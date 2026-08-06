«ألعابي» .. رونالدو يثير جنون محبي المحركات بمنشوره الأخير!

«ألعابي»، هكذا كتب رونالدو إلى جانب الصور، وهو تعليق قلّل من شأن ما كان معروضاً بالفعل.

ووفقاً للتقارير، يضم أسطول المهاجم البرتغالي أربع سيارات فيراري، ولامبورجيني أفينتادور، وبورشه 911، واثنتين من بوجاتي، ومكلارين سينا، إضافة إلى مركبات أخرى.

ويُقال إن رونالدو يمتلك في المجمل نحو 13 سيارة رياضية، وتُقدَّر قيمة المجموعة بحوالي 11 مليون يورو، وهو مرآب يعكس مكانته كأحد أعلى اللاعبين دخلاً في تاريخ كرة القدم، وهي مكانة بناها على مدى عقدين مع أندية من بينها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل انتقاله إلى السعودية.



