عندما سُئل كارو على قناة DAZN قبل مباراة الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ بعد ظهر يوم السبت عما إذا كان من المحتمل رؤية براندت يرتدي قميص باير مرة أخرى اعتبارًا من الصيف، قال كارو في البداية: "عليكم أن تسألوا سيمون رولفيس. سيمون رولفيس هو المسؤول عن تخطيط تشكيلة الفريق، وهو المدير الرياضي لدينا والشخص الذي يتعين عليه اتخاذ القرار النهائي".

ثم لم يستبعد كارو عودة اللاعب الذي لا يزال ينتمي إلى دورتموند: "أعتقد أن جوليان برانت لاعب رائع. إذا أراده سيمون، سأدعم ذلك بكل تأكيد. لكن سيمون هو من سيحدد ذلك"، قال اللاعب البالغ من العمر 61 عامًا.

لن يجدد براندت عقده مع بوروسيا دورتموند الذي ينتهي في نهاية الموسم، وسيغادر النادي في الصيف دون مقابل. بعد أن أكد ذلك مؤخرًا المدير الرياضي لدورتموند لارس ريكن، اشتدت التكهنات حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

من المشكوك فيه أن يكون لدى ليفركوزن فرصة للتعاقد مع براندت، في ضوء التقارير الأخيرة من Bild وSky. وفقًا لهذه التقارير، يفضل لاعب الوسط الانتقال إلى الخارج، ويقال إنه يفكر في إنجلترا أو إيطاليا أو إسبانيا. يقال إن أستون فيلا يسعى بشدة للتعاقد مع براندت، وقد أوردت Sky مؤخرًا اسمي ناديي أرسنال وبرشلونة، وهما ناديان من الطراز الأول.