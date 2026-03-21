Getty
ترجمه
ألفارو أربيلوا يؤكد عودة جود بيلينغهام للمشاركة في ديربي ريال مدريد بعد غياب دام ستة أسابيع
بيلينغهام تستعد للعودة
أكد أربيلوا أن بيلينغهام على وشك العودة إلى صفوف ريال مدريد بعد غيابه عن الملاعب خلال الأسابيع الستة الماضية. وقد استدعى المدرب توخيل اللاعب الدولي الإنجليزي للمشاركة في المباريات الودية المقبلة لـ«الأسود الثلاثة» ضد أوروغواي واليابان، ويؤكد أربيلوا أنه لا يرى أي مشكلة في قرار المدرب الألماني باختياره رغم قلة مشاركاته. سافر لاعب الوسط إلى مانشستر للمشاركة في مباراة النادي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، لكنه لم يشارك في المباراة، وقد أكد أربيلوا الآن أنه جاهز للعب في المباراة ضد أتلتيكو.
وقال أربيلوا: "إنه جاهز، وسيكون ضمن التشكيلة غدًا". "سنرى ما إذا كان سيلعب أم لا. أعتقد أنه سيلعب. أتطلع لرؤيته على أرض الملعب. إنه لاعب ذكي، ويعرف ما يجب فعله في كل لحظة. أنا سعيد لأنه سيكون جاهزًا ومستعدًا لمساعدتنا غدًا".
- (C)Getty Images
مبابي بنسبة 100٪
إلى جانب بيلينغهام، أكد أربيلوا أن كيليان مبابي أصبح الآن في كامل لياقته البدنية بعد مشاركته كبديل في مباراة منتصف الأسبوع ضد مانشستر سيتي. وعلى غرار زميله الإنجليزي، تم استدعاء مبابي أيضًا للمنتخب الوطني، ومن المقرر أن يلعب مع منتخب فرنسا ضد البرازيل وكولومبيا في المباريات الودية المقبلة.
وأضاف أربيلوا: "قلت إن [مبابي] سيكون جاهزاً بنسبة 100% في اليوم الذي يعود فيه. وقد رأينا ذلك في مانشستر، من خلال الجري الذي قام به. لقد أظهر أنه بخير. لدي ثقة مطلقة... إنه جاهز بنسبة 100%".
وعند سؤاله تحديداً عن استدعائهما للمنتخب الوطني، أجاب: "أعتقد أن هذا أمر رائع. إنه جاهز، وقد لعب دقائق معنا. لذا لا توجد مشكلة في ذهابه مع منتخب بلاده... مع لاعبين مثل بيلينغهام ومبابي، لا يمكنك أن تتوقع ألا يتم استدعاؤهما للمنتخبات الوطنية. كأس العالم على بعد بضعة أشهر. أنا أتفهم الوضع تماماً."
أربيلوا يستعد لمواجهة أتلتيكو
خسر ريال مدريد بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو في وقت سابق من هذا الموسم، في هزيمة قاسية أثرت سلبًا على فرصه في الفوز باللقب. ويبتعد فريق أربيلوا الآن بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر، وقد أقر المدرب بضرورة تعديل تكتيكات فريقه إذا أراد الخروج فائزًا هذه المرة.
وأضاف: "سنقوم ببعض التعديلات. بالطبع، اللعب مع براهيم [دياز] يختلف عن اللعب مع مبابي، أو مع جود أو تياجو [بيتارك]... لكنهم لاعبون من النخبة منذ فترة طويلة، ويعرفون ما يعنيه العمل من أجل الفريق".
كما أشاد بالمدافع أنطونيو روديجر، رغم أنه رفض توضيح ما إذا كان سيُعرض عليه عقد جديد.
وقال أربيلوا: "لا أحب الخوض في هذه الأمور. أحترم النادي واللاعب، وعليهما التوصل إلى تفاهم. لكنني سأصنع تمثالاً لروديجر وأضعه في حديقتي... ليس لدي سوى أشياء رائعة لأقولها عنه".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه ريال مدريد فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد في محاولة لتقليص الفارق مع فريق هانسي فليك المتصدر للدوري الإسباني. وبعد ذلك، سيتوجه بيلينغهام ومبابي إلى معسكرات منتخبيهما، مع تكثيف الاستعدادات لكأس العالم 2026 في نهاية الموسم.
يعتقد جوردان هندرسون، زميل بيلينغهام في منتخب إنجلترا، أن لاعب الوسط سيكون عاملاً أساسياً في فرص فريقه في البطولة.
وقال: "إنه لاعب مميز للغاية، مميز للغاية. لدينا عدد قليل من اللاعبين المميزين في هذا الفريق، لكي نكون منصفين. لكن، بالنسبة لجود، أعتقد أننا جميعًا كنا نعلم أنه لاعب مميز للغاية منذ انضمامه إلى الفريق لأول مرة. طريقة تدريبه، وطريقة عيشه لحياته حول كرة القدم، وحبه للعبة، ورغبته في التحسن، بالإضافة إلى المهارة التي يتمتع بها على أرض الملعب. إنه لاعب من الطراز العالمي وأعلم أنه سيكون هناك الكثير من القصص والعناوين الرئيسية، لكن بالنسبة له، الأمر يتعلق فقط بالتركيز على كرة القدم".
إعلان