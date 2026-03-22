AFP
ترجمه
"أفضل صفقة في الموسم" - بيب جوارديولا يشيد بنجم مانشستر سيتي بعد الفوز على أرسنال في كأس كاراباو
أورايلي البطل في ويمبلي
كان أورايلي نجم المباراة بلا منازع، حيث سجل هدفين في غضون أربع دقائق فقط من الشوط الثاني ليقضي على آمال «المدفعجية». وقد قدم خريج أكاديمية النادي، الذي لعب في مركز غير مألوف بالنسبة له، عرضاً مذهلاً من الهجوم القوي ليمنح غوارديولا لقب كأس الرابطة الخامس.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 60 عندما استغل أورايلي خطأ من كيبا أريزابالاغا. وبعد أربع دقائق فقط، استقبل تمريرة عرضية من ماتيوس نونيس ليضاعف النتيجة ويضع أرسنال في موقف صعب. ولم يستطع فريق شمال لندن، الذي سيطر على الدقائق الـ15 الأولى من المباراة، الرد على الثنائية السريعة.
- AFP
غوارديولا يشيد بتأثير أورايلي
أشاد جوارديولا بنيكو أورايلي لمساهمته البارزة، مشيرًا إلى أنه يمكن اعتباره أفضل صفقة في الموسم. وكشف مدرب مانشستر سيتي أنه أجرى محادثات مطولة مع اللاعب الشاب في بداية الموسم، مشددًا على كيفية تكيف أورايلي مع دور الظهير الأيسر وتركه انطباعًا قويًا بسرعة.
وقال: "ربما كان هو أفضل لاعب تم التعاقد معه هذا الموسم. عندما بدأنا الموسم، أجرينا محادثة طويلة معه. بدأ اللعب في مركز الظهير الأيسر وأبهر الجميع. يمكنه اللعب في العديد من الأدوار، وهو لاعب في الثلث الأخير من الملعب في المركز الذي يحبه. سجل هدفين رائعين".
جوارديولا يشيد بأرسنال «الذي لا يُقهر»
على الرغم من فوز فريقه باللقب، سارع غوارديولا إلى الإشادة بمستوى فريق أرتيتا المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز. وأصر المدرب الكتالوني على أن أرسنال لا يزال المعيار المرجعي في كرة القدم المحلية، حتى في حالة الهزيمة. وقال غوارديولا بعد صافرة النهاية: "ماذا يمكنني أن أقول؟ دائمًا، عندما تفوز بلقب، فهذا أمر مهم".
"لكن هذه المباراة كانت مميزة لأننا مررنا بأسبوعين صعبين، خاصةً بسبب قوة الخصم. في أول 15 دقيقة، خنقونا. لم نستطع التنفس. بعد ذلك، بدأنا نلعب. أنا سعيد حقاً، لكن ميكيل بنى فريقاً يكاد يكون لا يُهزم. ما زلنا لسنا الفريق الذي يمثله أرسنال أو الذي كنا عليه في الماضي. لكننا وجدنا طريقة للفوز بالألقاب".
- Getty Images Sport
"سنبذل قصارى جهدنا" - غوارديولا يتحدث عن سباق اللقب
وفي حين ستستمر الاحتفالات في مانشستر، سرعان ما يعود التركيز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلاحق مانشستر سيتي حالياً فريق أرسنال. واعترف غوارديولا بأن الفارق في الترتيب لا يزال يمثل عقبة كبيرة أمام فريقه في سعيه للدفاع عن لقبه.
وأضاف غوارديولا عندما سُئل عن سباق اللقب: "بصراحة، كنت أود أن يكون لدينا فارق تسع نقاط". "الأمر بين أيديهم، لقد خسرنا نقاطاً وهذا يعاقبنا كثيراً، لكننا سنحاول، سنحاول". ويأمل مانشستر سيتي أن يمنحه هذا الانتصار في ويمبلي الدفعة المعنوية اللازمة للحاق بالغانرز في الأشهر الأخيرة من الموسم.
إعلان