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Group H Tunisia v Saudia Arabia - World Cup 2006Getty Images Sport
علي سمير

فيديو | "سيمنحوها للحارس الإيراني" .. إعلامي سعودي يحذر من تكرار سيناريو " سامي الجابر 2005" مع الدوسري والبريكان

فراس البريكان
سالم الدوسري
الهلال
الأهلي
السعودية
سامي الجابر
علي رضا بيرانفاند
إيران

شكوك حول نزاهة الجائزة

كشف الإعلامي السعودي بدر الصقري، عن كواليس تخص حصول حمد المنتشري على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2005 على حساب سامي الجابر في اللحظات الأخيرة، وإمكانية تكرار ذلك بشكل مختلف هذا العام.

وقال الصقري خلال ظهوره عبر برنامج "نادينا" إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "غير مريح" في اختياراته، مشيرًا إلى وجود عوامل غير واضحة تؤثر على اختيار الفائز بالجائزة.

  • ما هي القصة؟

    تتجه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بالتاسع عشر من الشهر المقبل، التي تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، في ظل منافسة سعودية لافتة على جائزة أفضل لاعب في القارة، بعدما دخل الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان سباقًا قويًا إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، وسط طموحات بتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية.

    وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه السنوية، على أن يقام الحفل يوم 19 نوفمبر المقبل، لتبدأ مرحلة الترقب بشأن هوية الفائزين بمختلف الجوائز الفردية، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في آسيا وأيضًا خارج القارة بوجود منافسة بين الثلاثي لي كانج إن لاعب أتلتيكو مدريد وأياسي أويدا نجم ليل الفرنسي وهوانج إن بيوم لاعب بورتو البرتغالي.

  • Group H Tunisia v Saudia Arabia - World Cup 2006Getty Images Sport

    "اتحاد غير مريح"

    وأوضح الصقري:"الاتحاد الآسيوي غير مريح، هذا عطفًا على شواهد وأحداث سابقة، لأن هناك قوى مؤثرة داخلية تتحكم في عملية اتخاذ القرار، وذلك ما بين أعضاء الجمعية العمومية وكذلك بعض اللجان والأسماء الشهيرة".

    وأضاف:"الجائزة التي حصل عليها حمد المنتشري في عام 2005، سامي الجابر كان الفائز بها في الليلة التي سبقت الإعلان، بعدها انقلبت الطاولة بتفاصيل بسيطة جدًا داخل الاتحاد الآسيوي".

    وتابع:"حتى المغرب الجائزة كانت ذاهبة إلى سامي الجابر، قبل أن تتدخل شخصية أعرفها جيدًا، من أجل منحها لحمد المنتشري، وهو نجم كبير واسم لامع أيضًا لا يمكن التقليل منه".

  • جائزة الشلهوب

    وفي سياق متصل، تطرق الصقري إلى جائزة 2006، والتي يؤمن بأن النجم السعودي محمد الشلهوب كان الأحق بها، في الوقت الذي ذهبت فيه إلى اللاعب القطري خلفان إبراهيم خلفان.

    وواصل حديثه:"محمد الشلهوب كان مكتسحًا بشكل كبير، قبل أن تذهب الجائزة لشخص آخر، وبخبرتي لمدة 20 سنة في التعامل مع الاتحاد الآسيوي، أؤمن جيدًا بأن هناك قوى تتحكم في الأمور، مما قد يجعل الجائزة تذهب للحارس الإيراني رضا بيرانفاند".


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  • Salem Al-Dawsari Firas Al-Buraikansocial gfx/ Getty Images

    منافسة شرسة بين الثنائي السعودي والحارس الإيراني

    ويسعى سالم الدوسري إلى كتابة فصل جديد في مسيرته القارية، بعدما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عامي 2022 و2025، ليصبح مرشحًا لتحقيق إنجاز تاريخي بحصدها للمرة الثالثة، ويخوض قائد الهلال المنافسة مدفوعًا بمكانته بين أبرز نجوم الكرة السعودية، وبما قدمه من مستويات لافتة خلال الفترة الماضية.

    وقدم الدوسري موسمًا مميزًا مع الهلال، الذي أنهى منافسات الدوري السعودي لموسم 2025-2026 في المركز الثاني دون أن يتعرض لأي هزيمة، كما تُوّج بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، ليواصل النجم السعودي حضوره المؤثر في النجاحات المحلية، ويعزز حظوظه في المنافسة على الجائزة القارية.

    أما فراس البريكان، فيخوض سباق أفضل لاعب في آسيا للمرة الأولى، بعدما ترك بصمة مهمة مع الأهلي السعودي خلال موسم 2025-2026، وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليسهم في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية تواليًا.

    ويمنح هذا الإنجاز المهاجم السعودي دفعة قوية في منافسة تضم أسماء تمتلك خبرة طويلة على المستوى القاري.

    ولم تقتصر إنجازات البريكان على مشاركاته مع الأهلي، إذ شارك أساسيًا في مباريات المنتخب السعودي الثلاث خلال كأس العالم 2026، كما أسهم في تتويج الأخضر بلقب كأس الخليج العربي، وأنهى البطولة هدافًا برصيد ثلاثة أهداف، ليجمع بين التألق مع ناديه والحضور المؤثر على مستوى المنتخب، في عام شهد محطات مهمة في مسيرته.

    وفي المقابل، يدخل الإيراني علي رضا بيرانفاند المنافسة بعد عام شهد حضورًا لافتًا على المستويين الدولي والقاري؛ إذ كان الحارس الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، كما ساعد نادي تراكتور على بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لموسم 2025-2026.