أقال نادي سي إف مونتريال المدربَ الرئيسي ماركو دونادل عقب بداية سيئة لموسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)
ماذا حدث؟
يأتي قرار النادي في ظل بداية قبيحة للموسم، بما في ذلك خسارة يوم السبت أمام فيلادلفيا يونيون الذي كان بلا أي انتصارات سابقًا. ومع تلك الهزيمة، لم يحقق مونتريال سوى فوز واحد في أول سبع مباريات للنادي، ما يتركه في المركز قبل الأخير في ترتيب القسم الشرقي للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).
تم تعيين دوناديل مدربًا دائمًا في أكتوبر بعد أن تولى المهمة في البداية بصفة مؤقتة في مارس 2025. وكان قد خلف لوران كورتوا، الذي أُقيل بطريقة مماثلة في بداية موسم 2025. وجاء رحيل كورتوا بعد خمس مباريات فقط، شهدت بداية الفريق للموسم بسجل 0-4-1.
وقبل فترة عمله كمدرب لمونتريال، لعب دوناديل للنادي من 2015 إلى 2018 بعد فترة بارزة مع نادي فيورنتينا في الدوري الإيطالي (سيري آ).
ماذا قيل؟
قال النادي في بيان: «أعلن لوكا سابوتو، المدير التنفيذي للتوظيف والمنهجية الرياضية في نادي CF مونتريال، أن ماركو دوناديل قد أُعفي من مهامه كمدرب رئيسي اعتبارًا من اليوم». وأضاف: «سيتولى فيليب إيولافروي مسؤوليات تدريب الفريق كمدرب رئيسي إلى حين التعاقد مع مدرب رئيسي دائم». كما أن المدربين المساعدين ياكوبو فالانغا ولورينزو بينزوتي لم يعودا ضمن النادي.»
تاريخ من عدم الاستقرار
مع رحيل دوناديل، سيبدأ النادي الآن البحث عن مدربه الرئيسي الثاني عشر منذ تأسيسه عام 2012. ومن بين 11 مدربًا رئيسيًا دائمًا، لم يقد أيٌّ منهم الفريق في 100 مباراة. ولم يقضِ أي مدرب ثلاثة مواسم في منصبه. وقد تأهل النادي إلى الأدوار الإقصائية مرتين خلال المواسم الأربعة الماضية، بما في ذلك الظهور في جولة بطاقة التأهل (الوايلد كارد) الموسم الماضي.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
سيتطلع نادي سي إف مونتريال الآن إلى مباراتين متتاليتين على أرضه أمام فريقي نيويورك في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). وستكون البداية بمواجهة ريد بولز يوم السبت قبل أن يحل نادي نيويورك سيتي إف سي ضيفًا على المدينة في 25 أبريل.