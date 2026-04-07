أكد فيتينيا أن هجوم عثمان ديمبيلي العنيف على باريس سان جيرمان «أسفر عن نتائج جيدة»، مدافعًا عن انتقاد جناح الفريق المرشح للكرة الذهبية لزملائه علنًا
مطلب ديمبيلي بشأن الروح الجماعية
يعود الجدل إلى منتصف فبراير، حين وجّه ديمبيلي المحبط انتقاداً لموقف الفريق عقب الهزيمة المخيبة 3-1 أمام رين. ولم يتردد الدولي الفرنسي في تقييمه بعد المباراة، مطالباً بعض الأفراد بالتوقف عن اللعب لأنفسهم والبدء بإعطاء الأولوية لشعار النادي.
وقال ديمبيلي حينها: "أعتقد أننا يجب أن نُظهر رغبة أكبر، ويجب قبل كل شيء أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان حتى نتمكن من الفوز بالمباريات. لأنه إذا لعبنا بمفردنا في الملعب، فلن تسير الأمور على ما يرام، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها".
وأضاف: "في الموسم الماضي، وضعنا النادي والشعار وباريس سان جيرمان أولاً، قبل التفكير بأنفسنا. أعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ذلك، خصوصاً في هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. يجب أن يأتي باريس سان جيرمان أولاً، وليس الأفراد".
فيتينيا يدعم الجناح «المتحمّس»
قبل المواجهة الضخمة لباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، كشف فيتينيا أن غرفة الملابس لم تشعر بالإساءة من الانتقاد العلني. وبدلاً من ذلك، أشاد لاعب الوسط بديمبيلي لقيادته خلال لحظة صعبة، مشيراً إلى أن الانفجار كان بمثابة جرس إنذار ضروري لفريق لويس إنريكي.
"أتذكر ذلك جيداً"، اعترف فيتينيا خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء. "ما يمكنني قوله هو أننا تحدثنا عنه حتى. نحن هادئون. نعرف زميلنا جيداً. من الجيد أنه كان 'متحمساً' قليلاً في نهاية المباراة. تحدث وهذا أمر طبيعي. وحتى لو كان محقاً إلى حد ما فيما قاله، تلقيناه بشكل جيد وواصلنا. ثم رأينا أنه أسفر عن نتائج جيدة."
تأثير ذلك على مستوى باريس سان جيرمان
تدعم النتائج بالتأكيد ادعاء فيتينيا بأن هجوم ديمبيلي كان بمثابة محفّز للتغيير. فمنذ الخسارة أمام رين وتداعياتها اللاحقة، شرع باريس سان جيرمان في سلسلة لافتة من النتائج. لقد فازوا في سبع من أصل تسع مباريات خاضوها في أعقاب هجوم ديمبيلي، وتعادلوا واحدة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا وخسروا الأخرى أمام الخصم نفسه في الدوري الفرنسي. ورغم تلك الكبوة، فقد اقتربوا أكثر من لقب محلي جديد، بينما واصلوا التقدم بعيدًا في المنافسات الأوروبية.
أما ديمبيلي نفسه، فقد تمسّك لاحقًا بكلامه، قائلاً: "لا أندم على شيء. كانت جملة قصيرة موجهة للفريق بأكمله وأعتقد أنها أثمرت."
يتحول التركيز إلى مواجهة ليفربول
يتجه باريس سان جيرمان الآن إلى مواجهة ليفربول في ذهاب ربع النهائي بروح متجددة من الوحدة. وسيأمل لويس إنريكي أن تبقى الروح الجماعية التي طالب بها ديمبيلي على حالها وهم يواجهون فريق «الريدز» القوي على ملعب بارك دي برانس. وبينما يعود المهاجم السابق لباريس سان جيرمان هوغو إيكيتيكي مع ليفربول كقوة مختلفة، ينصبّ التركيز في العاصمة الفرنسية بشكل ثابت على الحفاظ على سلسلة نتائجهم.