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"أفضل ألا يلعب رونالدو" .. دي لا فوينتي يتغنى بكريستيانو قبل موقعة إسبانيا والبرتغال
أقصى درجات الاحترام لأسطورة
أعرب دي لويس لا فوينتي عن إعجابه الشديد بقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، معربًا في الوقت نفسه عن أمله في ألا يشارك المهاجم الأسطوري في المواجهة الحاسمة بين الفريقين في دور الـ16.
وفي تصريحاته قبل المباراة المقررة على ملعب «AT&T» في أرلينجتون، سلط مدرب المنتخب الإسباني الضوء على الخطر الذي لا يزال يشكله نجم «النصر» على أعلى المستويات.
وقال دي لا فوينتي للصحفيين: «أعجب بكريستيانو وبأمثاله من اللاعبين الذين يتمتعون بالشخصية والطموح. إنه قدوة للجميع». وأضاف: «بفضل موهبته ومستواه الرفيع، يمكنه حسم المباراة في أي لحظة. أفضّل ألا يلعب، لكنني أعتقد أنه سيشارك، وسنستمتع بمشاهدة أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وسنحاول أن نتفوق عليه وعلى فريقه».
- Getty Images Sport
التعامل مع رونالدو
على الرغم من تقدمه في السن، لا يزال رونالدو محور هجوم البرتغال وموضوع نقاش مستمر بين المشجعين والمحللين. وفي حين شكك البعض في ما إذا كان وجوده يبطئ من وتيرة فريق روبرتو مارتينيز، يرفض أعضاء المعسكر الإسباني تصديق مثل هذه النظريات. ويعد نجم برشلونة الصاعد جافي من بين أولئك الذين يعتقدون أن اللاعب البرتغالي المخضرم لا يزال يشكل تهديدًا بغض النظر عن الضجة الخارجية.
وقد ردد دي لا فوينتي هذا الرأي، محذرًا من أن فريقه لا يمكنه التراخي ولو لثانية واحدة إذا أراد الوصول إلى ربع النهائي. وقال: «مع كريستيانو، لا يمكنك أبدًا أن تشعر بالرضا عن النفس. لا يمكنك أن تمنح هؤلاء اللاعبين الرائعين أي فرصة للتراخي، لكنني أثق في مدافعينا. سنرى من سيكون الأقوى في هذه المعركة؛ وأعتقد أننا سنسيطر على كل هذه المواقف».
رقصة أخيرة لرونالدو
وما يضفي مزيدًا من الأهمية العاطفية على هذه المباراة هو إدراك أن هذه البطولة تمثل نهاية حقبة بالنسبة للأيقونة السابقة في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.
وأكد اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا بالفعل أن هذه ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، مما يجعل كل مباراة في مرحلة خروج المغلوب بمثابة ختام محتمل لمسيرته.
وقد أبدى قائد المنتخب البرتغالي موقفاً متحدياً بشأن دوره، قائلاً: «سواء لعبت أم لا، سأظل دائماً أؤدي دوراً مهماً في هذا المنتخب الوطني. سأعتزل عندما أريد أنا، وليس عندما تريدون أن أعتزل».
- AFP
مباراة نهائية لا مجال فيها للخطأ
سارع دي لا فوينتي إلى تذكير لاعبيه بأن فترة التجريب التي كانت متاحة في مرحلة المجموعات قد انتهت، وأن الوقت قد حان لتقديم أفضل أداء، في ظل سعيهم لمواصلة أدائهم الجيد بعد الفوز على النمسا في دور الـ32.
وأكد المدرب الإسباني قائلاً: «هذه ليست مجرد جولة أخرى من المباريات، فغداً هو نهائي وقد تكون المباراة الأخيرة، إنها بطولة تتقدم فيها مرحلةً تلو الأخرى، لكن الرهانات كبيرة الآن. لدينا مجال للتحسين ونريد أن نكون أفضل قليلاً في المباراة المقبلة".
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