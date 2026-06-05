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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
ترجمه

أكثر اللاعبات مشاركة على مرّ العصور مع منتخب إنجلترا للسيدات: لوسي برونز، جيل سكوت، فارة ويليامز وأكثر لاعبات اللبؤات خوضًا للمباريات

إنجلترا للسيدات
الكرة النسائية
كأس العالم للسيدات
أمم أوروبا للسيدات (يورو)
لوسي برونز

لقد تمتع منتخب إنجلترا الوطني للسيدات بالكثير من النجاح في السنوات الأخيرة، حيث فاز ببطولة أمم أوروبا في عامي 2022 و2025، كما وصل إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وأولئك المشاركون في تلك النجاحات ضمن فريق سارينا ويغمان بدأوا الآن يتسللون إلى سجلات الأرقام القياسية عندما يتعلق الأمر بعدد المشاركات الدولية، وكذلك الألقاب.

في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها رقم 145 مع إنجلترا، متجاوزةً كارين كارني لتصعد إلى المراكز الثلاثة الأولى في تاريخ منتخب اللبؤات من حيث عدد المشاركات. وقالت: "لم أكن لأتخيل أبداً حتى الوصول إلى 100 مشاركة، ناهيك عن تجاوز شخص مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، شخصاً نشأت وأنا أُعجب به وأحد قدواتي"، ووصفت مكانها في هذه القائمة، وسط أيقونات منتخب اللبؤات، بأنه "مذهل". هل يمكن لبرونز أن تصعد أعلى في القائمة؟ بالتأكيد لا يبدو أنها تتباطأ، لكن إلى أي مدى تحتاج أن تذهب أكثر؟

وماذا عن بعض النجوم الآخرين في هذا الفريق من اللبؤات؟ برونز هي اللاعبة الحالية الوحيدة التي تحتل حالياً مكاناً ضمن أفضل 10 من حيث عدد المشاركات، لكن هناك الكثير من الأسماء في تشكيلة فيغمان اليوم التي تتقدم في الترتيب. أليكس غرينوود، برصيد 107 مشاركات، على وشك دخول أفضل 10، بينما تبدو كيرا والش وجورجيا ستانواي مؤكدتين على دخولها في الوقت المناسب. والش لديها 99 مشاركة في سن 28، بينما ستانواي لديها 89 في سن 27 عاماً. أرقام لورين هيمب لافتة أيضاً، مع 74 مشاركة لبلادها وهي في سن 25 عاماً فقط.

إذن، أرقام من يطاردن وكم يبتعدن عن المتصدرات؟ أي اللاعبات خضن أكبر عدد من المشاركات مع منتخب إنجلترا الوطني للسيدات؟ يستعرض GOAL أكثر لاعبات اللبؤات مشاركة...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10كيلي سميث (117 مباراة دولية)

    تُعَدّ كيلي سميث على نطاق واسع أعظم لاعبة في تاريخ إنجلترا، وقد خاضت أول مباراة لها مع لبؤات إنجلترا في عام 1995، واستمتعت بمسيرة دولية رائعة امتدت 19 عامًا. سجّلت المهاجمة المؤثرة 46 هدفًا قبل أن تعتزل اللعب الدولي في عام 2014، وهو رصيد جعلها الهدّافة التاريخية لمنتخب إنجلترا للسيدات حتى تجاوزتها إيلين وايت في عام 2021. ولا تزال في المركز الثاني في تلك القائمة وتحتل المركز العاشر من حيث عدد المشاركات، بعدما خاضت 117 مباراة.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9ستيف هوتون (121 مباراة دولية)

    قائدة إنجلترا لمدة ثماني سنوات، كانت ستيف هوتون شخصية محورية في فريق اللبؤات الذي بدأ يحقق تقدماً على المنافسين الكبار خلال عقد 2010. كجزء من الفريق الذي أنهى في مركز ثالث تاريخي في كأس العالم 2015، ساعدت في قيادة بلادها إلى نصف النهائي في يورو 2017 وكأس العالم 2019، محققة مباراتها الدولية رقم 121 والأخيرة في عام 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8جيليان كولتارد (125 مباراة دولية)

    أول امرأة تفوز بـ 100 مباراة دولية مع إنجلترا، وواحدة من خمسة رجال أو نساء فقط وصلوا إلى ذلك الإنجاز في مرحلة ما، جيليان كولتارد هي قائدة سابقة لمنتخب اللبؤات وكانت ركيزة في الفريق قبل مطلع القرن. لاعبة خط الوسط ظهرت لأول مرة في عام 1981، في سن 18 عامًا، وستجمع 125 مباراة دولية رائعة على مدى السنوات الـ 19 التالية، قبل أن تعلن اعتزالها الدولي في أواخر عام 2000.

