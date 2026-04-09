(C)Getty Images
ترجمه
أفيد أن نادي إف سي سينسيناتي دخل في محادثات أولية للتعاقد مع نجم البرازيل نيمار
- Getty Images Sport
مطاردة أخرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم؟
كان نيمار قريبًا من الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في عام 2025، عندما كان منخرطًا في مناقشات جادة مع شيكاغو فاير بعد رحيله عن الهلال. ومع ذلك، فضّل توقيع عقد مع سانتوس، نادي طفولته، الذي ساعده على تفادي الهبوط. ووقّع عقدًا لمدة عام واحد مع النادي البرازيلي، ما هدّأ إلى حدّ ما الشائعات حول انتقاله إلى الـMLS قبل كأس العالم.
- Getty Images Sport
يردّ عليك؟
ومع ذلك، يبدو أنه قد تكون هناك حركة مجددًا. ورغم أن المحادثات المُبلَّغ عنها لا تزال تمهيدية، يُقال إن سينسيناتي تدرس كيف قد تبدو خطوة للتعاقد مع أبرز لاعب كرة قدم برازيلي في العالم. ورفض النادي التعليق عند تواصل GOAL معه.
- Getty Images Sport
الأسئلة اللوجستية لنادي إف سي سينسيناتي
هناك عقبة محتملة أمام سينسيناتي فيما يتعلق ببناء قائمتهم. يملك فريق بات نونان بالفعل ثلاثة مقاعد للاعبين المميزين مشغولة، وجميعها — إيفاندر، وكيفن دينكي، ومايلز روبنسون — مرتبطون بعقود طويلة الأجل. ما لم يتغير شيء، سيتعين على نيمار الموافقة على صفقة ضمن لوائح الرواتب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). أفادت صحيفة «ذا أثلتيك» بأن أندية أوروبية أبدت اهتمامًا بضم دينكي، الذي تعاقدت معه سينسيناتي في شتاء 2025، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
- Getty Images Sport
وضع النادي على الخريطة
استكشف سينسيناتي في الآونة الأخيرة تحركات محتملة لضم نجوم أوروبيين. كان دينكي هداف الدوري البلجيكي عندما تعاقدوا معه مقابل 16 مليون دولار قبل موسم 2025. وأفيد بأنهم كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لويستون ماكيني، كما دخلوا أيضًا في محادثات مع جوش سارجنت.
أما نيمار، من جانبه، فيأمل أن يكون جزءًا من تشكيلة البرازيل في كأس العالم المقبلة. ولم يتم اختياره للمباريات الودية للسيليساو هذا مارس.