أطلق رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا تصريحات بارزة لصحيفة ليكيب الفرنسية قبيل المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وقبل أيام من لقاء الكلاسيكو، حيث تحدث عن هوية الفريق الفرنسي، وطبيعة علاقته بإدارته، بالإضافة إلى تعليق مثير حول تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي.
"أكثر من ديك في نفس العش".. لابورتا يكرر سخريته من صفقة مبابي ويغازل باريس سان جيرمان!
تعليق ساخر على صفقة مبابي
سخر رئيس النادي الكتالوني من استراتيجية ريال مدريد في حشد النجوم وتأثير انضمام المهاجم الفرنسي على غرفة ملابس المنافس.
وقال لابورتا: "وجود أكثر من ديك في نفس القن، هذا أمر لا يمكن أن ينجح أبدًا"، وأضاف: "الصفقات من هذا النوع قد تفرض تحديات معقدة داخل أي ناد، تحديدًا فيما يخص سلم الرواتب وانسجام غرفة الملابس، بينما يفضل برشلونة دائمًا الرهان على أبناء الأكاديمية والعمل الجماعي".
- AFP
هوية برشلونة مع لويس إنريكي
أشاد لابورتا بالتطور التكتيكي للمنافس الباريسي، معتبرًا أن لمسة النادي الكتالوني حاضرة بقوة بفضل مدربه الأسبق.
وقال لابورتا: "الديناميكية الكروية لفرق لويس إنريكي تحمل شيئًا من أسلوب برشلونة الأصلي"، وأضاف: "نجاح باريس سان جيرمان جاء مع إنريكي، لقد فاز لأنه منح الفريق شخصيته الخاصة، والفضل يعود لناصر الخليفي على رهانه عليه، وكذلك للويس كامبوس".
صداقة جديدة مع ناصر الخليفي
تطرق رئيس النادي الكتالوني إلى طبيعة العلاقة مع رئيس باريس سان جيرمان بعد سنوات طويلة من التوتر والنزاعات التي بدأت منذ صفقة نيمار عام 2017 ثم انتقال ليونيل ميسي.
وقال لابورتا: "مع ناصر الخليفي، أعتقد أن بإمكاني القول إن علاقتنا باتت علاقة صداقة"، وأضاف: "هناك قدر كبير من الاحترام المتبادل، وهو يدير رابطة الأندية الأوروبية بشكل رائع، تمامًا كما يفعل مع باريس سان جيرمان".
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اختبار حقيقي لمشروع برشلونة
اختتم رئيس النادي الكتالوني حديثه بالتأكيد على جاهزية فريقه وثقته في عناصره الشابة قبل القمة الأوروبية المرتقبة.
وقال لابورتا: "هذه المواجهة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمعرفة موقعنا في المشهد الأوروبي"، وأضاف: "ثقتنا كاملة في قدرة فريقنا على المنافسة وتأكيد مكانته التاريخية بين كبار القارة دون التخلي عن فلسفتنا وهويتنا".
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