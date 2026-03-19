Goal.com
مباشر
FBL-2004-ITA-TRAPATTONIAFP

ترجمه

ألدو سيرينا: "عزيزي تراب، كم أشتاق إلى تلك العيون المفعمة بالحيوية التي لم أرها منذ وقت طويل. لقد أردتني في يوفنتوس وإنتر"

يكتب المهاجم السابق رسالة مفتوحة إلى المدرب الذي عمل معه أولاً في صفوف «البيانكوني» ثم في صفوف «النيرازوري».

يودع ألدو سيرينا مدربه السابق في يوفنتوس وإنتر، جيوفاني تراباتوني، الذي احتفل هذا الأسبوع بعيد ميلاده الـ87، ويشكره.


كتب المهاجم السابق للمنتخب الوطني في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا: "مرحباً يا مدرب، وأعتذر عن مناداتك بـ"أنت"، لكنني لم أعد شاباً أنا أيضاً. كان عيد ميلادك، بين الصورة مع اثنين من المشجعين أمام منزلك والفيديو الذي أرسلته إلى من أرسلوا لك التهاني من بين لاعبيك السابقين، فرصة جميلة لاستعادة، بعاطفة، تلك العيون الصغيرة المفعمة بالحيوية التي لم أرها منذ وقت طويل، تلك النظرة الحيوية التي كانت لديك قبل 40 عاماً والتي استقبلتني بها في يوفنتوس والتي لم تتغير أبداً. كان ذلك في صيف عام 1985، وكنت تشرح لي ما تريده مني وما هي فلسفة النادي؛ كنت تتحدث معي كما لو كنت بطلاً أو كما كنت تريدني أن أكون، لأنني بالتأكيد لم أكن أشعر بذلك. لقد حفزتني وجعلتني أشعر بالمسؤولية. بعد تلك المقابلة، شعرت أنني بطل ذلك الفريق، عنصر مهم كنت تعول عليه كثيرًا. لم أكن معتادًا على مدرب يتحاور هكذا، دائمًا يبحث عن مفتاح لفتح قلوب لاعبيه. كنت مذهلًا في الاحترام الذي كنت تكنه لعمل الجميع؛ كنت تتحدث بنفس النبرة، وبنفس الاحترام، وبنفس الاستعداد مع أمين المخزن كما مع الرئيس".


  • من يوفنتوس إلى إنتر

    "لقد أردتني في يوفنتوس ثم في إنتر. أصبح بيننا رابط قوي؛ وقد أدركت متأخراً بعض الشيء أن التناغم بيننا ينبع من بيئة اجتماعية متشابهة، رغم اختلافنا في الأجيال. وكما فعل والداي، علمتني احترام من يعمل، ومن يبذل جهده، ومن يؤدي عمله بضمير حي. لقد أعجبت بقدرتك على الوساطة، ورغبتك في التفكير المنطقي، وفي أخذ الوقت الكافي لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة. إن تجنب الوقوع في العاطفية بسبب التسرع هو ميزة أساسية لمن، مثلك، قاد دائمًا مجموعات من الشخصيات القوية، لكن هذا لم يمنعك من الرد على التجاوزات بحزم، لأن ذلك كان جزءًا من شخصيتك".


    • إعلان

  • هروب من المعسكر التدريبي

    "في تلك الليلة، خلال معسكر التحضير للموسم، عندما غادرت دون إخبار أحد، كدت أتسبب في انفصالنا التام. بعد العشاء، ابتعدت عن الفندق ولم أعد إلا عند منتصف الليل. وكان الرئيس بيليجريني قد وصل إلى الفندق على حين غرة لتوديعنا، لكنني لم أكن موجوداً. في صباح اليوم التالي، لم تلتفت إليّ بنظرة واحدة، وأثناء حديثك مع الفريق في غرفة تغيير الملابس قلت: «ألدو أهانني وأهانكم وأهان الرئيس، وسيدفع غرامة سيتذكرها طوال حياته». لم تتحدث معي على انفراد لأكثر من شهر. كنت قد «أوقفتني».


    ثم في أحد أيام السبت مساءً دخلت غرفتي وبدا على وجهك نظرة رحيمة. زوايا شفتيك مرفوعة قليلاً وابتسامة خفيفة. سألتني: «لماذا يا ألدو؟ لماذا فعلت بي هذا؟» وأنا: «لقد أخطأت يا مدرب، لا توجد مبررات؛ كنت أمر بمرحلة معقدة وصعبة في حياتي». جاءت العفو: "كان بإمكانك التحدث معي، وإخباري بما كان يحدث، وربما كنت سأمنحك إجازة. الآن ننهي هذه المسألة وننظر إلى الأمام".


  • شكراً

    "لقد مر وقت طويل، لقد تغيرنا، أصبحنا أشخاصاً مختلفين بعض الشيء، لكن مشاركة هذه المشاعر المؤثرة ستبقينا مرتبطين إلى الأبد. الوقت يمر، ويضيق الأفق، لكن الوقت الذي قضيناه في وئام وتآلف ما زال وراءنا يرافقنا. عزيزي المدرب، لقد زرعت بذور الصداقة في كل مكان، فاعلم أن إحدى تلك البذور قد نبتت هنا لتصبح شتلة، وهي، بالإضافة إلى تقديرها وامتنانها لك، تحبك. وقد شعرت ببعض الحسد تجاه أولئك الشباب الذين ودعوك أمام منزلك. كنت أود أن أكون هناك معهم، لأصافح يدك وأقول لك ببساطة: «شكراً»".

الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
إنتر crest
إنتر
إنتر