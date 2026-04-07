Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
محمد سعيد

ترجمه

أكد فيتينيا أن هجوم عثمان ديمبيلي العنيف على باريس سان جيرمان «أسفر عن نتائج جيدة»، مدافعًا عن انتقاد جناح الفريق المرشح للكرة الذهبية لزملائه علنًا

فيتينيا
عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
ليفربول
دوري أبطال أوروبا

قفز فيتينيا للدفاع عن عثمان ديمبيلي بعدما أثارت الانتقادات العلنية الحادة التي وجّهها الجناح لزملائه في باريس سان جيرمان نقاشًا داخليًا في وقت سابق من هذا الموسم. ويؤكد لاعب الوسط البرتغالي أن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 كان محقًا في التحدث بصراحة، وأن تلك الصدمة الواقعية ساعدت في رفع مستوى الفريق.

  مطلب ديمبيلي بشأن الروح الجماعية

    يعود الجدل إلى منتصف فبراير، حين وجّه ديمبيلي المحبط انتقاداً لموقف الفريق عقب الهزيمة المخيبة 3-1 أمام رين. ولم يتردد الدولي الفرنسي في تقييمه بعد المباراة، مطالباً بعض الأفراد بالتوقف عن اللعب لأنفسهم والبدء بإعطاء الأولوية لشعار النادي.

    وقال ديمبيلي حينها: "أعتقد أننا يجب أن نُظهر رغبة أكبر، ويجب قبل كل شيء أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان حتى نتمكن من الفوز بالمباريات. لأنه إذا لعبنا بمفردنا في الملعب، فلن تسير الأمور على ما يرام، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها".

    وأضاف: "في الموسم الماضي، وضعنا النادي والشعار وباريس سان جيرمان أولاً، قبل التفكير بأنفسنا. أعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ذلك، خصوصاً في هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. يجب أن يأتي باريس سان جيرمان أولاً، وليس الأفراد".


    • إعلان
  • vitinha(C)Getty Images

    فيتينيا يدعم الجناح «المتحمّس»

    قبل المواجهة الضخمة لباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، كشف فيتينيا أن غرفة الملابس لم تشعر بالإساءة من الانتقاد العلني. وبدلاً من ذلك، أشاد لاعب الوسط بديمبيلي لقيادته خلال لحظة صعبة، مشيراً إلى أن الانفجار كان بمثابة جرس إنذار ضروري لفريق لويس إنريكي.

    "أتذكر ذلك جيداً"، اعترف فيتينيا خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء. "ما يمكنني قوله هو أننا تحدثنا عنه حتى. نحن هادئون. نعرف زميلنا جيداً. من الجيد أنه كان 'متحمساً' قليلاً في نهاية المباراة. تحدث وهذا أمر طبيعي. وحتى لو كان محقاً إلى حد ما فيما قاله، تلقيناه بشكل جيد وواصلنا. ثم رأينا أنه أسفر عن نتائج جيدة."


  تأثير ذلك على مستوى باريس سان جيرمان

    تدعم النتائج بالتأكيد ادعاء فيتينيا بأن هجوم ديمبيلي كان بمثابة محفّز للتغيير. فمنذ الخسارة أمام رين وتداعياتها اللاحقة، شرع باريس سان جيرمان في سلسلة لافتة من النتائج. لقد فازوا في سبع من أصل تسع مباريات خاضوها في أعقاب هجوم ديمبيلي، وتعادلوا واحدة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا وخسروا الأخرى أمام الخصم نفسه في الدوري الفرنسي. ورغم تلك الكبوة، فقد اقتربوا أكثر من لقب محلي جديد، بينما واصلوا التقدم بعيدًا في المنافسات الأوروبية.

    أما ديمبيلي نفسه، فقد تمسّك لاحقًا بكلامه، قائلاً: "لا أندم على شيء. كانت جملة قصيرة موجهة للفريق بأكمله وأعتقد أنها أثمرت."

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    يتحول التركيز إلى مواجهة ليفربول

    يتجه باريس سان جيرمان الآن إلى مواجهة ليفربول في ذهاب ربع النهائي بروح متجددة من الوحدة. وسيأمل لويس إنريكي أن تبقى الروح الجماعية التي طالب بها ديمبيلي على حالها وهم يواجهون فريق «الريدز» القوي على ملعب بارك دي برانس. وبينما يعود المهاجم السابق لباريس سان جيرمان هوغو إيكيتيكي مع ليفربول كقوة مختلفة، ينصبّ التركيز في العاصمة الفرنسية بشكل ثابت على الحفاظ على سلسلة نتائجهم.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
فولهام crest
فولهام
فولهام
دوري أبطال أوروبا
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي