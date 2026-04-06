أفضل من جود بيلينغهام؟ ماكس داومان يتفوق على نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، لكن مدربه السابق ينصح نجم أرسنال الصاعد بأن يستعد لـ"الألم"

أطلق باردو تصريحاً جريئاً بشأن الحد الأقصى لإمكانيات داومان. بعد أن شاهد المراهق وهو يسيطر على مباريات منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً ويُحدث تأثيراً كبيراً في الفريق الأول بقيادة أرتيتا، يعتقد المدرب السابق لنيوكاسل يونايتد أن المستوى الحالي للاعب الوسط يتجاوز ما أظهره بيلينغهام في تلك المرحلة.

وفي حديثه إلى talkSPORT، قال بارديو: "أضعه فوق جود بيلينغهام، من حيث أنه الأفضل الذي رأيته في هذه الفئة العمرية التي نتحدث عنها. عليك أن تفكر، حسناً، لقد رأيت رونالدو في Le Tournoir (بطولة فرنسا 1997). كان يبرز بفارق كبير عن أقرانه في فئته العمرية. ودومان يبرز بفارق كبير عن أقرانه في فئته العمرية."