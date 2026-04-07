قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخاذ إجراءات حازمة بعد سماع هتافات معادية للمسلمين "لا تُحتمل" طوال اللقاء.

وبحسب التقارير، تكرر هتاف "من لا يقفز فهو مسلم" في ما لا يقل عن أربع مناسبات، ما دفع إلى إدانة فورية من اللاعبين والمسؤولين على حد سواء.

ندد نجم برشلونة لامين يامال بالمرتكبين "الجهلة" و"العنصريين"، رغم أن الإساءة لم تكن موجهة إليه تحديداً بشكل شخصي.

وقد جرى بالفعل تحريك السلطات المحلية، إذ فتحت الشرطة الكتالونية تحقيقاً في الأحداث. كما صعّدت الحكومة الإسبانية الأمر إلى مكتب الادعاء العام لتحديد ما إذا كانت قوانين جرائم الكراهية قد انتُهكت. وسيركز تحقيق فيفا على إخفاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) في الحفاظ على النظام وتأخر تطبيق بروتوكولات مكافحة العنصرية خلال المباراة.



