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World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

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أعظم تشكيلة مدربين في تاريخ كأس العالم؟ كارلو أنشيلوتي، توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو وغيرهم يستعدون لخوض المعركة في 2026

التحليل الفني
كأس العالم
كارلو أنشيلوتي
توماس توخيل
ماوريسيو روبرتو بوكيتينو
مارسيلو بييلسا
ليونيل سكالوني
جوليان ناجلسمان
روبرتو مارتينيز
ديدييه ديشان
لويس دي لا فوينتي
فابيو كانافارو
جيسي مارش
J. Aguirre
جولين لوبيتيجي
فنتشينزو مونتيلا
ستيف كلارك
رونالد كومان
غراهام بوتر
رالف رانجنيك
إنجلترا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
النمسا
البرازيل
كندا
فرنسا
ألمانيا
المكسيك
هولندا
البرتغال
قطر
إسكتلندا
إسبانيا
السويد
تركيا
أوروجواي
أوزبكستان
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كأس العالم 2026 باتت على الأبواب تقريبًا. في غضون ما يزيد قليلًا على أسبوع، سيتوقف وقت الكلام، وسيتعين على الفرق إثبات جدارتها بأدائها على أرض الملعب في أمريكا الشمالية. كل الطرق، سواء عبر الولايات المتحدة أو المكسيك أو كندا، ستقود إلى نيوجيرسي في 19 يوليو، وإلى أكبر مباراة كرة قدم على الكوكب: نهائي كأس العالم.

وبينما سيكون هناك الكثير من النجوم على أرض الملعب، سيكون هناك تقريباً العدد نفسه من الوجوه المعروفة في مقاعد المدربين. من مدربين على مستوى النخبة الذين استبدلوا لعبة الأندية بفترات على الساحة الدولية، إلى مجموعة من المدربين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى لاعبين أسطوريين من الماضي يحاولون الآن حظهم في التدريب، فهذه ربما أكثر تشكيلة تدريبية مرصعة بالنجوم - وربما الأعظم - في تاريخ كأس العالم.

لكن من هم الأسماء الكبيرة التي قد تتعرف عليها، سواء من محطاتهم مع الأندية أو من بطولات سابقة؟ GOAL يأخذك في جولة عبر مدربي كأس العالم الذين تحتاج إلى معرفتهم...

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    تدريب النخبة

    المتجهون إلى كأس العالم هم أربعة من أكثر المدربين طلبًا ونجاحًا من العقد الماضي أو نحو ذلك في كرة القدم الأوروبية للأندية.

    كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، وإيه سي ميلان، وباريس سان جيرمان وتشيلسي، فاز بدوري أبطال أوروبا ما لا يقل عن خمس مرات، بالإضافة إلى ألقاب الدوري في خمس دول مختلفة (إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، إسبانيا وألمانيا). وقد كُلِّف الآن بمهمة إنهاء انتظار البرازيل الذي دام 24 عامًا للقبها العالمي السادس.

    أول مدرب أجنبي في تاريخ السيليساو، لم تسر السنة الأولى لأنشيلوتي في المنصب دائمًا بسلاسة، لكن كانت هناك مؤشرات على أن البرازيل تستعيد مستواها في الوقت المناسب تمامًا.

    فائز آخر بدوري أبطال أوروبا تم وضعه على رأس أحد المرشحين رغم قدومه من أرض أجنبية، توماس توخيل يسعى لإنهاء 60 عامًا من المعاناة لإنجلترا. أشرف الألماني على حملة تأهيل تاريخية فاز خلالها الأسود الثلاثة بجميع المباريات الثماني دون أن تستقبل شباكهم هدفًا، وبينما كانت بعض نتائجهم الودية مثيرة للقلق، فإن نجاح توخيل السابق في مسابقات الكؤوس خلال فتراته مع تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يبشر بمشوار عميق.

