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EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

ترجمه

أفضل اللاعبين الشباب في EA Sports FC 26: أصحاب أعلى إمكانات من المهاجمين ولاعبي الوسط والمدافعين وحراس المرمى في طور المسيرة المهنية

EA FC
لامين يامال
ريو نغوموها
إندريك
دين هويسين
باو كوبارسي

إذا كنت في طور بناء سلالة مهيمنة في EA Sports FC 26، فستحتاج إلى الاستثمار في المواهب الشابة، وGOAL هنا لمساعدتك.

إذا كنت تبدأ مسيرة جديدة في طور المهنة في EA Sports FC 26، فعليك ببساطة أن تضع المستقبل نصب عينيك، وهذا يعني التعاقد مع أفضل اللاعبين الشباب المتاحين. سواء كنت نادياً كبيراً يسعى إلى ضمان موهبة ليونيل ميسي القادم، أو فريقاً أصغر يتطلع إلى تحقيق الربح من خلال لعب دور محطة انتقالية، فإن شراء اللاعبين الشباب أصحاب الإمكانات العالية يعد جانباً أساسياً في اللعبة.

هنا، يقدم لكم GOAL أفضل اللاعبين الشباب للتعاقد معهم في كل مركز، من المهاجمين ولاعبي الوسط إلى المدافعين وحراس المرمى، لمساعدتكم على الانطلاق بقوة في طور المهنة.

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قراءات أساسية عن FC 26

  • دليل تطبيق الويب والتطبيق المرافق لـ EA Sports FC 26
  • أفضل 50 لاعباً في فئة الرجال في EA Sports FC 26
  • أفضل 26 لاعبة في EA Sports FC 26
  • الموسيقى التصويرية في EA Sports FC 26: القائمة الكاملة للأغاني والفنانين
  • كل فريق وكل بطولة في EA Sports FC 26

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  • endrickGetty Images

    أفضل المهاجمين الشباب والمهاجمين المتقدمين في EA Sports FC 26: أفضل المواهب الواعدة في مركزي قلب الهجوم والمهاجم الصريح

    اللاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    إندريكريال مدريد19ST7791
    فرانشيسكو كامارداليتشي17ST6587
    ماتيس تيلتوتنهام20ST7786
    إيلي جونيور كروبيبورنموث19ST7485
    كونراد هاردرRB Leipzig20ST7485
    خارالامبوس كوستولاسبرايتون18ST7285
    تشيدو أوبيمانشستر يونايتد17ST6584
    كريستيان كوفانيباير ليفركوزن19ST6884
    مارك جيوتشيلسي19ST7184
    فرانشيسكو بيو إسبوزيتولومبارديا20ST7284
    جيرونيمو دومينايونيون سانتا فيه19ST7084
    نيلسون فايبرماينز20ST7084
    سانتياجو كاستروبولونيا20ST7684
    كاي فوروكلوب بروج18ST6383
    كاوا إلياسشاختار دونيتسك19ST7183

    لا يزال المهاجم البرازيلي لريال مدريد إندريك أفضل مهاجم شاب في EA Sports FC 26، بعدما اعتُبر أيضًا المهاجم صاحب أعلى إمكانات في FC 25. ويبلغ تقييمه في بداية اللعبة 77، لكنه يملك سقفًا مرتفعًا للغاية يصل إلى 91، وهو تقييم، إذا بلغه، سيضعه في مكانة مشابهة للاعبين مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

    ويأتي موهوب ميلان فرانشيسكو كاماردا، المعار إلى ليتشي في اللعبة، خلف إندريك من حيث الإمكانات، مع إمكانية وصول تقييمه إلى 87، ما يضعه متقدمًا قليلًا على ماتيس تيل لاعب توتنهام، الذي تبلغ إمكاناته 86. وسيشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالحماس لرؤية كيف سيتطور تشيدو أوبي، إذ يمتلك المراهق تقييمًا محتملًا يبلغ 84 في اللعبة.

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  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في EA Sports FC 26: المواهب الواعدة في مراكز صانع الألعاب، والجناح الأيمن، والجناح الأيسر، ولاعب الوسط، والوسط الدفاعي

    اللاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    لامين يامالبرشلونة18RM8995
    ديزيريه دويهباريس سان جيرمان20RW8591
    جواو نيفيسباريس سان جيرمان20CM8590
    إستيفاوتشيلسي18RM7889
    جورثي موكيوأياكس17CDM7089
    كينان يلدزيوفنتوس20CAM7989
    أردا جولرريال مدريد20RM8189
    رودريجو مورابورتو18CAM7689
    ريو نغوموهاليفربول17LM6888
    فرانكو ماستانتونوريال مدريد18CAM7788
    جيوفاني كوينداسبورتينج18RM7688
    أنطونيو نوسالايبزيج20LM7688
    بابلو جارسياريال بيتيس19RM6887
    أساني دياو دياونيكومو20LM7687
    لوكاس بيرجفالتوتنهام19CM7787
    إيثان نوانيريآرسنال18RW7687
    وارن زائير-إيمريباريس سان جيرمان19CM8087
    آرثر فيرميرينمارسيليا20CM7787
    جوليان دورانفيلبوروسيا دورتموند19RM7287
    كيس سميتAZ19CAM7287
    لينارت كارلبايرن ميونخ17CAM6386
    أيوب بوعديLOSC ليل17CM7586
    كونستانتينوس كاريتساسجينك17CAM7086
    ماهر كاريزوفيليز19RM7286
    جواو كوستاالاتفاق20RM7186

