علي رفعت

أقوى من دراما رمضان.. كابوس ركلات الجزاء: باليرمو أهدر ثلاثة في ليلة النزهة الضائعة!

في ليالي شهر الصيام تتسابق الشاشات لعرض أذكى الحبكات الدرامية ومحاولة جذب انتباه المشاهدين وتثبيت عيونهم أمام الشاشة. 

لكننا في سلسلة أقوى من دراما رمضان عبر موقع جول نثبت لكم أن الساحرة المستديرة تمتلك سيناريوهات تتجاوز أقصى طموحات كتاب السيناريو والمؤلفين. 

رحلتنا اليوم تأخذنا إلى قارة أمريكا الجنوبية وتحديدًا إلى عام 1999 لنروي قصة كابوس حقيقي عاشه المهاجم الأرجنتيني مارتن باليرمو أمام منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا.

    بداية درامية وإهدار مبكر

    استضافت دولة باراجواي منافسات البطولة القارية وجمعت الجولة الثانية من دور المجموعات بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا في مباراة كان يظن الجميع أنها ستكون استعراضًا للقوة.

    بدأت الإثارة مبكرًا جدًا عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح راقصي التانجو في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، تقدم المهاجم مارتن باليرمو لتسديد الكرة بثقة كبيرة لكنه سددها بقوة زائدة لتصطدم بالعارضة وتضيع فرصة التقدم لبلاده. 

    لم يتأخر الرد الكولومبي حيث نجح المدافع إيفان كوردوبا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 ليضع الأرجنتين تحت ضغط مبكر.

  • فرصة التعويض تتحول إلى كارثة

    استمرت محاولات الأرجنتين للعودة في النتيجة وتلقت كولومبيا صدمة بإهدار لاعبها ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني تصدى لها الحارس الأرجنتيني.

    وفي الدقيقة 76 حصل راقصو التانجو على ركلة جزاء ثانية لتسنح فرصة ذهبية للتعادل، رغم الإهدار الأول أصر باليرمو على تحمل المسؤولية وتسديد الركلة الثانية لكنه كرر نفس الخطأ وسدد الكرة عاليا فوق المرمى وسط دهشة وإحباط في المدرجات.

    زادت معاناة الأرجنتين بعد إهدار الركلة الثانية حيث استغلت كولومبيا الانهيار النفسي لخصمها وسجلت هدفين متتاليين في الدقيقة 79 والدقيقة 87 لتصبح النتيجة تقدم كولومبيا بنتيجة 3 أهداف دون رد.

  • ركلة النهاية وباب التاريخ المظلم

    مع وصول المباراة إلى الدقيقة 90 حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء ثالثة في اللقاء، في مشهد لا يمكن أن يكتبه أعظم مؤلفي الدراما قرر باليرمو أن يسدد الركلة الثالثة بحثًا عن هدف شرفي وحفظ ماء الوجه.

    تقدم المهاجم وسدد الكرة لكن الحارس الكولومبي ميجيل كاليرو تألق وتصدى لها ليكتمل الكابوس المروع، انتهت المباراة بخسارة الأرجنتين ودخل مارتن باليرمو موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يهدر ثلاث ركلات جزاء في مباراة دولية واحدة.

  • الساحرة المستديرة تتفوق على الدراما

    لو حاول أي كاتب درامي أن ينسج قصة عن مهاجم دولي يهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية في نفس المباراة ويتسبب في خسارة قاسية لبلاده لاتهمه الجمهور بالمبالغة الشديدة. 

    هذا السيناريو القاسي أبعد باليرمو عن تمثيل منتخب بلاده لسنوات طويلة قبل أن يعود لاحقًا ليكتب نهاية مختلفة لمسيرته، لكن ما حدث في تلك الليلة الكولومبية يثبت للجميع أن كرة القدم قادرة على صياغة ملاحم تراجيدية تفوق الخيال البشري وأنها اللعبة الوحيدة التي لا تعترف بالمنطق طالما أن "المخرج عايز كدة".

    هذه المأساة الكروية في الملاعب اللاتينية ليست سوى محطة في رحلتنا في التقرير القادم سنطير إلى أكبر مسرح كروي في العالم لنعيش جنون مجموعة الموت في بطولة كأس العالم. 

    سنروي لكم تفاصيل ليلة مجنونة تغيرت فيها هوية المتأهلين بين أربعة منتخبات عدة مرات في دقائق معدودة وكيف حبست الساحرة المستديرة أنفاس ملايين المشجعين حول العالم، هل عرفتم المجموعة وأي بطولة كأس عالم تلك؟ 

    انتظرونا لتكتشفوا كيف يمكن لتقلبات النتائج أن تصنع إثارة تستمر وتثبت يومًا بعد يوم أن ما يحدث على العشب الأخضر أقوى من دراما رمضان.

