وفي حديثه إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أكد بيي أن نوانيري هو المرشح الأول للانضمام إلى التشكيلة الأساسية. ورغم أن مدرب مرسيليا معجب بشكل واضح بهذا اللاعب الذي تخرج من أكاديمية أرسنال، إلا أنه سارع إلى تذكير اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بأن المتطلبات البدنية لكرة القدم الفرنسية تمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستوى فرق الشباب. وقال بيي للصحفيين: "إنه موهبة كبيرة يحتاج إلى التكيف مع كثافة الدوري الفرنسي. يبدو أنه البديل المثالي لماسون، لكن لدينا العديد من اللاعبين المتميزين للاختيار من بينهم. يجب أن يدرك أنه انضم إلى نادٍ ذي مستوى عالٍ جدًا".