    لن يكون مفاجئًا كبيرًا معرفة أن لامين يامال هو أفضل لاعب وسط شاب في EA Sports FC 26، وبالنظر إلى أنه يبلغ 18 عامًا فقط، فمن المرجح أن يظل كذلك خلال السنوات القليلة المقبلة. موهبة برشلونة الشابة تُعد بالفعل واحدة من أفضل اللاعبين في اللعبة، وتمتلك تصنيفًا محتملًا يبلغ 95، ما يعني أنه قادر على محاكاة مواهب مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

    ويأتي ثنائي باريس سان جيرمان ديزيريه دويه وجواو نيفيس خلف يامال، بتصنيفين محتملين يبلغ كل منهما 91 و90 على الترتيب، بينما يُنتظر أن يكون أمثال إستيفاو لاعب تشيلسي (PR: 89) ولاعب الوسط الدفاعي في أياكس جورثي موكيو (PR: 89) من المواهب المطلوبة، خاصة إذا كنت تتولى قيادة نادٍ أكبر. ويتصدر جناح ليفربول المثير ريو نغوموها مجموعة من المواهب البالغة 17 عامًا في قائمتنا، إذ يمتلك نجم أنفيلد تصنيفًا محتملًا يبلغ 88.

    وتضم فئة اللاعبين البالغين 17 عامًا أيضًا مواهب أخرى مثيرة للاهتمام، منها لاعب بايرن ميونخ الشاب لينارت كارل (PRL 86)، ولاعب الوسط في ليل أيوب بوعدي (PR: 86)، وصانع الألعاب اليوناني في جينك كونستانتينوس كاريتساس (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    أفضل المدافعين الشباب في EA Sports FC 26: المواهب الواعدة في قلب الدفاع والظهيرين الأيسر والأيمن

    اللاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    دين هاوسنريال مدريد20CB8289
    يوريل هاتوتشيلسي19LB7889
    باو كوبارسيبرشلونة18CB8288
    جيفايرو ريدفينورد19RB7588
    فين يلتششتوتغارت19CB7287
    مايلز لويس-سكيليآرسنال18LB7887
    لوكا فوسكوفيتشهامبورغ18CB7287
    إل شاداي بيتشوابوRB Leipzig20CB7587
    بيترو كوموتسوفيورنتينا20CB7486
    ليني يورومانشستر يونايتد19CB7886
    خواكين سايسكلوب بروج20RB7386
    جوان جادوRB Salzburg18CB6685
    ياريكPSV20CB7385
    باو نافاروفياريال20CB7085
    يان-كارلو سيميتشالاتحاد20CB7085
    دييغو ليونمانشستر يونايتد18LB6485
    مارتيم فرنانديزبورتو19RB7585
    جوش أتشيامبونغتشيلسي19RB7085
    توبياس بالاسيوأرخنتينوس جونيورز18CB6985
    أيدن هيفنمانشستر يونايتد18CB6984

    يلعب أفضل قلبي دفاع شابين في EA Sports FC 26 كلاهما لإسبانيا، لكن على طرفي الانقسام في الكلاسيكو. ويبدو أن دين هاوسن من ريال مدريد (PR: 89) وباو كوبارسي من برشلونة (PR: 88) في طريقهما لتشكيل القاعدة الدفاعية لإسبانيا لسنوات قادمة. ولا يتأخر الألماني الشاب فين يلتش وقلب الدفاع الكرواتي جوسكو فوسكوفيتش كثيرًا، إذ يمتلك كل منهما تصنيفًا محتملًا يبلغ 87.

    يُعد يوريل هاتو من تشيلسي أفضل ظهير أيسر شاب في اللعبة، بينما أفضل ظهير أيمن شاب هو جيفايرو ريد، الذي يلعب مع فينورد. ويبدو أن مانشستر يونايتد في وضع جيد للمستقبل، مع وجود ليني يورو ودييغو ليون وأيدن هيفن جميعهم بين أبرز المواهب الدفاعية الشابة في اللعبة.

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  • أفضل حراس المرمى الشباب في EA Sports FC 25: الحراس الواعدون

    اللاعبالناديالعمرالمركزCRPR
    غيوم ريستتولوز20حارس مرمى7886
    ماتيو إيبولوستاندارد لييج20حارس مرمى7385
    دينيس زايمينبادربورن19حارس مرمى6684
    مايك بيندرزستراسبورغ20حارس مرمى7384
    لوكا بروخمانزجينك17حارس مرمى5982
    تياغو بيريرا كاردوسوبوروسيا مونشنجلادباخ19حارس مرمى6782
    روبين ريسرلانس20حارس مرمى7282
    إيوين جاوينريمس19حارس مرمى6882
    ماتيس نيفلوردانكيرك18حارس مرمى6381
    يوري هيركينزأياكس19حارس مرمى6480

    رغم أنه يقترب من الطرف الأكبر سنًا ضمن فئة المواهب الشابة، يواصل غيوم ريست تصدره كأفضل حارس مرمى شاب في اللعبة. ومع ذلك، تراجع سقف تطور حارس تولوز من 88 إلى 86 في EA Sports FC 26. ويملك ماتيو إيبولو سقفًا مشابهًا (PR: 85)، بينما لا يزال الحارس الألماني دينيس زايمين بين أفضل الحراس الشبان المتاحين.

    وتبدو فرنسا أرضًا خصبة لمواهب حراسة المرمى، إذ يواصل كل من روبين ريسر وإيوين جاوين وماتيس نيفلور ممارسة اللعب هناك.

  • قوائم تاريخية لأفضل اللاعبين الشباب في EA Sports FC وFIFA

    • أفضل اللاعبين الشباب في EA Sports FC 25
    • أفضل اللاعبين الشباب في EA Sports FC 24
    • أفضل اللاعبين الشباب في FIFA 23
    • أفضل اللاعبين الشباب في FIFA 22
    • أفضل اللاعبين الشباب في FIFA 21

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