    مثل أنشيلوتي وتوخيل، رجل آخر دخل إلى دور الجنون اللذين هما ستامفورد بريدج وبارك دي برانس هو ماوريسيو بوكيتينو، وقد تولى ربما المهمة الأكثر رهبة حتى الآن: ضمان أن تغتنم الولايات المتحدة اللحظة قبل أكبر شهر في تاريخ كرة القدم الأمريكية. اضطر بوكيتينو إلى مواجهة تذبذب المستوى، وغياب لاعبين أساسيين عن القوائم، وأسئلة مستمرة حول مستقبله - ولا سيما طوال موسم توتنهام الكئيب - وبينما قد يكون بالفعل مرة واحدة وانتهى مع الولايات المتحدة، فإنه يمتلك الكفاءة التدريبية لضمان أن تكون هذه البطولة نجاحًا للمضيفين المشاركين.

    ويُكمل هذه الرباعية المدرب الوحيد بينهم الذي سبق له التدريب في بطولة دولية قبل كأس العالم هذه، يوليان ناغلسمان. يكاد يكون فريدًا من نوعه في أن ناغلسمان في الثلاثينيات من عمره ومع ذلك قد انتقل بالفعل إلى كرة القدم الدولية، ويعكس منتخب ألمانيا لديه تلك الطاقة الشبابية وقد سجل بعض النتائج اللافتة تحت إدارة المدرب السابق لبايرن. سيسعون للذهاب أبعد من ربع نهائي يورو 2024 الذي قادهم إليه ناغلسمان قبل عامين.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    الفائزون الدوليون

    على الرغم من أن هؤلاء المدربين قد جمعوا الألقاب من أجل المتعة على مستوى الأندية، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون الألقاب الدولية. ومع ذلك، هناك بعض المدربين في هذه البطولة يعرفون ما يلزم للفوز بالبطولات الكبرى.

    ديدييه ديشان سيتولى تدريب فرنسا للمرة الأخيرة في كأس العالم هذه، بعدما قاد لي بلو إلى المجد في 2018، وإلى النهائي في 2022، حيث هُزموا أمام الأرجنتين. ديشان يتولى مسؤولية فرنسا منذ 14 عامًا، وقد بلغ ثلاث نهائيات كبرى في ذلك الوقت؛ وقليلون من سيراهنون ضده في أن يفعل ذلك مرة أخرى.

    الرجل الذي خلف ديشان من حيث الفوز بكأس العالم، ليونيل سكالوني لا يزال يتولى مسؤولية الأرجنتين، رغم تلميحه بالابتعاد في أكثر من مناسبة منذ تلك الليلة المنتصرة في ديسمبر في قطر. كما فاز سكالوني بكوبا أمريكا مرتين مع لا ألبيسيليستي، وله شرف تدريب ليونيل ميسي في ما قد يكون آخر بطولة دولية له كلاعب نشط.

    ديشان وسكالوني هما المدربان الوحيدان الفائزان بكأس العالم اللذان سيتوليان قيادة فرق في 2026، لكن هناك آخرين تذوقوا النجاح في البطولات القارية. لويس دي لا فوينتي، على سبيل المثال,كان في رحلة متعرجة عبر منتخبات إسبانيا للفئات العمرية قبل أن يقود تشكيلة لا روخا الأولى إلى المجد في يورو 2024، متغلبًا على إنجلترا في النهائي.

    إيميرس فاي، ومع ذلك، يمكنه الادعاء بأنه سلك الطريق الأكثر لفتًا للنظر إلى نجاح البطولة. عندما انطلقت كأس الأمم الأفريقية 2023، كان فاي المدرب المساعد. لكن عقب استقالة جان-لويس غاسيه في منتصف البطولة، تقدم فاي وقاد الأفيال حتى النهائي، حيث هزموا نيجيريا.

    اعتمادًا على من تصدق، بابي ثياو هو أيضًا فائز بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن رفع السنغال الكأس في يناير الماضي. بالطبع، كان قرار ثياو بأن يغادر لاعبوه الملعب احتجاجًا هو ما أدى إلى أن يمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ ذلك الحين الفوز للمغرب، لكن مدرب السنغال هو من لديه ميدالية الفائز في المنزل.

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    مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز السابقون (الجزء الأول)

    بالإضافة إلى أنشيلوتي، توخيل وبوتشيتينو، هناك الكثير من المدربين السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز المتجهين إلى كأس العالم. 

