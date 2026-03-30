أكبر أزمة في تاريخ النادي: مدرب سابق في الدوري الألماني يتولى قيادة الفريق الذي كان ضيفًا دائمًا في دوري أبطال أوروبا، والذي يعتمد على موكوكو، نجم بوروسيا دورتموند السابق

كان النادي الذي يقوده المهاجم السابق لـ BVB يوسوفا موكوكو قد استغنى عن مدربه جاكوب نيستروب خلال عطلة نهاية الأسبوع. النادي الذي اعتاد المشاركة في دوري أبطال أوروبا (تأهل في ثلاث من المواسم الأربعة الماضية) وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (16) فشل قبل بضعة أسابيع، بصفته حامل لقب الدوري والكأس، في الوصول إلى دور الأبطال للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام الدوري الحالي في عام 2020، ولذلك يلعب حالياً في دوري الهبوط.

لكن الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى لا يزال بعيداً. فقط الفريقان الأخيران في الترتيب يهبطان، وكوبنهاغن يحتل حالياً المركز الثاني. ويمكن في بعض الظروف "إنقاذ" هذا الموسم الضعيف بالتأهل للمسابقات الأوروبية. سيلعب الفائز في جولة الهبوط في مباراة فاصلة ضد صاحب المركز الرابع في جولة الأبطال على مقعد في تصفيات دوري المؤتمر.

بالإضافة إلى ذلك، وصل كوبنهاغن إلى نهائي كأس البلاد، حيث يؤهل الفوز باللقب للمشاركة في تصفيات الدوري الأوروبي. وهناك سيواجه الفريق الثاني حالياً في جدول الدوري الممتاز: إف سي ميدتيلاند.