ألفارو أربيلوا يغرق و"جونزالو جارسيا أراد خطف اللقطة فتسبب في سقوط فولهام".. كريستال بالاس يفضح بضاعة ريال مدريد!

في الموسم الرياضي الحالي "2026-2027"؛ توجهت كل الأنظار إلى فولهام الإنجليزي، لكن ليس بسبب اسم هذا النادي أبدًا.

نعم.. هذا ليس تقليلًا من فولهام؛ إلا أن الحقيقة تؤكد أن التركيز مع فولهام في الموسم الحالي، تأتي بسبب كتيبة العملاق الإسباني ريال مدريد السابقة.

وتعاقد فولهام في صيف العام الحالي، مع الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ والذي جلب معه كل من المهاجم جونزالو جارسيا وصانع الألعاب سيزار بالاسيوس، وهما من أبناء "الميرينجي" أساسًا.

وآخر الليالي التي خطف فيها هذا الفريق الإنجليزي الأنظار؛ جاءت ضد نادي كريستال بالاس، مساء اليوم السبت.

وسقط فولهام على أرضه ووسط جماهيره، بـ"هدفين مقابل ثلاثة" ضد كريستال بالاس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور الكتيبة المدريدية السابقة مع فولهام ضد كريستال بالاس..