    المدير الفني السابق لليدز يونايتد مارسيلو بيلسا سيقود أوروغواي إلى المعركة. الأرجنتيني المتمرد ألهم التفاني في ويست يوركشاير خلال مواسمه الثلاثة والنصف على رأس القيادة، وقد يصبح أيقونة في أوروغواي إذا ذهبوا بعيدًا في المنافسة. 

    جيسي مارش هو خريج آخر من إيلاند رود، وسيأمل في قلب الموازين مع كندا المستضيفة المشاركة. يُقال إن مارش كان يعتقد أنه المرشح الأوفر حظًا لوظيفة الولايات المتحدة قبل تعيين بوتشيتينو، وبالتالي سيكون عازمًا على إثبات وجهة نظره لكل من في وطنه، وأولئك في إنجلترا الذين انتقدوا فترته مع ليدز. 

    رونالد كومان، في الوقت نفسه،يتجه إلى البطولة في مقعد تدريب هولندا، بعد أن درّب سابقًا ساوثهامبتون وإيفرتون في الدرجة الأولى الإنجليزية. وظيفته الأخيرة مع نادٍ، بشكل مدهش، كانت في برشلونة. روبرتو مارتينيز هو آخر سبق له تدريب إيفرتون - وكذلك ويغان أثليتيك - وسيتولى قيادة البرتغال. سبق لمارتينيز أن درّب "الجيل الذهبي" لبلجيكا بين 2016 و2022، وقادهم إلى كأسَي عالم، رغم أنه لم يكن قادرًا على إيصالهم إلى خط النهاية. الآن يُكلَّف بتقديم كريستيانو رونالدو الجائزة الوحيدة التي أفلتت منه طوال مسيرته اللامعة.

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    مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز السابقون (الجزء الثاني)

    في مكان آخر، جولين لوبيتيغي، المدرب السابق لوولفرهامبتون ووست هام، سيحصل أخيراً على فرصة التدريب في كأس العالم بعد أن أُقيل من قبل إسبانيا عشية بطولة 2018 بسبب إجرائه محادثات مع ريال مدريد. سيتولى قيادة قطر. رالف رانغنيك، الذي سبق له العمل في مانشستر يونايتد، جلب نموذج الضغط العكسي (غيغنبرسينغ) إلى منتخب النمسا، بينما سيتولى المدرب السابق لوست بروم ستيف كلارك قيادة اسكتلندا بينما يهدفون إلى بلوغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق.

    أحد مدربين إنجليزيين فقط في البطولة (إلى جانب دارين بازلي من نيوزيلندا) هو غراهام بوتر، الذي تعافى من فتراته السيئة في قيادة تشيلسي ووست هام ليقود السويد عبر ملحقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبعد أن بنى سمعته في اسكندنافيا مع أوسترسوندس، يُكلَّف بوتر الآن بجعل أمثال ألكسندر إيزاك وفيكتور غيوكيريس يتألقون في أمريكا الشمالية.

    ومع ذلك، لن يكون هناك أحد أكثر خبرة من ديك أدفوكات، الذي في سن 78 من المقرر أن يصبح أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. سبق له تدريب سندرلاند، وكذلك رينجرز وبي إس في وفنربخشة، وسيُدرّب أدفوكات في كأس العالم الثالثة له بعد نحو 32 عاماً من محاولته الأولى، بعد أن حقق ما يشبه معجزة صغيرة في تأهيل كوراساو للبطولة. واضطر أدفوكات إلى التنحي في الأشهر التي تلت ذلك النجاح لقضاء الوقت مع ابنته المريضة، لكنه أُقنع بالعودة بعد بضعة أسابيع فقط لقيادة أحد الوافدين الجدد إلى البطولة مرة أخرى.

    مدرب النرويج ستاله سولباكن، ومدير بنما توماس كريستيانسن، وصبري لاموشي مدرب تونس، لديهم جميعاً خبرة سابقة في التشامبيونشيب؛ سولباكن درّب وولفرهامبتون، وكريستيانسن قضى أقل من موسم في ليدز، ولاموشي درّب كلاً من نوتنغهام فورست وكارديف سيتي في الدرجة الثانية.

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    العناصر الأساسية في البطولات

    هناك بعض المدربين الذين يصبحون مرادفين لكرة القدم في البطولات، ويظهرون كل عامين أو أربعة أعوام بينما يستقر المشجعون أمام أجهزة التلفزيون لمشاهدة المباريات وهي تتكشف.

