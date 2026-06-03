أعظم تشكيلة مدربين في تاريخ كأس العالم؟ كارلو أنشيلوتي، توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو وغيرهم يستعدون لخوض المعركة في 2026

على الرغم من أن هؤلاء المدربين قد جمعوا الألقاب من أجل المتعة على مستوى الأندية، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون الألقاب الدولية. ومع ذلك، هناك بعض المدربين في هذه البطولة يعرفون ما يلزم للفوز بالبطولات الكبرى.
ديدييه ديشان سيتولى تدريب فرنسا للمرة الأخيرة في كأس العالم هذه، بعدما قاد لي بلو إلى المجد في 2018، وإلى النهائي في 2022، حيث هُزموا أمام الأرجنتين. ديشان يتولى مسؤولية فرنسا منذ 14 عامًا، وقد بلغ ثلاث نهائيات كبرى في ذلك الوقت؛ وقليلون من سيراهنون ضده في أن يفعل ذلك مرة أخرى.
الرجل الذي خلف ديشان من حيث الفوز بكأس العالم، ليونيل سكالوني لا يزال يتولى مسؤولية الأرجنتين، رغم تلميحه بالابتعاد في أكثر من مناسبة منذ تلك الليلة المنتصرة في ديسمبر في قطر. كما فاز سكالوني بكوبا أمريكا مرتين مع لا ألبيسيليستي، وله شرف تدريب ليونيل ميسي في ما قد يكون آخر بطولة دولية له كلاعب نشط.
ديشان وسكالوني هما المدربان الوحيدان الفائزان بكأس العالم اللذان سيتوليان قيادة فرق في 2026، لكن هناك آخرين تذوقوا النجاح في البطولات القارية. لويس دي لا فوينتي، على سبيل المثال,كان في رحلة متعرجة عبر منتخبات إسبانيا للفئات العمرية قبل أن يقود تشكيلة لا روخا الأولى إلى المجد في يورو 2024، متغلبًا على إنجلترا في النهائي.
إيميرس فاي، ومع ذلك، يمكنه الادعاء بأنه سلك الطريق الأكثر لفتًا للنظر إلى نجاح البطولة. عندما انطلقت كأس الأمم الأفريقية 2023، كان فاي المدرب المساعد. لكن عقب استقالة جان-لويس غاسيه في منتصف البطولة، تقدم فاي وقاد الأفيال حتى النهائي، حيث هزموا نيجيريا.
اعتمادًا على من تصدق، بابي ثياو هو أيضًا فائز بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن رفع السنغال الكأس في يناير الماضي. بالطبع، كان قرار ثياو بأن يغادر لاعبوه الملعب احتجاجًا هو ما أدى إلى أن يمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ ذلك الحين الفوز للمغرب، لكن مدرب السنغال هو من لديه ميدالية الفائز في المنزل.