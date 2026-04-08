تُظهر مقاطع فيديو متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي نهجًا عنيفًا جزئيًا من الشرطة الإسبانية تجاه مجموعات المشجعين الخاصة بالنادي الألماني القياسي. ويُقال إنه حتى قبل صافرة البداية وقعت أعمال شغب واشتباكات بين السلطات وأنصار بايرن.
أعمال شغب خلال مباراة دوري أبطال أوروبا في مدريد: الشرطة الإسبانية تتبع أسلوبًا وحشيًا ضد جماهير نادي بايرن ميونخ
تُظهر اللقطات كيف يهاجم رجال الشرطة المشجعين بالهراوات، ويدفعونهم من مكان إلى آخر، ويجمعونهم، وفي بعض الحالات يقتادونهم أيضًا مستخدمين القوة. فعلى سبيل المثال، يُؤخذ رجل مسنّ من قِبل السلطات، بينما تنادي ابنته عليه بيأس.
لم يصدر أي بيان رسمي من بايرن، كما لم تُدلِ شرطة مدريد حتى الآن بأي تعليق بشأن الوقائع. واقتصر الأمر على انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي لطريقة تعامل العناصر الأمنية، وطرح تساؤلات حول تناسب استخدام القوة في هذا التدخل.
سبق أن وقعت اشتباكات مع جماهير بايرن في عام 2017
كان قد وقع حادث مشابه بالفعل في عام 2017. حينها اقتحمت الشرطة خلال مباراة بايرن خارج أرضه في ملعب سانتياغو برنابيو مدرج جماهير الفريق الضيف أثناء استراحة بين الشوطين، وهاجمت هناك مشجعي ميونيخ.
وتحدث مراقبون أيضًا عن تدخل غير متناسب. وفي لقطات تلفزيونية كان يمكن رؤية رجال الشرطة وهم ينهالون بالعصي على مشجعي بايرن. ويُقال إن السبب كان لافتة في مدرج نادي بايرن.