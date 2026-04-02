ألكسندر إيساك يعود إلى التدريبات بإطلالة جديدة لافتة للنظر، حيث يستعد اللاعب الذي تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني للعودة بعد تعافيه من الإصابة
انتهى الطريق الطويل نحو التعافي
غاب المهاجم السابق لنيوكاسل يونايتد عن الملاعب منذ شهر ديسمبر بعد خضوعه لعملية جراحية في كسر في عظم الشظية تعرض له خلال مباراة ضد توتنهام. وبعد أشهر من إعادة التأهيل بعيدًا عن الأضواء، شوهد المهاجم هذا الأسبوع وهو يعود إلى الملاعب برفقة زملائه. وتأتي عودته في وقت حاسم للنادي مع عودته من فترة التوقف الدولية. ويبدو إيساك، الذي ظهر بلحية جديدة خلال التدريبات، جاهزًا للعودة إلى الملاعب خلال الفترة المتبقية من الموسم.
فريق «سلوتس» متحمس لعودة إيزاك
أعرب سلوت، مدرب ليفربول، عن سعادته بعودة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن توقيت عودته كان مثاليًا، سواء بالنسبة للريدز أو لطموحات اللاعب في تمثيل السويد في كأس العالم.
وقال سلوت لموقعLiverpoolfc.com: "أعتقد أن أليكس في وضع جيد للغاية لأن السويد تأهلت لكأس العالم مساء أمس، وبصرف النظر عن ذلك، سيتدرب مع الفريق مرة أخرى غدًا لأول مرة". "إذا كنت قد عملت بجد لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أو ما شابه ذلك، ثم عدت إلى تدريبات الفريق، فهذا أمر رائع للجميع. لذا، فإن أليكس، من هذه الناحية، في وضع جيد".
آمال كبيرة في إحداث تأثير قوي
ورغم أن الطاقم الطبي سيتولى على الأرجح إدارة وقت لعبه بحذر، فإن سلوت يدرك تمامًا الميزة الفنية التي يضيفها إيساك إلى هجوم الفريق الحالي.
وأضاف: "بالطبع هذه هي جلسته الأولى فقط مع الفريق بعد غياب دام ثلاثة أو أربعة أشهر، لكن من الجيد عودته لأننا جميعًا نعرف من وقعنا معه، وقد وقعنا مع مهاجم رائع". "لذا، فإن وجوده مرة أخرى في فريق يخلق عادةً الكثير من الفرص – وربما ليس فورًا من اللحظة الأولى التي يمكنه فيها المشاركة – لكن عودته خلال الشهرين الأخيرين أمر مفيد جدًا لنا، على ما أعتقد".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تزامنت عودة إيساك مع استعدادات الفريق لمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي ستقام على أرض مانشستر سيتي يوم السبت المقبل. وتمثل هذه المباراة عقبة كبيرة في مسيرة ليفربول نحو الفوز باللقب، وتشكل عودة إيساك دفعة معنوية جاءت في الوقت المناسب. ورغم أنه من غير المتوقع أن يبدأ المباراة أساسيًا، إلا أنه قد يحصل على بعض الدقائق قبل أن يواجه «الريدز» فريق باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.