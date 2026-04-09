Max Dowman Arsenal GFXGetty/GOAL

أطلقوا العنان لماكس داومان! يجب على أرسنال إشراك المراهق الجريء منذ البداية لبعث الحيوية في صراع الأمتار الأخيرة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

كثيراً ما جرى الحديث في الأسابيع الأخيرة عن تحطم مسعى أرسنال نحو الرباعية وتراجعه إلى حلم الثنائية، لكن ذلك لا يزال إنجازاً لا يُستهان به. يملك «المدفعجية» فرصة ممتازة لحصد أكبر جائزتين متاحتين لهم، غير أنهم مهددون بالوصول إلى خط النهاية متعثرين بدلاً من عبوره بقوة الأبطال وسلطتهم.

على مدى عدة أشهر الآن، تراجع فريق ميكيل أرتيتا ليعود إلى العيش والموت على الهوامش. خلال الخريف، كانوا بفارق كبير أفضل فريق في إنجلترا وأوروبا، رغم أن هذا الوضع لم يعد آمناً بالقدر نفسه، حتى مع دخولهم المرحلة الأخيرة من الموسم بوصفهم المرشحين الأبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

حتى مع أفضلية مريحة محلياً وقرعة يُفترض أنها مواتية قارياً، يواجه أرسنال خطر نفاد الزخم. تشكيلة مُنهكة لم يتبقَّ لها الكثير في الخزان، وعلى أرتيتا أن يفعّل إحدى آخر الأوراق التي يمتلكها. لقد حان الوقت لجعل ماكس داومان، البالغ من العمر 16 عاماً، أساسياً.

    أسلوب لا يعرف الخوف

    لقد أُشيد بإمكانات داومان منذ سنوات بالفعل. كان الجناح في الثالثة عشرة والرابعة عشرة فقط عندما خرجت همسات من أكاديمية أرسنال بأنه قد يكون اللاعب الأكثر تميزًا الذي أنتجوه على الإطلاق. ولهذا السبب، في سن السادسة عشرة، وهو سنّ غالبًا ما يكون اللاعبون الشباب فيه لا يزالون محميين بعيدًا عن أعين الجمهور، سعى النادي إلى منحه مزيدًا من الثقة فقط. وهناك احتمال واقعي جدًا أن يصبح داومان فائزًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل أن يؤدي امتحانات GCSE الخاصة به.

    في كل واحدة من مشاركاته التسع مع الفريق الأول لأرسنال، كان هناك في الغالب دائمًا لحظة خاطفة واحدة يرفع فيها داومان فرامل اليد ويحاول تجاوز مدافعه بسرعة. هذا هو أسلوبه المعتاد، وعلى الرغم من أنه لم يسفر حتى الآن إلا عن هدف واحد وتمريره حاسمة واحدة، فإنه لا يزال ينجح في ترك بصمته بصورة غير ملموسة.

    ومن المفارقات أنه لو كان أرسنال هو فريق العامين أو الثلاثة أعوام الماضية حين كانوا يسحقون الخصوم للمتعة بوابل من الأهداف، لربما لم يحظَ داومان بفرص كثيرة. كأن ما يميّزه عن بقية خيارات الفريق الهجومية لا يقل أهمية عن جودته بشكل عام.

    وهذه نقطة إيجابية لداومان. لقد أصبح بمثابة «الزجاج الذي يُكسر عند الطوارئ». لم نصل بعد إلى نقطة الأزمة، لكن عندما تكون قريبًا جدًا من تحقيق العظمة ثم تبدأ في التباطؤ، فإن من المجدي استكشاف كل خيار لديك لتجاوز خط النهاية.

    • إعلان
    تأمين ساكا

    من شبه المؤكد أن عدد الأميال التي قطعها جسد بوكايو ساكا يُعد عاملاً مساهماً وراء معاناته البدنية خلال العام الماضي. فقد خاض بالفعل 353 مباراة مع النادي والمنتخب بحلول سن 24 عاماً. وأهميته لأرسنال تعني أنه لا يحصل عادة على راحة إلا عندما تكون لديه مخاوف حقيقية تتعلق بإصابة.

