يأتي قرار النادي في ظل بداية قبيحة للموسم، بما في ذلك خسارة يوم السبت أمام فيلادلفيا يونيون الذي كان بلا أي انتصارات سابقًا. ومع تلك الهزيمة، لم يحقق مونتريال سوى فوز واحد في أول سبع مباريات للنادي، ما يتركه في المركز قبل الأخير في ترتيب القسم الشرقي للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

تم تعيين دوناديل مدربًا دائمًا في أكتوبر بعد أن تولى المهمة في البداية بصفة مؤقتة في مارس 2025. وكان قد خلف لوران كورتوا، الذي أُقيل بطريقة مماثلة في بداية موسم 2025. وجاء رحيل كورتوا بعد خمس مباريات فقط، شهدت بداية الفريق للموسم بسجل 0-4-1.

وقبل فترة عمله كمدرب لمونتريال، لعب دوناديل للنادي من 2015 إلى 2018 بعد فترة بارزة مع نادي فيورنتينا في الدوري الإيطالي (سيري آ).