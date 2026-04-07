أشاد هافيرتز، صاحب هدف فوز أرسنال، كثيرًا بحارس المرمى رايا عقب فوز «المدفعجية» 1-0 على سبورتينغ لشبونة.

وبينما تصدّر هافيرتز العناوين بفضل هدفه في الوقت بدل الضائع، سارع إلى التأكيد على أن النتيجة بُنيت على الأسس التي وضعها الحارس الإسباني بين القائمين.

وفي حديثه إلى أمازون برايم بعد صافرة النهاية، لم يتردد هافيرتز في تقييمه لموهبة رايا، قائلًا: «لا يُصدق. أعتقد أنه ما يزال مُستهانًا به في عالم كرة القدم، لكن بالنسبة لي، خلال الموسمين الماضيين، هو أفضل حارس مرمى في العالم. إنه رائع، وقد أنقذنا مرات كثيرة جدًا ونحن سعداء للغاية بوجوده معنا».







