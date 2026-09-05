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علي سمير

عفوًا باركولا إنه وقت إيزاك .. تنمروا على نحافته فأنقذ ليفربول وأدخل الرعب في قلوب الخصوم من جديد!

فقرات ومقالات
أليكسندر إيساك
إبسويتش تاون ضد ليفربول
إبسويتش تاون
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
أندوني إيراولا
برادلي باركولا

إيزاك عاد بصورته المعروفة عنه

3 أهداف في 3 مباريات .. هل وصل ألكساندر إيزاك أخيرًا إلى ليفربول؟ ربما هذا ما نعيشه في الموسم الحالي مع المهاجم السويدي، والطفرة التي يمر بها ويؤكدها في أسبوع تلو الآخر.

إيزاك كان السبب الرئيسي في انتصار ليفربول الأول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، بعدما قاد الريدز للفوز على إبسويتش تاون أمس، الجمعة، بهدفين مقابل لاشيء، بالجولة الثالثة من المسابقة.

السويدي فعل بالضبط المطلوب منه وما كان يقوم به بشكل أسبوعي مع نيوكاسل يونايتد، وهو التكفل بجلب الثلاث نقاط لفريقه بفضل قدرته المذهلة في استغلال الفرص بل والبحث عنها وخلقها لنفسه بتحركاته.

كودي جاكبو كان الشريك الأساسي لإيزاك في ما فعله بإبسويتش تاون، وذلك بعدما صنع له هدفين في شباك المنافس، ولكن السويدي هو بطل المشهد بلا أدنى شك!


  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    أخيرًا .. إيزاك يصل ليفربول

    عندما وصل صاحب الـ26 سنة إلى النادي الإنجليزي في صيف 2025 مقابل 145 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، كان إيزاك أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، والمنافس الأشرس لإرلينج هالاند على لقب الأفضل في البريميرليج.

    ولكن الإصابات مع الحالة الغريبة التي بدأ بها إيزاك رحلته في ملعب أنفيلد، بالإضافة لعوامل أخرى، أدت إلى تصاعد الشكوك بأن السويدي لا يستطيع اللعب بهذا المستوى، ويكفيه فقط التألق مع الفرق المتوسطة التي لا تنافس على البطولات الكبرى.

    اللاعب تلقى رصاصة الرحمة في 21 ديسمبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة بكسر في عظمة الشظية، وهي المشكلة التي أبعدته عن الملاعب لـ24 مباراة كاملة، وهنا ظهرت الشكوك مرة أخرى بأن إيزاك سيفشل مع ليفربول، نظرًا لسجله المخيف مع الإصابات طوال مسيرته.

    مستويات إيزاك الضعيفة حتى قبل تعرضه للإصابة وخلال مباراة نيوكاسل الأولى هذا الموسم، دفعت البعض لاستخدام بعض صوره من التدريبات والسخرية من نحافته، رغم كل الرعب الذي تسبب فيه للمنافسين طوال فترة تواجده مع نيوكاسل يونايتد.

    ولذلك هذا الموسم كان حاسمًا للحكم عليه، إما أن يسير في طريق العودة لمستواه، أو الابتعاد والخروج من الباب الخلفي للريدز، ويبدو أنه اختار الطريق الذي سيسلكه بالفعل!

    السويدي سجل 4 أهداف في 22 مواجهة الموسم الماضي بكل البطولات، منهم 3 في البريميرليج، ولك أن تتخيل أنه عادل رقمه بالفعل في الدوري في 3 مباريات فقط، كما يحتاج لهدف وحيد للوصول إلى سجله العام للموسم الأخير مع المدرب أرني سلوت.

    تغير هائل في مردود إيزاك مع الريدز، الذي تأثر كثيرًا بضعف الاستعداد للموسم الماضي، بسبب الفترة التي قضاها متمردًا على نيوكاسل يونايتد بالابتعاد عن الفترة التحضيرية وتدريبات الفريق، للضغط من أجل الانتقال للريدز.

