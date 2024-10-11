بوز في القمة.. تعرف على أفضل سماعات رأس لاسلكية في عام 2024

3 خيارات تُناسب ذوقك.

اعتاد الناس منذ قديم الأزل على سماع الموسيقى، التي كانت بمثابة قوة موحدة تجمع الشعوب من مختلف الثقافات وتعزز التقارب المجتمعي، ولكن بمرور السنوات اختلفت طريقة الاستماع، انطلاقًا من الراديو والتلفاز مرورًا بالجوال وأنظمة الصوت المنزلية، وصولًا إلى سماعات البلوتوث وهي سماعات رأس لاسلكية.

الآن وبعد أن أصبح الجميع تقريبًا يمتلك الجوالات وخاصية البلوتوث وغيرها من وسائل التشغيل المتعددة، انتشرت سماعات الرأس اللاسلكية أكثر، وباتت الوسيلة الأفضل لسماع الموسيقى أو أي شيء آخر مثل البرامج أو حوارات البودكاست، لأنها مناسبة للاستماع في أي مكان سواءً المنزل أو خارجه.

وبدأت تظهر الأنواع المختلفة من سماعات البلوتوث، وقامت الشركات الكبرى بتطوير منتجاتها كل عام وإضافة مميزات جديدة لها، حتى أصبحت السماعات نفسها يمكنها أن تقوم بعدة مهام بخلاف إخراج الصوت، فضلا عن إضافة تكنولوجيا إلغاء الضوضاء التي تمكن المستخدم من سماع الموسيقى وسط ضجيج المواصلات العامة أو مترو الأنفاق، كما طورت الشركات بطاريات السماعات كي تعمل لفترة أطول.