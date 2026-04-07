يعود الجدل إلى منتصف فبراير، حين وجّه ديمبيلي المحبط انتقاداً لموقف الفريق عقب الهزيمة المخيبة 3-1 أمام رين. ولم يتردد الدولي الفرنسي في تقييمه بعد المباراة، مطالباً بعض الأفراد بالتوقف عن اللعب لأنفسهم والبدء بإعطاء الأولوية لشعار النادي.

وقال ديمبيلي حينها: "أعتقد أننا يجب أن نُظهر رغبة أكبر، ويجب قبل كل شيء أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان حتى نتمكن من الفوز بالمباريات. لأنه إذا لعبنا بمفردنا في الملعب، فلن تسير الأمور على ما يرام، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها".

وأضاف: "في الموسم الماضي، وضعنا النادي والشعار وباريس سان جيرمان أولاً، قبل التفكير بأنفسنا. أعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ذلك، خصوصاً في هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. يجب أن يأتي باريس سان جيرمان أولاً، وليس الأفراد".