    ومنذ خضوعه لجراحة في عضلة الفخذ الخلفية في بداية عام 2025، فقد ساكا أيضاً جزءاً من سرعته. وليس الأمر وكأنه كان من النوع الذي يتجاوز اللاعبين بالسرعة وحدها على أي حال، لكن عندما يرسل الخصم باستمرار مراقبين اثنين أو ثلاثة لمواجهتك، يكون من المفيد أحياناً أن تمتلك اندفاعة تسارع سريعة يمكن الاعتماد عليها.

    ومن المرجح جداً أن يكون ذلك السبب وراء تراجع أرقام تسديدات ساكا وأهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز. فعبر موسمي 2023-24 و2024-25، كان ساكا يسدد بمعدل 3.4 تسديدة لكل 90 دقيقة، بما يعادل 0.4 هدف لكل 90. وقد انخفضت هذه الأرقام هذا الموسم إلى 2.8 تسديدة و0.27 هدفاً.

    يجب العناية بدقائق مشاركة ساكا وإدارتها على نحو مناسب. فإذا رفع أرسنال حمله البدني بسرعة وبشكل حاد مرة أخرى، فإنه يعرّض نفسه لخطر الغياب عن نهاية الموسم، وربما حتى عن كأس العالم.

    إدارة الفريق

    في غياب ساكا، اعتاد أرتيتا على استخدام نوني مادويكي كجناح أيمن. وكانت فكرة التعاقد مع الدولي الإنجليزي من تشيلسي في المقام الأول هي تخفيف العبء عن ساكا، لكن الآن هو أيضاً مهدد بدخول «المنطقة الحمراء» المخيفة.

    كانت انسحابات آرسنال الـ11 من الواجب الدولي خلال مارس مدعاة قلق حقيقية. وأن ساكا حضر أساساً إلى مقر تدريب منتخب الأسود الثلاثة في سانت جورج بارك، لكنه لم يشارك في مباراتي المدفعجية منذ ذلك الحين، يوحي بأنه قام بتلك الرحلة وهو يعلم أنه سيُعاد إلى ناديه بأسرع ما يمكن. جزء كبير من تشكيلة أرتيتا بات على آخر قوته.

    لم يعد الأمر مجرد ترف أن يتمكنوا من الاستعانة بموهبة خارقة مثل داومان، بل يبدو أكثر فأكثر ضرورة. يحتاج آرسنال إلى الحفاظ على الزخم ودرء أي مخاوف تسببت بها تكدسات الإصابات.

    يعرج متجاوزًا خط النهاية

    سيدخل أرسنال الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز متقدماً بفارق تسع نقاط في الصدارة، رغم أن منافسه على اللقب مانشستر سيتي لا يزال لديه مباراة مؤجلة، كما أن زيارة «المدفعجية» إلى ملعب الاتحاد في نهاية الأسبوع المقبل تضيف أيضاً منعطفاً مثيراً للاهتمام.

    على مدى شهرين، شق رجال أرتيتا طريقهم نحو النقاط بصعوبة، وذلك ليس جزئياً إلا وفق الخطة. فالأسلوب الثقيل المعتمد بكثرة على الكرات الثابتة ليس المقصود منه أن يفضي إلى مباريات تكون، إلى حد كبير، على حد السكين وتُحسم بلحظة أو لحظتين حاسمتين، بل أن يجعل الفريق قوة جارفة مهيمنة على طرفي الملعب.

    إنها خطة لم تخلُ من العيوب. ففي 24 مباراة خاضها أرسنال منذ مطلع العام، قدّم أداءً جيداً وفاز في نحو 10 منها فقط، على أقصى تقدير. هل يهم ذلك ما دام ينهي هذه المباريات فعلاً منتصراً؟ حسناً، نعم ولا.

    فلسفة أرتيتا تُبقي أرسنال في الوقت نفسه مندفعاً إلى الأمام ومكبّلاً. إن استعدادهم للعب ضمن هوامش ضيقة يعني أنهم لن يفوزوا دائماً، لكن بفضل جودة اللاعبين الأعلى فإنهم يفعلون ذلك غالباً. إنها لعبة خطرة، وهي أكبر سبب لكونهم متقدمين بهذا القدر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولماذا يسود شعور بالرهبة مع كل مباراة متبقية. يجب أن يتحسن الأداء ليمنح اللاعبين والجماهير مزيداً من الأسباب للإيمان بما يفعلونه.

