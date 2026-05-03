أكثر من مجرد هزيمة: ميلان في ورطة بـ"أرقام للنسيان" .. ومقعد دوري أبطال أوروبا في خطر!

تلاشى بريق ميلان؛ لم يكن الفوز خارج أرضه على فيرونا قبل أسبوعين سوى ومضة ضوء صغيرة في ظلام دام منذ ما يقرب من شهرين، منذ ذلك الديربي الوهمي الذي فاز فيه بفارق ضئيل على إنتر.

الواقع يقول إن الفريق يواصل المعاناة باستمرار، وحجة طرد توموري بعد 24 دقيقة، رغم صحتها، لا تكفي لتفسير الانهيار. وقد أدركت ذلك أيضًا الجماهير التي حضرت إلى ريجيو إيميليا، والتي أطلقت صيحات الاستهجان بقوة ضد لاعبيها بعد الهزيمة أمام ساسولو.

إضافة إلى ذلك أن الهجوم لم يعد يعمل بشكل جيد منذ فترة طويلة. وهذا هو الأمر الأكثر إثارة للدهشة في سلسلة النتائج السلبية للروسونيري.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5