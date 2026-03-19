"أحدهم لا يعرف طريق النادي"!.. مفاجأة عن أعضاء إدارة الاتحاد وكشف سر غريب لعدم محاسبة سيرجيو كونسيساو

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. تحدث الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته عن أماكن تواجد أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ والذين يعيشون بعيدًا عن مدينة جدة.

وأعلن فلاته أن فهد سندي، رئيس العميد الاتحادي، يعيش في الشرقية؛ بينما يتواجد نائبه في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف: "بالمجمل.. أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المؤثرين؛ أحدهم في الشرقية واثنان في الرياض، وآخر يتواجد في جدة".

وأشار فلاته إلى أن العضو الذي يتواجد في جدة، هو صهيب جمجوم؛ قائلًا بسخرية: "ولكنه لا يعلم طريق النادي، أو كيف يذهب إليه".