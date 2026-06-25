مانويل نوير ضد الإكوادور | عاد من الاعتزال ليهين تاريخه .. حاسبوا ناجلسمان "الظالم" على فضائح "الأسد العجوز"!

لا أحد يستطيع أن ينكر كون مانويل نوير أحد أفضل حراس المرمى في التاريخ، إلا أن كرة القدم لا تحب من يعاندها، واليوم أدارت ظهرها إلى الحارس الألماني الذي طمع في مجد لا يستحقه وعاد من الاعتزال وهو في الـ41 من عمره، ليلقى عقابا قاسيًا.

نوير كان السبب الأول في خسارة منتخب ألمانيا بأخطاء ساذجة في التعامل مع هدفي الإكوادور، حيث تأخر كثيرًا في التعامل مع تسديدة أنجولو التي كانت بالمتناول، ليستقبل هدف التعادل ويضيع على بلاده التقدم المبكر.

وفي الدقيقة 72 كاد أن يتسبب في هدف آخر للمنتخب الإكوادوري، بعدما خرج في خطأ مُكرر من الحارس الخبير حتى حدود منطقة جزاءه وفشل في الإمساك بالكرة، ولولا تأخر فالنسيا في اللحاق بالكرة، لكانت الأمور أسوأ بكثير.

كل ذلك كان قبل أن يأتي الخطأ الفادح عندما فشل في التعامل مع ضربة ركنية وأمسك بالهواء تاركًا جونزالو بلاتا يسجل هدفًا في مرماه من داخل منطقة الست ياردات، في مشهد مخزٍ وضع وصمة عار جديدة في مسيرة الحارس الأسطوري.



