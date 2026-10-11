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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
ترجمه

"أفعل ذلك منذ 11 سنة" .. كيميش يعلق على قرار كلوب

يوزوا كيميش
ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

انتقادات لكلوب بسبب تعامله مع نجم بايرن في ألمانيا

انتفض جوشوا كيميش رداً على التكهنات التي تشير إلى أن فترة وجوده كأساسي بلا منافس في صفوف المنتخب الألماني تقترب من نهايتها.

وقد تحدث نجم بايرن ميونخ المخضرم بعد الجدل الجماهيري الواسع بشأن ملاءمته التكتيكية في عهد المدرب الجديد يورجن كلوب خلال فترة التوقف الدولي.

  • كيميش لا يزال غير منزعج من الانتقادات الموجهة للمنتخب الوطني

    وجد لاعب الوسط المخضرم نفسه في قلب جدل محتدم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. فبعد المستويات الواعدة التي ظهر بها عدد من المواهب الشابة في منطقة الوسط، تساءلت أسماء بارزة من بينها أوليفر كان ولوتار ماتيوس ومايكل بالاك عمّا إذا كان ينبغي أن يبقى صاحب الـ31 عامًا عنصرًا ثابتًا في التشكيلة الأساسية. ورغم كل هذا الضجيج، تحدّث قائد منتخب ألمانيا بنفسه عن هذا الجدل بعد تعادل بايرن 2-2 مع أوجسبورج يوم السبت.

    وقال كيميش لصحيفة بيلد: «بصراحة، لم أتابع الأمر حقًا، لكن تبقى لديك إحساس بأن هناك شيئًا من الضجة. أنا أمارس هذا الأمر منذ 11 عامًا الآن. أعرف كيف تسير هذه المهنة. الشيء الوحيد الذي أستطيع، بل يجب، أن أركّز عليه هو أدائي الشخصي. هذا ما فعلته على مدار الأعوام الـ11 الماضية، وسأواصل فعل الشيء نفسه. في النهاية، الأفضل هم من يلعبون دائمًا. وقد قمت بعمل جيد جدًا كي أكون بين الأفضل خلال الأعوام العشرة الماضية. هذا هو هدفي، وهذا ما أعمل من أجله كل يوم. سأحرص على تقديم المستويات المطلوبة كل ثلاثة أيام».

  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    التغييرات التكتيكية وطريقة تواصل كلوب

    واحتدم الجدل عندما اختار كلوب الاعتماد على كيميش في مباراتي افتتاح فترة التوقف فقط أمام هولندا واليونان. وفي غياب نجم بايرن، حقق المنتخب فوزًا مقنعًا بنتيجة 2-0 على صربيا، مع ثنائي الوسط الأصغر سنًا ألكساندر بافلوفيتش وتوم بيشوف اللذين حصدا إشادة واسعة. واعتبر البعض هذا التحول التكتيكي علامة على أن المدير الفني السابق لليفربول مستعد لتجاوز الحرس القديم،

    واعترف كيميش بأنه كان يفضّل البقاء مع المجموعة لفترة أطول، خاصة في ظل احتياجات التشكيلة. وأوضح: "كنت أرغب في البقاء لفترة أطول، خاصة عندما أُصيب جمال. في تلك اللحظة فكرت: 'حسنًا، كان من المخطط أن يشارك جمال في الأسبوعين. ربما يُفتح باب، ربما تأتي فرصة أخرى'".

  • الدفاع عن المدرب رغم تقليص دوره

    وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بالحاجة إلى مزيد من الدعم العلني من كلوب لإسكات المنتقدين، سارع كيميش إلى الدفاع عن مدربه. وأكد القائد أن وضوح التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين كان مثالياً منذ أن تولى كلوب المسؤولية. ونفى أي حديث عن وجود خلاف، موضحاً أن التدوير كان خطة متفقاً عليها مسبقاً وليس تنزيلاً مفاجئاً لمكانته.

    وقال كيميش بشأن الحاجة إلى دعم أكثر صراحة: "لا، على الإطلاق. لقد وصف الأمور كما هي ببساطة. وقد أوضح ذلك تماماً من البداية. تحدث في الأمر وشرح أيضاً الأسباب الكامنة وراءه. وبناءً على ذلك، كنت مرتاحاً لهذا الأمر، وكان كل شيء واضحاً بالنسبة لي".

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    التركيز على بايرن والتحديات المقبلة

    في الوقت الحالي، يعود كيميش بتركيزه إلى مهامه مع النادي في ظل جدول المباريات المزدحم الذي يخوضه بايرن ميونخ. وكان التعادل الأخير 2-2 في أوجسبورج مصدر إحباط لعملاق الدوري الألماني، لكنه منح كيميتش المنصة لإظهار أهميته المستمرة لفريق فينسنت كومباني. وهو يعلم أن الحفاظ على مستوى عالٍ في ملعب أليانز أرينا هو السبيل الوحيد لضمان بقائه في مقدمة حسابات كلوب للبطولة الكبرى المقبلة. ويحوّل بايرن ميونخ تركيزه الآن من المنافسة المحلية إلى الساحة الأوروبية، حيث سيلعب عملاق الدوري الألماني مباراة خارج قواعده في دوري أبطال أوروبا ضد المضيف فايكينج في منتصف الأسبوع.

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بايرن ميونخ
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