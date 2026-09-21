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أحمد فرهود

تطورات مثيرة في ملف شراء الاتحاد.. وأسرار شكوى الاتفاق: "استند على أغنية راشد الماجد وحرف واحد يورطه"

الاتحاد
الاتفاق
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

شهد عملاق جدة الاتحاد كواليس مثيرة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك على هامش فترة التوقف الدولي الحالي، والتي تمتد لـ3 أسابيع كاملة.

كواليس الاتحاد المثيرة؛ تتعلق بـ"أزمته القانونية" مع نظيره الاتفاق، بالإضافة إلى ملف الاستحواذ على النادي.

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  • Al Shabab v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتفاق لا يمتلك علامة تجارية.. والحرف "E" دليل آخر

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الإثنين؛ بخصوص شكوى نادي الاتفاق ضد عملاق جدة الاتحاد، أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

    واعترض الاتفاق في شكواه، على تسجيل الاتحاد العلامة التجارية "إتي ITTI"؛ بحجة أن فارس الدهناء يستخدم مسمى "إتي" منذ سنوات، وأنها قد تؤثر على مصالحه التجارية والجماهيرية.

    وعن ذلك يقول فلاته المعروف بميوله الاتحادية، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حرصت قبل أن أتطرق لشكوى الاتفاق، أن أحصل على المعلومات بعيدًا عن العاطفة".

    وكشف الصحفي الرياضي عن أنه بناء على هذه المعلومات، تأكد أن الاتفاق لا يمتلك علامة تجارية أساسًا؛ بالإضافة إلى أن علاماته وإشاراته تبدأ بالحرف "E"، وليست "I" كالعميد الاتحادي.

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  • الاتفاق استند في شكواه ضد الاتحاد على "أغنية راشد الماجد"!

    واستكمالًا لتوضيحاته.. اعتبر الصحفي الرياضي عبدالله فلاته، أن استنادات نادي الاتفاق في شكواه ضد عملاق جدة الاتحاد، بخصوص العلامة التجارية؛ كانت جميعها غير قانونية من الأساس، بل مجرد صور وشعارات.

    وأضاف فلاته؛ بخصوص ذلك: "أما الأدهى؛ فهو تقديم الاتفاق أغنية للفنان الكبير راشد الماجد، كمستند (إتي اتفاقي)".

    وتابع الصحفي الرياضي: "مع كل احترامنا وتقديرنا للماجد؛ إلا أن الأغاني لا يُمكن أن تكون مستندًا، في علامة تجارية".

    وتساءل فلاته عن الشخص الذي أدخل الاتفاق، في هذه الشكوى الخاسرة ضد الاتحاد؛ لأن أسوأ القضايا من وجهة نظره، هي أن يخسرها من رفعها.

  • imago-sport-1083348852.jpgSOPA Images

    الاتحاد.. المنافسة تشتعل بين المستثمرين لشراء النادي

    وعلى جانب آخر.. كشف الصحفي الرياضي عدنان جستنيه عن مفاجأة سارة، مساء اليوم الإثنين؛ بخصوص ملف الاستحواذ على عملاق جدة الاتحاد، في المرحلة الثانية من الخصخصة.

    الاتحاد مملوك حاليًا بنسبة 100%، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ بعد انتهاء المرحلة الأولى من الخصخصة، التي انطلقت في صيف 2023.

    وأعلن جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، دخول مستثمر صيني في منافسة مع آخر أمريكي؛ لشراء الاتحاد من صندوق الاستثمارات، خلال الفترة القادمة.

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  • المستثمر الصيني يقدّم عرضًا ضخمًا.. وانتظروا المفاجآت!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ فالصحفي الرياضي عدنان جستنيه أعطى معلومات مهمة أخرى، بخصوص ملف الاستحواذ على عملاق جدة الاتحاد.

    جستنيه أكد أن المستثمر الصيني الذي يريد شراء الاتحاد، قدّم عرضًا بـ"أربعة أضعاف" الرقم المعروض من نظيره الأمريكي؛ دون أن يذكر أي أرقام، أو حتى أسماء.

    واختتم جستنيه خبره المتعلق بالاستحواذ على العميد الاتحادي؛ بالقول: "انتظروا.. الأيام حبلى بالمفاجآت".

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