هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Alvaro Morata Como Juventus GFX desktopGOAL
هيثم محمد

ألفارو موراتا | من بطل أوروبا إلى الدرجة الثانية .. لأن الحياة أهم من دوري أبطال أوروبا

فقرات ومقالات
انتقالات
ألفارو موراتا
ليجانيس
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
كومو
الدوري الإيطالي

قائد إسبانيا في يورو 2024 ينتقل إلى ليجانيس

فجر ألفارو موراتا مفاجأة كبرى في الساعات الأخيرة عندما أُعلن عن انتقاله رسميًا من صفوف كومو الذي سيلعب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى ليجانيس بالدرجة الثانية الإسبانية.

موراتا صاحب الثلاثة وثلاثين عامًا، والذي قبل عامين كان يرفع بطولة أمم أوروبا بصفته قائدًا لمنتخب إسبانيا، انتهى به المطاف مُعارًا في الدرجة الثانية الإسبانية، وعاد ليصبح محط السخرية من جديد بسبب ناديه المقبل.



  • تراجع مسيرة موراتا

    منذ 2024 ومشوار موراتا تحت عنوان: "احذر، الحافلة ترجع للخلف"، فعقب إعارة موفقة مع يوفنتوس بعد فترة جيدة في أتلتيكو مدريد، انتقل قلب الهجوم إلى ميلان في تجربة غير موفقة انتهت بعد ست شهور بالخروج مُعارًا إلى جلطة سراي، الأخير الذي رفض ضمه نهائيًا ليعود إلى ميلان، مع العلم أن رغم معاناته في تلك الفترة على صعيد الأندية، كان عنصرًا فعالًا في تتويج إسبانيا باليورو في ألمانيا 2024.

    من ميلان انتقل إلى كومو حيث صديقه سيسك فابريجاس، ولكن التجربة لم تكلل بالنجاح أيضًا رغم تحويل كومو إعارته إلى ضم نهائي، ولكن في 30 مباراة بكل المسابقات، سجل فقط هدفًا وصنع هدفين، ليصبح غير مرغوبًا في خدماته بالنظر لراتبه الضخم، وحسم كومو صفقة مويس كين من فيورنتينا.

    ظهور موراتا الأخير الرسمي مع كومو كان على دكة البدلاء في افتتاح الموسم بإيطاليا ضد أودينيزي، رغم أنه لعب في الوديات وحمل شارة القيادة، ولكن كان واضحًا أن مستواه الحالي لا يؤهله لقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد الذي يشهد مشاركته بدوري أبطال أوروبا وسعيه للمنافسة محليًا.



    • إعلان

  • معاناة أسرية

    تزامنت تلك الفترة الكروية غير الموفقة في مسيرة موراتا مع معاناته من مشاكل أسرية مع زوجته أليشي كامبيلو، إذ انفصل الثنائي في أغسطس 2024 عقب تتويجه باليورو، وعاشا لعامين في حالة من عدم الاستقرار بين محاولات الصلح والعودة، والانفصال مجددًا.

    الثنائي عاد سويًا في مطلع العام الحالي دون توضيح رسمي، ولكن أليشي كانت حاضرة معه في تقديمه في ليجانيس، كما أمضيا رفقة أطفالهما الأربعة عطلة الصيف سويًا في ساردينيا، وسط تقارير تؤكد عودة العلاقة.

    موراتا وزوجته أكدا عدم وجود خيانة وراء الانفصال، وفي فبراير الماضي أشار اللاعب إلى مدى حبهما لبعضهما البعض رغم الانفصال، مشيرًا إلى مشاكل في فهم بعضهما البعض، وأن هو وأليشي يتألمان، وأوضح أنه عانى نفسيًا بشدة بسبب الانفصال عنها وبعده عن أطفاله في تلك الفترة عقب تركه للمنزل المشترك للعائلة.



  • خيار ليجانيس

    من شاهد دموع موراتا في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا في ليجانيس قد يدرك أن أحيانًا الأمر يتخطى كونه مجرد انتقال من فريق لآخر، ويتناسى الجمهور البعد الإنساني للاعب.

    موراتا كشف أن اللقاء الأول في حياته الكروية كان مع والده في مباراة ليجانيس مع أتلتيكو مدريد كطفل، وتم اختياره كحامل كرات، لتنهمر دموع النجم الإسباني الذي لعب في ريال مدريد، يوفنتوس، ميلان، أتلتيكو مدريد، وفاز بالألقاب كلها وبلغ مجموع انتقالاته 230 مليون يورو.



    ذكر موراتا أن هذا الانتقال بالنسبة له مختلف وحلمه قيادة الفريق للدرجة الأولى واللعب معه فيها، مشيرًا إلى تضحيته بفرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا مع ناديه الأصلي كومو لأن أحيانًا الحياة ليست كلها عبارة عن البحث عن الانتصارات واللعب في أكبر البطولات.

    اعترف النجم الإسباني بأن مشواره شهد سخرية الكثيرين منه، ولكن وصف ليجانيس بالعودة للمنزل بعد مروره بفترة صعبة، وربما يجب على البعض النظر للصورة الكاملة لفهم قرار موراتا باللعب في الدرجة الثانية، لأن أحيانًا كرة القدم تكون مدمرة حتى لأكبر نجومها، وأموالها تتحول للعنة أكثر منها نعمة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ليجانيس crest
ليجانيس
ليجانيس
إيلدينسي crest
إيلدينسي
ELD
الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
كومو crest
كومو
كومو