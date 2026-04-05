في أعقاب كارثة مايوركا، سارع أربيلوا إلى تحمل المسؤولية، قائلاً: "هذه الهزيمة تقع على عاتقي، هي مسؤوليتي بالكامل وبشكل مطلق. ما أريده من اللاعبين هو أن يبدأوا بالفعل في التفكير في مباراة الثلاثاء. عندما يغادرون غرفة الملابس، تكون هذه المباراة قد انتهت بالنسبة لهم. أنا من يتخذ القرارات، ومن يختار التشكيلة، ومن يجري التبديلات، ومن يختار طريقة لعبنا، وهذه الهزيمة تقع بالكامل على عاتق مدرب ريال مدريد".

ومع ذلك، على الرغم من تحمله المسؤولية الكاملة، وجه المدرب أيضًا انتقادًا خفيًا إلى إدواردو كامافينغا بسبب أخطاء دفاعية. وفي حديثه عن صاحب هدف الفوز، قال: "في موقف غير متكافئ، سجلوا هدفًا في مرمانا. هنا تشتت انتباهنا للحظة، ولم نتكيف جيدًا، وفقدنا التغطية، ولم نتابعه، وهذا كلفنا هدفًا".