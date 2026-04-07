Getty Images Sport
ترجمه
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية حوادث عنصرية خلال مباراة ودية في مصر
إجراء تأديبي وهتافات معادية للإسلام
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخاذ إجراءات حازمة بعد سماع هتافات معادية للمسلمين "لا تُحتمل" طوال اللقاء.
وبحسب التقارير، تكرر هتاف "من لا يقفز فهو مسلم" في ما لا يقل عن أربع مناسبات، ما دفع إلى إدانة فورية من اللاعبين والمسؤولين على حد سواء.
ندد نجم برشلونة لامين يامال بالمرتكبين "الجهلة" و"العنصريين"، رغم أن الإساءة لم تكن موجهة إليه تحديداً بشكل شخصي.
وقد جرى بالفعل تحريك السلطات المحلية، إذ فتحت الشرطة الكتالونية تحقيقاً في الأحداث. كما صعّدت الحكومة الإسبانية الأمر إلى مكتب الادعاء العام لتحديد ما إذا كانت قوانين جرائم الكراهية قد انتُهكت. وسيركز تحقيق فيفا على إخفاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) في الحفاظ على النظام وتأخر تطبيق بروتوكولات مكافحة العنصرية خلال المباراة.
- AFP
تأخير البروتوكول والتوتر الداخلي
وُجِّهت انتقادات إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بسبب تعامله مع الوضع داخل الملعب. وعلى الرغم من وقوع ثلاث حوادث منفصلة من الهتافات المسيئة خلال الشوط الأول، لم يُفعَّل بروتوكول مكافحة العنصرية إلا عند الاستراحة بين الشوطين. ولم تُعرَض الرسائل على شاشات النتائج في الملعب، ولم تُذَع الإعلانات عبر نظام النداء العام مطالبةً الجماهير بوقف الإساءة، إلا عندئذٍ فقط.
وأفادت التقارير بأن الأجواء في مقصورة الشخصيات الرسمية أصبحت متوترة للغاية مع اتضاح خطورة الوضع. وكان برني ألفاريز، أمين الرياضة في حكومة كتالونيا، غاضباً إلى حد كبير من عدم اتخاذ إجراء فوري، لدرجة أنه هدد بمغادرة الملعب، بل واقترح تعليق المباراة بالكامل.
ومن المتوقع أن يكون التأخير في اتباع إرشادات الفيفا المعتمدة بشأن السلوك التمييزي عنصراً أساسياً في القضية التأديبية.
قائمة طويلة من السلوكيات المسيئة
يرسم التقرير الرسمي للمباراة الذي أعدّه الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) صورة قاتمة لأحداث تلك الأمسية في ملعب آر سي دي إي. فإلى جانب الهتافات المعادية للإسلام، استهدف المشجعون أيضاً حارس مرمى إسبانيا خوان غارسيا بالإهانات، ووجّهوا إساءات سياسية إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. إضافةً إلى ذلك، وثّق المراقبون هتافات من قبيل: "إسبانيا كاثوليكية وليست مسلمة"، ما يسلّط مزيداً من الضوء على الطابع التمييزي لسلوك الجمهور.
وقد يكون من الممكن تحديد هوية الأفراد المتورطين، إذ إن تذاكر المباراة الودية الدولية صُرفت على أساس اسمي، مع اشتراط تقديم هوية شخصية عند الشراء.
اختبار صعب قبل كأس العالم
انتهت المباراة الودية بين إسبانيا ومصر بالتعادل السلبي، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم. وسيقع بطل أوروبا في المجموعة الثامنة، حيث سيواجه أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر.
وفي المقابل، يقع منتخب الفراعنة، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.