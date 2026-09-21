تطورات مثيرة في ملف شراء الاتحاد.. وأسرار شكوى الاتفاق: "استند على أغنية راشد الماجد وحرف واحد يورطه"

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الإثنين؛ بخصوص شكوى نادي الاتفاق ضد عملاق جدة الاتحاد، أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

واعترض الاتفاق في شكواه، على تسجيل الاتحاد العلامة التجارية "إتي ITTI"؛ بحجة أن فارس الدهناء يستخدم مسمى "إتي" منذ سنوات، وأنها قد تؤثر على مصالحه التجارية والجماهيرية.

وعن ذلك يقول فلاته المعروف بميوله الاتحادية، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حرصت قبل أن أتطرق لشكوى الاتفاق، أن أحصل على المعلومات بعيدًا عن العاطفة".

وكشف الصحفي الرياضي عن أنه بناء على هذه المعلومات، تأكد أن الاتفاق لا يمتلك علامة تجارية أساسًا؛ بالإضافة إلى أن علاماته وإشاراته تبدأ بالحرف "E"، وليست "I" كالعميد الاتحادي.