة منتخب ألمانيا

    عادةً ما تلعب "النجوم السوداء" بأسلوب مرن، وقد اعتمدت مؤخرًا بشكل متكرر تشكيلة 4-3-3 أو نسخة معدلة قليلاً في خط الوسط. لكن في المباراة ضد المنتخب الألماني، من المتوقع أن يعتمد المدرب أوتو أدو على أسلوب لعب متماسك ودفاعي إلى حد ما. 

    من المرجح أن يبدأ لورانس أتي-زيغي في حراسة المرمى. أمامه، من المحتمل أن يكون هناك خط دفاع رباعي يضم مارفن سينايا وجيديون مينساه على الأجنحة، بالإضافة إلى ألكسندر دجيكو وباتريك فايفر في قلب الدفاع. 

    في خط الوسط، سيتولى توماس بارتي الدور المركزي وسيقود اللعب. وقد يدعمه لاعبون يتمتعون بقدرة كبيرة على الجري مثل إبراهيم سليمانا أو كواسي سيبو. 

    في الهجوم، تعتمد غانا بشكل أساسي على السرعة ولحظات التحول: من المتوقع أن يلعب كمالدين سليمانا وأنطوان سيمينيو على الأجنحة، بينما يلعب جوردان أيو في الوسط كمهاجم متمرس. 

    التشكيلة المتوقعة لغانا:
    أتي-زيغي – سينايا، فايفر، دجيكو، مينساه – بارتي، سليمانا، سيبو – سيمينيو، أيو، سليمانا

  • ألمانيا ضد غانا: المباراة الودية للمنتخب الألماني مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر

    كما ستكون مباراة غانا الدولية متاحة للمشاهدة مجانًا. وفي حين بُثت المباراة ضد سويسرا على قناة RTL، ستتولى قناة ARD هذه المرة البث على التلفزيون العام.

    بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر المباراة بشكل متزامن عبر البث المباشر على مكتبةARD الرقمية.

    وبالنظر إلى كأس العالم 2026، ستتقاسم قناتا ARD وZDF بث مباريات المنتخب الألماني. ومع ذلك، ستُعرض جميع مباريات البطولة حصريًا على منصة البث المباشر MagentaTV.

  • ألمانيا ضد غانا: متابعة مباشرة لمباراة المنتخب الألماني الودية على موقع SPOX

    وبالطبع يمكنكم أيضًا متابعة المباراة معنا - فكما هو معتاد، سنقدم لكم تغطية حية كاملة لمباراة المنتخب الألماني!

    قبل حوالي ساعة من انطلاق المباراة، ستجدون التغطية المباشرة مع التشكيلات الرسمية على صفحتنا الرئيسية!

  • ألمانيا ضد غانا: أهم المعلومات عن المباراة الودية للمنتخب الألماني

    • المباراة: ألمانيا ضد غانا
    • المسابقة: مباراة ودية
    • التاريخ: 30 مارس 2026
    • الوقت: 20:45
    • المكان: MHP Arena (شتوتغارت)
    • البث التلفزيوني والمباشر: ARD
    • تغطية مباشرة: SPOX

  • ألمانيا، التشكيلة: هؤلاء هم اللاعبون الذين اختارهم يوليان ناجلسمان للمباراة الودية ضد غانا

    رقماللاعبالفريق
    1أوليفر باومانTSG هوفنهايم
    2أنطونيو روديجرريال مدريد
    3فالديمار أنتونبوروسيا دورتموند
    4جوناثان تاهبايرن ميونيخ
    5باسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون
    6جوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    7كاي هافرتزأرسنال
    8ليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    9كيفن شادهنادي برينتفورد
    11نيك وولتميدنيوكاسل
    12ألكسندر نوبلف.ب. شتوتغارت
    13دينيز أوندافف.ب. شتوتغارت
    14كريس فوريشف.ب. شتوتغارت
    15نيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند
    16أنجيلو ستيلرف.ب. شتوتغارت
    17فلوريان فيرتزليفربول
    18ناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    19ليروي سانيغالطة سراي
    20سيرج غنابريبايرن ميونيخ
    21جوناس أوربيغبايرن ميونيخ
    22ديفيد راومآر بي لايبزيغ
    23جوشا فاغنومانف.ب. شتوتغارت
    24أنطون ستاخليدز يونايتد
    25لينارت كارلبايرن ميونيخ
    26ماليك ثياونيوكاسل


المباريات الودية
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
غانا crest
غانا
غانا