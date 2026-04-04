أطلق إيثان نوانيري، اللاعب المعار من أرسنال، تحذيرًا بشأن استبدال ماسون غرينوود الموقوف من قبل مدرب مرسيليا
مهمة شاقة
أثبت غرينوود نفسه باعتباره النجم الأبرز بلا منازع في هجوم مرسيليا منذ انضمامه من مانشستر يونايتد في عام 2024. وبفضل تسجيله 15 هدفاً وتقديمه أربع تمريرات حاسمة في 26 مباراة بالدوري الفرنسي، لا يتخلف الإنجليزي في ترتيب الهدافين سوى عن جواكين بانيشيلي لاعب ستراسبورغ. ومع ذلك، فإن إيقاف غرينوود وإصابته قد تسببا في صداع تكتيكي للمدرب حبيب بيي. يمثل غياب الجناح الهداف ضربة قوية لزخم مرسيليا، مما يجبر المدرب على التوجه نحو مقاعد البدلاء الشابة بحثاً عن حل مؤقت للحفاظ على مسيرتهم الأوروبية.
بيي يوجه تحذيرًا إلى نوانيري
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أكد بيي أن نوانيري هو المرشح الأول للانضمام إلى التشكيلة الأساسية. ورغم أن مدرب مرسيليا معجب بشكل واضح بهذا اللاعب الذي تخرج من أكاديمية أرسنال، إلا أنه سارع إلى تذكير اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بأن المتطلبات البدنية لكرة القدم الفرنسية تمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستوى فرق الشباب. وقال بيي للصحفيين: "إنه موهبة كبيرة يحتاج إلى التكيف مع كثافة الدوري الفرنسي. يبدو أنه البديل المثالي لماسون، لكن لدينا العديد من اللاعبين المتميزين للاختيار من بينهم. يجب أن يدرك أنه انضم إلى نادٍ ذي مستوى عالٍ جدًا".
استثمار مكلف دون ضمانات
في حين يمثل نوانيري المستقبل القريب على أرض الملعب، فإن وضعه التعاقدي يثير تساؤلات وراء الكواليس. فقد انضم صانع الألعاب إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة المباشرة من أرسنال، دون خيار الشراء، مما يعني أن مارسيليا لا تملك أي سيطرة على مستقبله بعد انتهاء الموسم الحالي. وبصرف النظر عن الجانب التعاقدي، وفقاً لصحيفة L'Équipe، فإن التكلفة المالية لهذه الصفقة كبيرة. فقد وافق النادي على تغطية راتب نوانيري بالكامل، والذي يبلغ 300 ألف يورو إجمالي شهرياً.
تتصاعد الضغوط في ظل تراجع أداء مرسيليا
لا يمكن أن يكون توقيت غياب غرينوود أسوأ من هذا بالنسبة لمارسيليا، حيث يعاني هذا العملاق الفرنسي مؤخرًا من صعوبة في الحفاظ على مستواه. فقد تسببت سلسلة النتائج السيئة في الدوري الفرنسي والخروج المخيب للآمال من المسابقات الأوروبية في إحباط المشجعين، مما يضع ضغطًا هائلاً على أي لاعب ينضم إلى التشكيلة الأساسية. ومن المفترض أن تتاح لنوانيري الفرصة لإظهار قدراته إذا شارك في هذه المباراة، في ظل الانتقادات الموجهة إلى تباين مستواه.