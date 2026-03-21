ألفارو أربيلوا يؤكد عودة جود بيلينغهام للمشاركة في ديربي ريال مدريد بعد غياب دام ستة أسابيع

أكد أربيلوا أن بيلينغهام على وشك العودة إلى صفوف ريال مدريد بعد غيابه عن الملاعب خلال الأسابيع الستة الماضية. وقد استدعى المدرب توخيل اللاعب الدولي الإنجليزي للمشاركة في المباريات الودية المقبلة لـ«الأسود الثلاثة» ضد أوروغواي واليابان، ويؤكد أربيلوا أنه لا يرى أي مشكلة في قرار المدرب الألماني باختياره رغم قلة مشاركاته. سافر لاعب الوسط إلى مانشستر للمشاركة في مباراة النادي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، لكنه لم يشارك في المباراة، وقد أكد أربيلوا الآن أنه جاهز للعب في المباراة ضد أتلتيكو.

وقال أربيلوا: "إنه جاهز، وسيكون ضمن التشكيلة غدًا". "سنرى ما إذا كان سيلعب أم لا. أعتقد أنه سيلعب. أتطلع لرؤيته على أرض الملعب. إنه لاعب ذكي، ويعرف ما يجب فعله في كل لحظة. أنا سعيد لأنه سيكون جاهزًا ومستعدًا لمساعدتنا غدًا".