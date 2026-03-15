AFP
ترجمه
ألكسندرا بوب، أسطورة المنتخب الألماني الحائزة على لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والتي خاضت 145 مباراة دولية، توقع عقدًا مع بوروسيا دورتموند الذي يلعب في الدرجة الثالثة
مشروع طموح في دورتموند
تصل بوب إلى دورتموند وهي تتمتع بخبرة واسعة، حيث خاضت حتى الآن 145 مباراة دولية (سجلت فيها 67 هدفاً)، و332 مباراة في الدوري الألماني (سجلت فيها 158 هدفاً)، و89 مباراة في دوري أبطال أوروبا (سجلت فيها 36 هدفاً). وعلى الرغم من أن نادي بوروسيا دورتموند يلعب حالياً في الدرجات الدنيا من هرم الدوري الألماني، فقد قررت اللاعبة الحائزة على لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ترك المستوى الرفيع للمساعدة في قيادة هذا المشروع الطموح. في دورتموند، تنضم إلى فريق يضم بالفعل العديد من لاعبات الدوري الألماني السابقات، بما في ذلك فريدريك كيمبي وأنيكا إندرلي. يدرب الفريق ماركوس هوجنر، ويعتمد بوروسيا دورتموند أيضًا على خبرة فولفسبورغ على مستوى الإدارة: حيث ينتقل رالف كيلرمان إلى بوروسيا دورتموند ليشغل منصب المدير الرياضي.
تحقيق حلم الطفولة
بالنسبة لبوب، يمثل هذا الانتقال عودة إلى جذورها في منطقة الرور. وبعد أن أمضت 14 عامًا في فولفسبورغ، أوضحت المهاجمة المخضرمة أن قرارها هذا نابع من تعلقها الدائم بالنادي ذي القميص الأسود والأصفر. «قلبي ينبض لهذا النادي. أنا أقترب ببطء من نهاية مسيرتي وأحتاج إلى الاستماع إلى جسدي. لم أرغب في تفويت فرصة اللعب بقميص بوروسيا دورتموند"، كشفت بوب لموقع النادي الرسمي.
وأوضحت علاقتها بالنادي قائلة: "لطالما كنت صريحة بشأن كوني من مشجعي دورتموند. لدي صورة واضحة في ذهني عن نفسي وأنا طفلة صغيرة أقف في ملعب ويستفالنستاديون مرتدية قميص دورتموند وقبعة وألوح بعلم. إن معرفة أنني سأتمكن الآن من النزول إلى الملعب رسمياً مرتدية هذا القميص تجعلني فخورة".
بيان الطموح
حقق فريق دورتموند للسيدات صعودًا متتاليًا منذ تأسيسه، ويعد انضمام لاعبة خاضت 145 مباراة دولية دليلًا واضحًا على عزم النادي الوصول إلى الدوري الألماني (البوندسليغا) في أسرع وقت ممكن. وصرحت المديرة التنفيذية سفينيا شلينكر قائلةً: «يُعد التعاقد مع أليكس إعلانًا قويًا عن طموحاتنا. إن اختيار لاعبة من عيارها للانضمام إلى نادي بوروسيا دورتموند (BVB) عن وعي يجعلنا فخورين للغاية».
وأضاف كارستن كرامر، المتحدث باسم إدارة BVB: "ألكسندرا بوب هي واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في كرة القدم النسائية، على الصعيدين الوطني والدولي. إن النجاح الذي حققته مع نادٍ كبير مثل VfL Wolfsburg والمنتخب الألماني مثير للإعجاب حقاً. نحن سعداء لأننا تمكنا من إلهام أليكس للانضمام إلينا في رحلتنا الطموحة".
- Getty Images
البناء من أجل المستقبل
تتوقع بوب أن تلعب دوراً مهماً في إضفاء الطابع الاحترافي على البنية التحتية للنادي. وهي متحمسة للمساعدة في تطوير المشروع من الألف إلى الياء، وتقديم قيادة متمرسة في الوقت الذي يعمل فيه بوروسيا دورتموند على إنشاء مركز تدريب مخصص لقسم السيدات. «يعلم الجميع أن خطة بوروسيا دورتموند هي الوصول إلى الدوري الممتاز في أسرع وقت ممكن. أريد المساعدة في ضمان وصولنا إلى الدوري الممتاز في أقرب وقت ممكن وترسيخ أقدامنا هناك. خارج الملعب، أريد المساعدة في كيفية مواصلة الاحتراف، وما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بالبنية التحتية، وما الذي نحتاجه أيضًا. هذا أمر مثير أيضًا. لقد خضت الكثير من التجارب، وهنا ما زالوا في مرحلة البناء"، خلصت بوب.
إعلان