أكد ماكس داومان أن مستقبله مع منتخب إنجلترا سيكون «رائعاً»، لكن مدربه السابق يحذره من «التسرع» في مسيرة نجم أرسنال الصاعد

ألمح توخيل إلى أن النجم الصاعد في أرسنال، ماكس داومان، لا يزال مرشحاً للمشاركة في كأس العالم رغم استبعاده من التشكيلة الأخيرة للمنتخب الأول. وقد شهد اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً صعوداً سريعاً في ملعب الإمارات، حيث أصبح مؤخراً أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف سجله في مرمى إيفرتون.

وفي حين سيواصل داومان تطوره مع فريق تحت 19 عامًا في الوقت الحالي، يؤكد توخيل أن قلة خبرة الشاب لن تمنعه بالضرورة من السفر إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف.

وأشار المدرب الألماني: "بالنسبة لهؤلاء اللاعبين الشباب، نحن نعرفهم جميعًا بالطبع. نراهم كما ترونهم أنتم أيضًا. في الوقت الحالي، أعتقد أنه في وضع جيد للمنافسة على دقائق اللعب في أرسنال. لدينا دائمًا فرصة لاستدعائه للمشاركة في كأس العالم".