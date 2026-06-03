أعظم تشكيلة مدربين في تاريخ كأس العالم؟ كارلو أنشيلوتي، توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو وغيرهم يستعدون لخوض المعركة في 2026

المتجهون إلى كأس العالم هم أربعة من أكثر المدربين طلبًا ونجاحًا من العقد الماضي أو نحو ذلك في كرة القدم الأوروبية للأندية.

كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، وإيه سي ميلان، وباريس سان جيرمان وتشيلسي، فاز بدوري أبطال أوروبا ما لا يقل عن خمس مرات، بالإضافة إلى ألقاب الدوري في خمس دول مختلفة (إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، إسبانيا وألمانيا). وقد كُلِّف الآن بمهمة إنهاء انتظار البرازيل الذي دام 24 عامًا للقبها العالمي السادس.

أول مدرب أجنبي في تاريخ السيليساو، لم تسر السنة الأولى لأنشيلوتي في المنصب دائمًا بسلاسة، لكن كانت هناك مؤشرات على أن البرازيل تستعيد مستواها في الوقت المناسب تمامًا.

فائز آخر بدوري أبطال أوروبا تم وضعه على رأس أحد المرشحين رغم قدومه من أرض أجنبية، توماس توخيل يسعى لإنهاء 60 عامًا من المعاناة لإنجلترا. أشرف الألماني على حملة تأهيل تاريخية فاز خلالها الأسود الثلاثة بجميع المباريات الثماني دون أن تستقبل شباكهم هدفًا، وبينما كانت بعض نتائجهم الودية مثيرة للقلق، فإن نجاح توخيل السابق في مسابقات الكؤوس خلال فتراته مع تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يبشر بمشوار عميق.

مثل أنشيلوتي وتوخيل، رجل آخر دخل إلى دور الجنون اللذين هما ستامفورد بريدج وبارك دي برانس هو ماوريسيو بوكيتينو، وقد تولى ربما المهمة الأكثر رهبة حتى الآن: ضمان أن تغتنم الولايات المتحدة اللحظة قبل أكبر شهر في تاريخ كرة القدم الأمريكية. اضطر بوكيتينو إلى مواجهة تذبذب المستوى، وغياب لاعبين أساسيين عن القوائم، وأسئلة مستمرة حول مستقبله - ولا سيما طوال موسم توتنهام الكئيب - وبينما قد يكون بالفعل مرة واحدة وانتهى مع الولايات المتحدة، فإنه يمتلك الكفاءة التدريبية لضمان أن تكون هذه البطولة نجاحًا للمضيفين المشاركين.

ويُكمل هذه الرباعية المدرب الوحيد بينهم الذي سبق له التدريب في بطولة دولية قبل كأس العالم هذه، يوليان ناغلسمان. يكاد يكون فريدًا من نوعه في أن ناغلسمان في الثلاثينيات من عمره ومع ذلك قد انتقل بالفعل إلى كرة القدم الدولية، ويعكس منتخب ألمانيا لديه تلك الطاقة الشبابية وقد سجل بعض النتائج اللافتة تحت إدارة المدرب السابق لبايرن. سيسعون للذهاب أبعد من ربع نهائي يورو 2024 الذي قادهم إليه ناغلسمان قبل عامين.