    وأخيرًا .. يبدو أن هذا إيزاك الذي دفع ليفربول فيه أموالًا طائلة لجلبه في عملية تجديد شاملة لخط هجوم الفريق، تضمنت قدوم فلوريان فيرتس وهوجو إيكيتيكي بمبالغ ضخمة أيضًا.

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  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    عفوًا باركولا .. إنها ليلة إيزاك وجاكبو

    بالحديث عن الصفقات القياسية والضخمة، الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك بقميص الريدز للمرة الأولى ضد إبسويتش تاون، والجميع كان يترقب اللاعب القادم من باريس سان جيرمان، وسط شكوك حول استحقاقه للقيمة التي دُفعت للتعاقد معه "123 مليون جنيه استرليني".

    باركولا أظهر بعض اللمحات من سرعته الخيالية وقدرته على حمل الكرة والاختراق بدفاعات الخصم، ولكن إيزاك أثبت أمام إبسويتش أنه يستطيع تصدر المشهد كالرجل الرئيسي في هجوم الريدز الذي يصنع الفارق بالمستوى والأرقام.

    الجناح الفرنسي يعتبر الصفقة الأبرز لليفربول هذا الصيف، ومع ذلك كل الأنظار كانت نحو إيزاك لأنه الصفقة التي شعرت الجماهير بالخوف والرعب طوال الموسم الماضي من فشلها.

    ولو شاهدنا هدفي النجم السويدي، سنجد أنه استعاد حاسته المميزة في الانطلاق خلف المدافعين والضغط عليهم بسرعة، بالإضافة إلى حسمه للفرص وعدم الارتباك في مواجهة حراس المرمى.

    أرقام إيزاك ضد إبسويتش تعكس مدى تطوره مع ليفربول، لمس الكرة 29 مرة، وحملها إلى مناطق الخطورة في 9 مناسبات، وقام بمراوغتين ناجحتين ولم يفقد الكرة سوى 5 مرات فقط،

    وأما بالنسبة لكودي جاكبو، الذي كان من الممكن رؤيته بقميص آخر اليوم، السبت، مع مانشستر سيتي ضد كوفنتري، فقد خطف الأنظار هو الآخر بفضل تفاهمه مع إيزاك والعثور عليه في كافة المواقف الخطيرة المُهددة لمرمى أصحاب الأرض.

    وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن إدارة ليفربول أصابت كثيرًا بقرارها عند تمسكها بكودي جاكبو ورفضها لرحيله إلى سيتي في اليوم الأخير للانتقالات، ولا شك أن الهولندي لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع إيزاك والريدز بشكل عام.

  • Alexander Isak - Liverpool 2026Getty

    خليفة صلاح ليس بالضرورة جناحًا

    بعد رحيل النجم المصري محمد صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كان السؤال الأبرز والأهم : من يكون خليفته في ليفربول؟ هل سيتعاقد الريدز مع جناح أيمن بنفس القيمة؟

    سوق الأجنحة لم يكن الأفضل في الميركاتو الصيفي، لذلك كان على الريدز إضافة بعض الجودة في فيكتور مونيوز وبرادلي باركولا، والرهان على المنظومة الهجومية التي سيبنيها المدرب الإسباني أندوني إيراولا.

    البداية كانت صعبة بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست، ثم جاءت العودة بانتصار على إبسويتش تاون الصاعد حديثًا للبريميرليج، والذي لا يعتبر المعيار الأفضل لقياس مدى قوة ليفربول الهجومية، ولكنه مجرد خطوة تدفع الفريق إلى الأمام.

    تعويض صلاح لا يجب بالضرورة أن يكون بجناح مثله، لأن إيزاك يستطيع تقديم نفس الأرقام التي حققها الدولي المصري، خاصة وأن معدله التهديفي مع نيوكاسل يمنح الكثير من المؤشرات الإيجابية، بتسجيل 62 هدفًا في 109 مواجهة.

    وبتواجد مجموعة مميزة من حوله مثل باركولا وفلوريان فيرتس وهوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو، فبكل تأكيد إيزاك لديه كافة المقومات الفردية والجماعية لإعادة ليالي أنفيلد السعيدة التي جلبها صلاح لعشاق النادي طوال تواجده في البريميرليج.

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