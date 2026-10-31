ألافيش غير محظوظ: برشلونة واجهه بكبرياء المهزوم.. ورحبوا بعودة رافينيا الحقيقية ويامال لن ينسى الكرة الذهبية بسهولة!

لم تكن زيارة ديبورتيفو ألافيش إلى معقل برشلونة محكومة فقط بالفوارق الفنية المعتادة، بل دفع الفريق الباسكي فاتورة باهظة لجدول المباريات وسوء الطالع الذي وضعه وجها لوجه أمام خصم جريح يبحث عن ضحية يفرغ فيها غضبه التراكمي.

دخل النادي الكتالوني اللقاء تحت وطأة أسبوع عاصف شهد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان قاريًا ثم ريال مدريد في الكلاسيكو المحلي، وجاء فوز أتلتيكو مدريد وتصدره المؤقت لجدول الترتيب ليزيد من حجم الضغوط المسلطة على رجال المدرب هانزي فليك.

تحول ألافيش إلى المرمى الأسهل لانفجار كبرياء البطل المهزوم، إذ لم يمنحه أصحاب الأرض أي فرصة لالتقاط الأنفاس وشنوا هجمات كاسحة وضغطًا عاليًا لا يرحم منذ الصافرة الأولى.

وعلى الرغم من أن ألافيش حاول إظهار رد فعل خجول وتهديد المرمى في بعض الفترات القصيرة، فإن النسق السريع والشراسة التكتيكية حطما كل التوقعات الدفاعية، لتسكن الشباك ستة أهداف أنهت الحوار وأكدت أن أي فريق كان ليواجه برشلونة في تلك الليلة لكان مصيره الدخول في دوامة العاصفة ذاتها.