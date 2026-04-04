Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports
أطلق ألفارو أربيلوا تلميحاً ساخراً في اتجاه «صديقه» كارلو أنشيلوتي بعد عودة فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد «متعباً» من معسكر المنتخب البرازيلي

وجه ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، انتقاداً لاذعاً لسلفه و"صديقه" كارلو أنشيلوتي بشأن إدارة عبء العمل الملقى على عاتق فينيسيوس جونيور. فقد لعب النجم البرازيلي كل دقيقة من مباريات منتخب بلاده الدولية الأخيرة، وعاد منهكاً بعد جدول مباريات مرهق في الولايات المتحدة، مما ألقى بظلال من الشك على جاهزيته للمشاركة في مباراة الدوري الإسباني المقبلة.

  • لعب فينيسيوس أكثر من 150 دقيقة

    أصبحت لياقة فينيسيوس مصدر قلق رئيسي لريال مدريد عقب فترة التوقف الدولية. فقد شارك الجناح بشكل مكثف مع المنتخب البرازيلي، حيث لعب 90 دقيقة كاملة في المباراة التي خسرها فريقه أمام فرنسا، قبل أن يشارك لمدة 67 دقيقة أخرى في المباراة ضد كرواتيا. واعترف أربيلوا بأن اللاعب يعاني من آثار المشاركة المكثفة الأخيرة، ولم يخفِ مشاعره عند الحديث عن جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة ضد مايوركا.

    أربيلوا يشكك في سياسة التناوب التي يتبعها أنشيلوتي

    وفي مؤتمر صحفي، وجه أربيلوا انتقادًا خفيًا للطريقة التي أدار بها أنشيلوتي عبء العمل الملقى على عاتق النجم. وقال أربيلوا للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي: "إنه متعب لأن صديقي كارلو لم يمنحه قسطًا كافيًا من الراحة، وهذا أمر طبيعي". "المتطلبات في ريال مدريد والبرازيل هائلة. فيني لديه عبء عمل ثقيل من المباريات. لم يتوقف ليوم واحد، واليوم سنرى كيف حاله ثم نقرر".

  • دفعة قوية من ميليتاو في السباق على اللقب

    وجاءت أنباء إيجابية أخرى على صعيد الإصابات فيما يتعلق بإيدر ميليتاو. فقد عاد المدافع البرازيلي بنجاح إلى التدريبات خلال فترة الراحة، ويقترب من العودة للعب مع الفريق الأول للمرة الأولى منذ ديسمبر. وقال أربيلوا: "عندما يكون لائقًا بدنيًا، فهو أفضل قلب دفاع في العالم. يبدو وكأنه لاعبان عندما يكون على أرض الملعب. إنه ذكي وقائد وقادر على تغيير مجرى المباراة. أنا سعيد جدًا بعودته".

    لا مجال للخطأ في السعي وراء اللقب

    يحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة، مع تبقي تسع مباريات على نهاية الموسم. وبعد سلسلة انتصارات قوية من خمس مباريات متتالية قبل فترة التوقف، يتعرض الفريق لضغوط كبيرة للحفاظ على زخمه أمام فريق مايوركا المتعثر الذي يقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز وهو يقبع في أسفل الترتيب.

    وأضاف أربيلوا: "أمامنا تسع مباريات حاسمة في الدوري الإسباني، ولم يعد لدينا أي هامش للخطأ في أي مسابقة، لا في الدوري الإسباني ولا في دوري أبطال أوروبا". "نحن نفكر فقط في مايوركا. إنها مباراة صعبة للغاية، والوضع الحالي أطلق مليون إنذار بالنسبة لي. عندما يحل الربيع، يقدم ريال مدريد أفضل ما لديه".

