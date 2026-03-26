ألمانيا، التشكيلة المتوقعة لمباراة سويسرا: كفى سرية! جوليان ناجلسمان يكشف (تقريبًا) عن تشكيلته الكاملة للمباراة

سيضطر مدرب المنتخب الألماني إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين في هذه السلسلة الأخيرة من المباريات الودية. كان غياب جمال موسيالا مؤكدًا منذ وقت مبكر — وبعد الإعلان عن التشكيلة، أعلن ألكسندر بافلوفيتش وفليكس نميشا انسحابهما، ثم انضم إليهما مؤخرًا جيمي لويلينج والحارس جوناس أوربيغ. استدعى ناجلسمان أنجيلو ستيلر وكريس فوريش بديلاً عن بافلوفيتش ونميشا، وفين داهمن لاعب أوغسبورغ بديلاً عن أوربيغ.

ولكن لننتقل الآن إلى اللاعبين الذين من المتوقع أن يشاركوا في المباراة. لعبت المنتخب الألماني مؤخرًا في الغالب بتشكيلة 4-2-3-1، ومن المرجح أن يكون الحال كذلك في المباراة ضد المنتخب السويسري.

الأمر واضح في حراسة المرمى: سيحمي المرمى أوليفر باومان بصفته الحارس الأول للمنتخب الألماني. في خط الدفاع الرباعي، سيكون جوشوا كيميش في الجانب الأيمن، وقد أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان كلا المركزين أيضًا مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي.

على الجانب الأيسر، يحظى ديفيد راوم بالأفضلية على لاعب فرانكفورت الشاب ناثانيال براون. في قلب الدفاع، سيلعب جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك، وفقًا لناجلسمان، الذي كشف عن عدد غير معتاد من المراكز. أما العائد أنطونيو روديجر، فسيجلس على مقاعد البدلاء في البداية. وقد أكد روديجر أنه "سيبذل قصارى جهده" حتى من على مقاعد البدلاء. يلعب ديفيد راوم على الجانب الأيسر. قال ناجلسمان إننا "نحتاج إلى شعور جيد واستقرار" في الدفاع.

نظرًا لرحيل لاعبي الوسط نيميشا وبافلوفيتش، فإن ليون جوريتزكا من بايرن ميونيخ سيكون أساسيًا. ومن المفترض أن يكون أنجيلو ستيلر "نسخة" بافلوفيتش في مركز الوسط. لاعب شتوتغارت الذي تم ترشيحه لاحقًا هو أحد اللاعبين الذين لا يزالون بحاجة إلى إثبات جدارتهم للترشح لكأس العالم. سيقوم سيرج غنابري بدور موسيالا في الهجوم إلى جانب فلوريان فيرتز ونيك وولتمادي على الأرجح، ويمكن أن يأمل كارل في الظهور لأول مرة خلال المباراة.

وقد "تدرب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل لافت للنظر"، كما أشاد ناجلسمان، "لقد أعجبت به كثيرًا ولم أشعر أبدًا أن الضجة الإعلامية قد أثرت على عقله". ويبقى مركز المهاجم، وقد حدد ناجلسمان خياره بالفعل في الليلة السابقة: العائد كاي هافرتز. "إنه لاعب ممتاز للغاية، وسيكون مفيدًا لنا في هذا المركز."

في المقدمة، سيبدأ فلوريان فيرتز في الوسط، أما على الجناح، فبسبب غياب ليويلينغ، قد يكون لدى نيك وولتمادي، الذي يعاني من تراجع في مستواه مع نيوكاسل، فرص جيدة للعب منذ البداية. ومن المرجح أن يكون سيرج غنابري هو الثالث في التشكيلة. وفي المقدمة، سيحظى كاي هافرتز بالأفضلية على دينيز أونداف، وفقاً لناغلسمان.

التشكيلة المتوقعة لألمانيا: باومان – كيميش، تاه، شلوتربيك، راوم – ستيلر، جوريتزكا – وولتمادي، فيرتز، غنابري – هافرتز