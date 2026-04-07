أظهر ديفيد رايا أنه «الأفضل في العالم»، بينما أشاد كاي هافيرتز بحارس مرمى أرسنال «المُقلَّل من شأنه» بعد الفوز المتأخر على سبورتينغ لشبونة
هافيرتز يُشيد بزميله "غير المُقدَّر حقّ قدره"
أشاد هافيرتز، صاحب هدف فوز أرسنال، كثيرًا بحارس المرمى رايا عقب فوز «المدفعجية» 1-0 على سبورتينغ لشبونة.
وبينما تصدّر هافيرتز العناوين بفضل هدفه في الوقت بدل الضائع، سارع إلى التأكيد على أن النتيجة بُنيت على الأسس التي وضعها الحارس الإسباني بين القائمين.
وفي حديثه إلى أمازون برايم بعد صافرة النهاية، لم يتردد هافيرتز في تقييمه لموهبة رايا، قائلًا: «لا يُصدق. أعتقد أنه ما يزال مُستهانًا به في عالم كرة القدم، لكن بالنسبة لي، خلال الموسمين الماضيين، هو أفضل حارس مرمى في العالم. إنه رائع، وقد أنقذنا مرات كثيرة جدًا ونحن سعداء للغاية بوجوده معنا».
بطولات رايا تُبقي سبورتينغ بعيدًا
كانت ليلة اضطر فيها رايا إلى أن يكون في أفضل مستوياته على الإطلاق لمنع الفريق البرتغالي من التقدم مبكرًا. خلال الدقائق الخمس الأولى، أبعد رايا تسديدة ماكسي أراوخو المتجهة نحو المرمى إلى العارضة بعد تمريرة متقنة من عثمان ديوماندي شقّت دفاع أرسنال.
ولم يتوقف الضغط عند ذلك، إذ واصل أصحاب الأرض اختبار صمود اللندنيين باستمرار. وأشار مهاجم نيوكاسل السابق آلان شيرر إلى أهمية إسهام حارس المرمى، قائلاً: "لقد تحدثنا عن عمق تشكيلة أرسنال هذا الموسم، ولهذا السبب، لأنك عندما تدفع بهذه الجودة التي دفعوا بها الليلة مثل مارتينيلي وهافرتس، فإنك تريدهم أن يواصلوا ويتركوا بصمة في المباراة وقد فعلوا ذلك. لكن لولا براعة ديفيد رايا في الخلف لمنحهم تلك القاعدة التي تمكنهم من تحقيق شيء ما".
البدلاء المميزون يصنعون الفارق في لشبونة
بعد مباراة افتقدت إلى الجودة الحقيقية لفترات طويلة، لجأ ميكيل أرتيتا إلى دكة البدلاء بحثاً عن اختراق. وقد أثبت إشراك غابرييل مارتينيلي وهافيرتز أنه قرار موفق، إذ تعاون الاثنان في اللحظات الأخيرة لاقتناص فوز حاسم خارج الديار. قدّم مارتينيلي التمريرة، وأظهر هافيرتز رباطة الجأش.
وقال هافيرتز: "تسجيل هدف متأخر أمر جميل دائماً، خصوصاً أمام الجماهير، ونحن نأخذ تلك النتيجة". وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به الأسبوع المقبل، لكننا نأخذ النتيجة بالتأكيد. وبشأن التمريرة الحاسمة من غابرييل مارتينيلي: رائع، يا له من لاعب يمتلك الكثير من الجودة. من الواضح أنه كمهاجم أو لاعب وسط هجومي تنتظر دائماً مثل هذه اللحظات. لقد قام بها على أكمل وجه، لذا يعود الفضل لمارتينيلي".
المدفعجية يترقّبون ختامًا كبيرًا
يمنح هذا الانتصار دفعة هائلة لفريق أرتيتا، الذي واجه انتقادات بعدما شهدت الانتكاسات المحلية الأخيرة خسارتهم لقب كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي قبل أن يودّعوا كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون في نهاية الأسبوع. واعترف هافرتس بأهمية هذا التحول، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال ينافس بقوة على الألقاب الكبرى مع دخول الموسم مراحله الحاسمة. وسيتجه فريق شمال لندن الآن إلى مباراة الإياب متقدماً 1-0.
"بالتأكيد كان هذا تحولاً كبيراً بالنسبة لنا لأننا خسرنا المباراتين الأخيرتين. لذلك أردنا أن نحقق تحولاً اليوم وقد نجحنا في ذلك"، ختم الدولي الألماني.