"أكثر المشاريع إثارةً التي قمنا بها على الإطلاق!" كيف تفوق بايرن ميونيخ حتى على ريال مدريد وبرشلونة

في ظل هذه الظروف، تطورت التشكيلة الصاعدة بقيادة سيب ماير وفرانز بيكنباور وجيرد مولر لتصبح الأفضل في البلاد. صعود الدرجة الأولى عام 1965، أول لقب في الدوري الألماني عام 1969. لكن ألمانيا لم تكن كافية، فقد كان بايرن ميونيخ يطمح إلى التتويج بلقب أوروبا. ومن أجل مواجهة أكبر أندية القارة على قدم المساواة، خطط نادي ميونيخ لأول مشروع كبير له في مجال البنية التحتية. يا لحسن الحظ أن لديهم فيمنويل نوديكر، وهو مقاول بناء، كرئيس للنادي، بالإضافة إلى أعضاء كرماء.

في عام 1970، دعا نادي بايرن ميونيخ في نشرة أخبار النادي إلى التبرع لبناء مقر جديد للنادي في شارع زابينر. لم يكن المقصود أن يكون المقر مجرد مقر للفرق كما كان الحال في السابق، بل أن يكون مقرًا إداريًا أيضًا. تم جمع 500.000 مارك، لكن تكلفة البناء بلغت في النهاية 3,8 مليون. في 17 مايو 1971، تم افتتاح المجمع بحضور 150 ضيفًا برئاسة عمدة ميونيخ هانز-يوخن فوغل. كان هناك، إلى جانب المساحات الفسيحة التي تضم غرفًا ومكاتب، مطعم، وصالة رياضية متعددة الأغراض، وأربعة ملاعب عشبية، وملعب صلب. تم الاحتفاظ بالباراكات القديمة في البداية واستُخدمت كمخازن لأدوات الحدائق.

وكما حدث لاحقًا في عهد كلينسمان، كان الهدف من هذا التجديد هو إبقاء اللاعبين لفترة أطول في مقر النادي - لكن المحاولة الأولى باءت بالفشل. "كان هناك في المبنى الجديد بضع غرف بها أسرّة. كان المقصود منها في الأصل أن نمضي فيها ليلة الجمعة بعد التدريب ونستعد معًا لمباراة السبت"، يتذكر ماير. "لكننا فعلنا ذلك ربما قبل ثلاث مباريات. ثم اشتكينا لأن المكان لم يكن مريحًا على الإطلاق. كان يبدو وكأنه نزل للشباب. كان ذلك مقيتًا بالنسبة لنا."

سرعان ما أبدى المدير الثوري روبرت شوان تفهمه لمطالب النجوم. وفي النهاية، وافق الرئيس نوديكر أيضًا على الإقامة في الفنادق، بل إنهم كانوا يذهبون إلى فندق باخماير الفاخر على ضفاف بحيرة تيغرنسي قبل المباريات الكبيرة. كان من المفترض أن تؤتي ظروف التدريب الأفضل في شارع زابينر، إلى جانب الاحترافية العامة، ثمارها. في أعوام 1974 و1975 و1976، فاز فريق ميونيخ بكأس أبطال أوروبا.