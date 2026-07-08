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Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty/GOAL
أحمد فرهود

"أعاني من نفس المشكلة بسبب كريستيانو رونالدو".. نجم فرنسا المعتزل يرد على إعلامي مصري أشعل جدل مؤامرة ليونيل ميسي

كأس العالم
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
الأرجنتين
مصر

اتهام خطير.. ورد يثير الجدل

شهدت الساعات القليلة الماضية، ردود أفعال واسعة للغاية؛ وذلك بسبب الجدل التحكيمي الذي شهدته قمة مصر والأرجنتين، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026.

منتخب الأرجنتين قلب تأخُره (0-2)، إلى الفوز بثلاثية ضد نظيره المصري؛ وبالتالي حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم، رسميًا.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أحداث قمة مصر والأرجنتين "الجدلية"

    قمة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت مساء يوم الثلاثاء؛ شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا للغاية، بقيادة الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

    ليتكسير قام بإلغاء هدف للمنتخب المصري؛ بالإضافة إلى احتساب "ركلة جزاء" للأرجنتين، والتغافل عن أخرى محتملة للفراعنة.

    واختلفت الآراء بشأن قرارات ليتكسير؛ حيث يرى البعض أنها صحيحة 100%، بينما يعتبر آخرون أن مصر تعرضت لـ"الظلم".

    ومن ناحيته.. اتهم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمساعدة الأرجنتين وليونيل ميسي؛ من أجل ضمان استمرارهما في المونديال، لأسباب تسويقية.

    أما الاتحاد المصري لكرة القدم؛ فقد أعلن تقديم شكوى رسمية إلى "فيفا" ضد ليتكسير وطاقمه المساعد، مع المطالبة باستبعادهما من المونديال.

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  • إعلامي مصري يشعل جدل "مؤامرة ميسي"

    وفي هذا السياق.. أثار الإعلامي والطبيب المصري باسم يوسف، جدلًا واسعًا للغاية؛ عندما زعم بوجود "مؤامرة" لمساعدة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    يوسف ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهو يرتدي قميص المنتخب المصري؛ حيث قال مُشيرًا إلى ميسي: "أتعلمون أنكم تغذون نظريات المؤامرة التي تزعم أن كل شيء مُيسّر لهذا اللاعب؟!".

    وأضاف يوسف: "أنا شخصيًا لم أكن أُصدق ذلك أبدًا، فأنا أعتبر ميسي أعظم لاعب في التاريخ؛ لكن عندما يتعلق الأمر بمصر.. فلا".

    وأشار الإعلامي المصري إلى أنه يُصدق الآن كل نظريات المؤامرة، وأن "فيفا" يعمل على تسهيل مهمة ميسي.

    وتطرق باسم يوسف إلى ما اعتبره "ازدواجية القرارات"، من الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير؛ الذي أدار قمة مصر والأرجنتين، في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

    وشدد يوسف على أن نفس اللعبة، التي تم العودة فيها لتقنية الفيديو "فار"، من أجل إلغاء هدف مصر ضد الأرجنتين؛ تم تجاهُلها عندما كان المتضرر هو منتخب الفراعنة.

    واختتم يوسف كلماته؛ بالقول: "لا أريد الخوض في التفاصيل؛ ولكنني سأرددها الآن.. أنا من أشد المؤمنين بنظريات المؤامرة".

  • انتبه يا أخي.. باتريس إيفرا يرد على كلمات باسم يوسف!

    ومن ناحيته.. حرص النجم الفرنسي المعتزل باتريس إيفرا، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على الرد على فيديو الإعلامي والطبيب المصري باسم يوسف؛ وذلك بخصوص المساعدات التي تقدّم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    وتزامل إيفرا ورونالدو، في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الفترة من 2006 إلى 2009؛ وذلك قبل انتقال الأسطورة البرتغالية إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بشكلٍ رسمي.

    وكتب إيفرا؛ معلقًا على فيديو يوسف: "انتبه يا أخي.. أنا في هذه المشكلة منذ سنوات، لأني أخ كريستيانو".

    Patrice EvraInstagram

    ويقصد إيفرا أنه يؤمن بنظرية مساعدة "فيفا" لميسي، منذ سنواتٍ عديدة؛ ولكنه عندما يتحدث عن هذا الأمر، يتم اتهامه بأنه يردد ذلك بسبب علاقته القوية مع رونالدو.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

    منتحب مصر الأول لكرة القدم قدّم أداءً بطوليًا، في منافسات كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    ونجح المنتخب المصري في احتلال وصافة "المجموعة السابعة"، في بطولة كأس العالم 2026؛ بعدما جمع 5 نقاط من الفوز على نيوزيلندا، والتعادل مع بلجيكا وإيران.

    وفي دور الـ32.. تخطى أبناء الفراعنة المنتخب الأسترالي بـ"ركلات الجزاء"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)؛ قبل الخسارة بصعوبة أمام الأرجنتين (2-3)، في ثمن النهائي.

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