ألفارو أربيلوا يتحدث عن استدعاء كيليان مبابي وجود بيلينغهام للمنتخبات الوطنية رغم المخاوف بشأن لياقة الثنائي في ريال مدريد

يعاني ريال مدريد مؤخرًا من نقص في صفوفه، حيث يعاني مبابي من إصابة في الركبة، بينما يعاني بيلينغهام من مشاكل في أوتار الركبة. وعلى الرغم من هذه المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية، تم استدعاء كلا اللاعبين للمنتخبين الفرنسي والإنجليزي على التوالي للمشاركة في الفترة الدولية المقبلة.

وأثار قرار السماح للنجمين بالسفر جدلاً في مدريد، لا سيما مع اقتراب جدول مباريات محلية مرهق. ومع ذلك، لا يزال أربيلوا غير منزعج، مشيراً إلى أن مشاركة لاعبين من الطراز العالمي في كرة القدم الدولية أمر لا مفر منه يقبله النادي تماماً.