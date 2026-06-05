أكثر اللاعبات مشاركة على مرّ العصور مع منتخب إنجلترا للسيدات: لوسي برونز، جيل سكوت، فارة ويليامز وأكثر لاعبات اللبؤات خوضًا للمباريات

في مارس 2026، خاضت لوسي برونز مباراتها رقم 145 مع إنجلترا، متجاوزةً كارين كارني لتصعد إلى المراكز الثلاثة الأولى في تاريخ منتخب اللبؤات من حيث عدد المشاركات. وقالت: "لم أكن لأتخيل أبداً حتى الوصول إلى 100 مشاركة، ناهيك عن تجاوز شخص مثل كارين كارني، التي كانت بالنسبة لي أسطورة، شخصاً نشأت وأنا أُعجب به وأحد قدواتي"، ووصفت مكانها في هذه القائمة، وسط أيقونات منتخب اللبؤات، بأنه "مذهل". هل يمكن لبرونز أن تصعد أعلى في القائمة؟ بالتأكيد لا يبدو أنها تتباطأ، لكن إلى أي مدى تحتاج أن تذهب أكثر؟

وماذا عن بعض النجوم الآخرين في هذا الفريق من اللبؤات؟ برونز هي اللاعبة الحالية الوحيدة التي تحتل حالياً مكاناً ضمن أفضل 10 من حيث عدد المشاركات، لكن هناك الكثير من الأسماء في تشكيلة فيغمان اليوم التي تتقدم في الترتيب. أليكس غرينوود، برصيد 107 مشاركات، على وشك دخول أفضل 10، بينما تبدو كيرا والش وجورجيا ستانواي مؤكدتين على دخولها في الوقت المناسب. والش لديها 99 مشاركة في سن 28، بينما ستانواي لديها 89 في سن 27 عاماً. أرقام لورين هيمب لافتة أيضاً، مع 74 مشاركة لبلادها وهي في سن 25 عاماً فقط.

إذن، أرقام من يطاردن وكم يبتعدن عن المتصدرات؟ أي اللاعبات خضن أكبر عدد من المشاركات مع منتخب إنجلترا الوطني للسيدات؟ يستعرض GOAL أكثر لاعبات اللبؤات مشاركة...