ألفارو أربيلوا يرد بـ"عدم الرضا" بعد أن قام مدرب ريال مدريد بإجراء مثير للجدل بإبقاء كل من جود بيلينغهام وكيليان مبابي على مقاعد البدلاء في الفوز على أتلتيكو

اعترف ألفارو أربيلوا بأنه تصرف "بشكل غير عادل عن قصد" بعد أن ترك النجمين كيليان مبابي وجود بيلينغهام على مقاعد البدلاء خلال فوز ريال مدريد المثير بنتيجة 3-2 في ديربي مدريد على أتلتيكو مدريد. وعلى الرغم من إعلانه أن كلا اللاعبين في كامل لياقتهما قبل المباراة، إلا أن المدرب اختار اتباع نهج حذر في أعقاب غيابهما مؤخرًا بسبب الإصابة. وأثار هذا القرار جدلاً في ملعب البرنابيو، في الوقت الذي يواصل فيه "البلانكوس" مطاردة برشلونة المتصدر للدوري الإسباني.

    حقق ريال مدريد فوزًا حاسمًا بنتيجة 3-2 على غريمه المحلي أتلتيكو مدريد، لكن العناوين الرئيسية استحوذت عليها تشكيلة الفريق التي اختارها أربيلوا. وعلى الرغم من عودة بيلينغهام بعد غياب دام 10 مباريات وإعلان أن مبابي «جاهز بنسبة 100٪» عقب إصابته بالتواء في الركبة، فقد بدأ كلاهما المباراة على مقاعد البدلاء. دخل مبابي في النهاية في الدقيقة 64 بدلاً من تياجو بيتارش، بينما حل بيلينغهام محل أردا غولر بعد 10 دقائق. يأتي الإدماج الحذر للثنائي في مرحلة حرجة، حيث يتأخر ريال مدريد بأربع نقاط عن برشلونة في سباق اللقب مع بقاء تسع مباريات فقط.

    أربيلوا يدافع عن سياسة اختيار اللاعبين

    وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية، تحدث أربيلوا بصراحة عن صعوبة إدارة فريق يضم مواهب من الطراز العالمي. وقال أربيلوا موضحاً: "هذا هو هدفي الأكبر كمدرب: أن أكون غير عادل وأن أشعر بذلك، لأن اللاعبين يستحقون أكثر من ذلك بكثير. هذا هو هدفي - أن يشعر الجميع بأنهم يحظون بثقتي، حتى لو اضطررت إلى أن أكون غير عادل".

    وفيما يتعلق بالإدارة المحددة لمهاجميه، أضاف: "أحاول كل يوم إشراك أفضل 11 لاعباً. عندما يكون لديك أفضل لاعب في العالم... فإن الأمر الطبيعي هو الاستمرار في التقدم. قدم كيليان أداءً جيداً للغاية في الدقائق التي لعبها، وأنا متأكد من أنه سيحصل على مزيد من وقت اللعب مع منتخب بلاده".

    تشكل عودة بيلينغهام تحديًا تكتيكيًا لأربيلوا، الذي يتعين عليه إعادة دمج اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في نظام لعب فعال. "لقد غاب عن الملاعب لفترة طويلة، وآمل أن يستمر تقدمه كما هو الحال اليوم وكما هو الحال مع مبابي. علينا أن نجد مكانًا له (بيلينغهام)، حتى يتواصل بشكل جيد مع زملائه، ويشعر بالراحة. المشكلة هي أنه بارع جدًا في العديد من الأمور، وأحيانًا يتعين عليك اختيار ما هو الأفضل للفريق حسب المباراة"، أشار المدرب.

    الفترة الدولية تسبق المرحلة الحاسمة

    مع توقف الدوري المحلي، يتجه الاهتمام نحو الساحة الدولية حيث سيلعب مبابي مع المنتخب الفرنسي، بينما ينضم بيلينغهام إلى صفوف المنتخب الإنجليزي. وتُعد هذه المباريات بمثابة تحضير حاسم لكأس العالم، لكن أربيلوا سيتابعها بقلق، آملاً في عودة نجومه سالمين. وعند عودتهم إلى فالديبيباس، سيواجه ريال مدريد جدول مباريات مكثفاً. مع تصدر مبابي حالياً قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفاً، قد تكون لياقته البدنية - وتأثير بيلينغهام الإبداعي - العوامل الحاسمة في قدرة "البلانكوس" على تجاوز برشلونة في صدارة الترتيب.