    أحد هؤلاء المدربين هو زلاتكو داليتش، الذي سيقود كرواتيا إلى كأس العالم الثالثة تحت إدارته. لم يفشل قط في الوصول إلى نصف النهائي في محاولتيه السابقتين، بل قاد كرواتيا حتى إلى إنهاء البطولة في مركز الوصيف في 2018، ما يعني أن لدى داليتش سمعة عليه أن يرتقي إليها في 2026.

    خافي أغيري يتجه أيضًا إلى كأس العالم الثالثة وهو يتولى قيادة المكسيك، رغم أن مشاركاته كانت جميعها خلال فترات منفصلة مع إل تري. أدار أغيري المكسيك في بطولتي 2002 و2010، وقد عاد لآخر محاولة مع المستضيفين المشاركين قبل أن يسلم زمام الأمور لمساعده والقائد السابق الأسطوري، رافا ماركيز.

    هاجيمي موريياسو أصبح عنصرًا ثابتًا في كؤوس العالم. كان مساعد مدرب اليابان في 2018 قبل أن يتقدم إلى المنصب الأعلى في الوقت المناسب لعام 2022، حيث قاد الساموراي الأزرق إلى انتصارات على كل من إسبانيا وألمانيا بينما تأهلوا من مجموعة بدت شاقة.

    هناك أيضًا بعض الوجوه المألوفة في أماكن جديدة؛ فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان لفترة طويلة مدرب سويسرا، أصبح الآن مسؤولًا عن الجزائر، بينما غراهام أرنولد سيقود العراق إلى أول كأس عالم لهم منذ 1986 بعدما قاد أستراليا إلى دور الـ16 قبل أربعة أعوام.

    لكن لا أحد، مع ذلك، يمكنه أن يضاهي كارلوس كيروش، الذي سيصبح ثالث رجل على الإطلاق يدرب في خمس كؤوس عالم متتالية بعد قبوله عرضًا متأخرًا لتولي قيادة غانا. المدرب السابق لريال مدريد ومساعد مانشستر يونايتد شارك في بطولات سابقة مع البرتغال وإيران (ثلاث مرات)، وسيعادل إنجازات المدرب السابق للولايات المتحدة بورا ميلوتينوفيتش وبطل 1994 كارلوس ألبرتو بيريرا، الذي يحمل الأخير الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات التدريبية بست مرات.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    اللاعبون السابقون الأسطوريون

    بينما يمكن لأنشيلوتي وكومان وبوتشيتينو جميعًا الادعاء بأنهم استمتعوا بمسيرات لعب رائعة على أعلى مستوى في اللعبة قبل أن يتجهوا إلى التدريب، لا يوجد سوى مدربين اثنين في عام 2026 يمكنهما الادعاء بأنهما فازا بكأس العالم على أرض الملعب.

    الأول هو ديشان، وهو واحد من ثلاثة رجال فقط رفعوا الكأس كلاعب وكمدرب، بعدما كان جزءًا من تشكيلة فرنسا الفائزة عام 1998. أما الآخر، في الوقت نفسه، فهو قائد إيطاليا الملهم من عام 2006، فابيو كانافارو.

    تم وضع الفائز بالكرة الذهبية قبل 20 عامًا مسؤولًا عن الوافدين الجدد أوزبكستان، بعدما تولى المهمة في أكتوبر بعد تأكيد تأهلهم. فائز بالألقاب في الصين، كانت النتائج تحت قيادة كانافارو متباينة حتى الآن بينما يهدف أول منتخب من آسيا الوسطى يصل إلى نهائيات كأس العالم إلى الخروج من مجموعة تضم البرتغال وكولومبيا.

    ومع عدم وجود مصلحة تشجيعية في ثالث كأس عالم على التوالي، سيكون المشجعون الإيطاليون أيضًا حريصين على متابعة تقدم المهاجم السابق للأتزوري فينتشينزو مونتيلا. جزء من منتخب إيطاليا الذي وصل إلى نهائي يورو 2000 وفائز بالدوري الإيطالي مع روما، قاد مونتيلا تركيا للتأهل إلى أول كأس عالم لهم منذ وصولهم إلى نصف النهائي في 2002.