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7راشيل يانكي (129 مباراة دولية)

    عظيمة حقيقية أخرى من لبؤات إنجلترا امتدت مسيرتها الدولية عبر عدة عصور، راشيل يانكي فازت بأول مباراة دولية لها في عام 1997 وميّزت المناسبة بهدف، في فوز 4-0 على اسكتلندا. كانت فقط ثاني إنجليزية، بعد كولتارد، تفوز بـ 100 مباراة دولية للمنتخب الوطني وكانت ستعتزل وفي رصيدها 129، متجاوزة رقم بيتر شيلتون القياسي لإنجلترا في ذلك الوقت على مر العصور البالغ 125 نحو نهاية أيام لعبها.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6كيسي ستوني (130 مباراة دولية)

    بعد أن ظهرت لأول مرة في عام 2000، كانت كيسي ستوني ستشهد تغيرًا زلزاليًا في مسار مسيرتها مع إنجلترا التي امتدت 18 عامًا، حيث رأت أهداف اللبؤات تتطور من مجرد التأهل للبطولات الكبرى إلى محاولة الفوز بها. كانت المدافعة جزءًا حاسمًا من منتخب إنجلترا الذي وصل إلى نهائي يورو 2009 غير المسبوق، ثم لعبت دورًا في المشوار إلى نصف نهائي كأس العالم 2015 ويورو 2017. كانت ستوني ستفوز بـ 130 مباراة دولية قبل أن تعلن اعتزالها الدولي في عام 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5أليكس سكوت (140 مباراة دولية)

    على الرغم من أن مسيرتها الدولية التي امتدت 13 عامًا كانت أقصر من كثيرات في هذه القائمة، فقد جمعت أليكس سكوت 140 مباراة دولية مثيرة للإعجاب خلال تلك الفترة لتحتل المركز الخامس بين أكثر لاعبات منتخب إنجلترا للسيدات مشاركة. كانت سكوت عنصرًا أساسيًا في مركز الظهير الأيمن خلال الحملات الناجحة في يورو 2009، وكأس العالم 2015 ويورو 2017، حيث أشارت لوسي برونز، التي كانت ستأخذ مكانها في النهاية، إلى أن أيقونة أرسنال دفعتها بشكل كبير للتحسن قبل أن تبتعد عن اللعب الدولي.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4كارين كارني (144 مباراة دولية)

    إحدى أكثر اللاعبات موهبةً اللواتي أنجبتهنّ اللبؤات على الإطلاق، تُعدّ كارين كارني اسمًا آخر حاضرًا بالقرب من قمة كلٍّ من قائمة أكثر اللاعبات مشاركةً على مرّ التاريخ وقائمة أكثر الهدّافات على مرّ التاريخ لمنتخبها الوطني. بعد ظهورها الأول في عام 2005، مثّلت كارني إنجلترا 144 مرة وسجّلت 33 هدفًا، ولا يزال الأخير يضعها في المركز السابع بالمناصفة في جداول الهدّافات حتى الآن. كانت بطولتها الأخيرة هي كأس العالم 2019، التي اقتربت فيها اللبؤات كثيرًا من بلوغ النهائي.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3لوسي برونز (148 مباراة دولية)

    لوسي برونز هي اللاعبة الإنجليزية الوحيدة النشطة في هذه القائمة وقد قفزت مؤخرًا إلى المركز الثالث، متجاوزةً إجمالي كارني بظهورها في فوز اللبؤات 2-0 على آيسلندا، الذي سجلت فيه هدفًا وصنعت تمريرة حاسمة. ظهرت برونز لأول مرة في عام 2013 وكانت تقريبًا حاضرة باستمرار في مركز الظهير الأيمن منذ اعتزال سكوت في عام 2017، حيث لعبت دورًا حيويًا في الانتصارات في كل من يورو 2022 و2025، وكذلك في المسيرة التاريخية إلى نهائي كأس العالم 2023. كما أن حصيلتها البالغة 22 هدفًا مثيرة للإعجاب للغاية، نظرًا لمركزها الدفاعي.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2جيل سكوت (161 مباراة دولية)

    كانت جيل سكوت ستضع حداً لمسيرتها الدولية التي امتدت 16 عاماً بطريقة مناسبة في عام 2022، بعد أن ساعدت اللبؤات على الفوز بأول بطولة كبرى. كانت خبرة لاعبة الوسط مهمة في ذلك الانتصار في بطولة أوروبا، بعد نحو 13 عاماً من إرسالها إنجلترا إلى نهائي يورو 2009 كموهبة شابة واعدة، حيث أسقطت هولندا بتسديدتها في الوقت الإضافي. وهي واحدة من لاعبتين فقط من إنجلترا وصلتا إلى 150 مباراة دولية.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1فارا ويليامز (172 مباراة دولية)

    لطالما بدا أن الرقم القياسي المذهل لفارا ويليامز البالغ 172 مباراة دولية مع إنجلترا لن يتم اللحاق به أبداً. ظهرت لاعبة الوسط لأول مرة في عام 2001 ولعبت حتى عام 2019، وكانت اللحظة الأبرز في مسيرتها مع اللبؤات ركلة الجزاء التي سجلتها لتؤمّن أول فوز تاريخي على الإطلاق على ألمانيا ومركزاً ثالثاً هائلاً في كأس العالم 2015. كان ذلك الهدف الأربعين والأخير لويليامز مع منتخب بلادها، وهو رقم يضعها أيضاً في المركز الخامس إجمالاً في قائمة الهدافات عبر التاريخ.

    هل يمكن لبرونز أن تمضي لتتجاوز رقمها القياسي في عدد المشاركات؟ سيكون ذلك جهداً كبيراً من المدافعة، التي تبلغ من العمر 34 عاماً. 