    سابقة يامال

    تسع مباريات على مستوى الكبار ليست عيّنة كبيرة للحكم على لاعب من خلالها، لكن داومان حالة خاصة. أحيانًا يظهر مراهق موهوب إلى حدّ لا يمكنك معه إلا أن تزجّ به في العمق. وقد تكون المباريات التسع التي خاضها حتى الآن مجرد فترة تهيئة احتاجها داومان للتأقلم مع كرة القدم للرجال.

    ومن اللافت أن جاك ويلشير، المتحدث من موقع مثالي بوصفه أحد آخر أبرز خريجي أكاديمية أرسنال ومدربًا سابقًا لداومان، يعتقد أنه جاهز للعب مع إنجلترا، ولو فقط لأن إسبانيا اصطحبت لامين يامال لاعب برشلونة إلى يورو 2024 حين كان هو أيضًا في السادسة عشرة.

    وقال ويلشير مؤخرًا لصحيفة التلغراف: "الشيء الوحيد الذي سأقوله هو أن إسبانيا ستأخذه. هذا ما أعتقده. لدينا في إنجلترا أحيانًا هذا الأسلوب في تضخيمهم ثم حمايتهم. فتقع في ذلك [المأزق]: 'إذا ذهب، ماذا سيقول الناس؟' هو [داومان] جيد بما يكفي بالتأكيد. حتى لو ذهب ولم يلعب كثيرًا. وهو ما أظن أنه يستطيع تجاوزه. أعتقد أنه جيد بما يكفي.

    "سيكون هناك في النهاية. أفهم من يقول: 'ربما لا'. لكنني أعتقد أيضًا أن يامال ذهب وهو في السادسة عشرة [إلى يورو 2024] وكان أفضل لاعب في البطولة."

    إن عبارة "إذا كنت جيدًا بما يكفي فأنت كبير بما يكفي" تنطبق على حالة داومان. هذا الضجيج ليس بلا مبرر. وبالوتيرة التي يتطور بها، لا بد أن تكون هناك لحظة أيقونية أخرى يقدّمها قبل نهاية الموسم.

    الباب المفتوح لتوخيل

    بعد أن أصبح أصغر هدّاف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، كان من شبه المؤكد أن توماس توخيل سيتعرض لأسئلة بشأن فرص دوومان مع إنجلترا.

    وقال عن دوومان: «مع هؤلاء الشبان، بالطبع نحن نعرف جميع هؤلاء اللاعبين. نراهم كما ترونهم أنتم أيضاً. في الوقت الحالي أعتقد أنه في وضع جيد للمنافسة على دقائق لعبه في آرسنال. لدينا دائماً فرصة استدعائه ربما إلى كأس العالم».

    وأضاف: «الأمر مع اللاعبين الشباب هو الحفاظ على الزخم ربما، والإبقاء على حماسهم. لديهم قدر من عدم الخوف. لا حاجة لاستدعائه الآن وزيادة الضغط وزيادة كل الضجيج الذي يأتي مع ذلك، لكن لدينا كل الخيارات».

    توخيل، المدرب المتمرس والناجح على مستوى الأندية، لم يستبعد تماماً فكرة أن لاعباً يبلغ 16 عاماً قد يفرض لنفسه مكاناً في قائمة أحد المرشحين لكأس العالم. وهذا يوضح مدى تقديره لدوومان ليُبقي الباب موارباً بالقدر الكافي بحيث إن نهاية قوية لموسم 2025-26 قد تمتد بموسمه إلى الصيف.

    اختبار بورنموث

    سيكون لدى أرتيتا دافع لإعادة ساكا مباشرة إلى التشكيلة الأساسية عندما يزور بورنموث ملعب الإمارات يوم السبت، لكن ذلك قد يتحول بسهولة إلى خطأ. لقد جعل أندوني إيراولا فريق “تشيريز” واحدًا من أفضل فرق الضغط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريقًا ذكيًا وماكرًا عند اللعب دون كرة. بل إنهم تمكنوا من تحقيق فوز 2-1 خارج أرضهم على أرسنال الموسم الماضي بين مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للغانرز أمام باريس سان جيرمان.

    لا داعي للمخاطرة بصحة ساكا أكثر من ذلك عندما يكون دوومان متحفزًا بشدة لمزيد من الفرص مع الفريق الأول، خصوصًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. الفوز سيجعلهم يتقدمون بفارق 12 نقطة في الصدارة قبل أن يسافر مان سيتي لمواجهة تشيلسي يوم الأحد، ما يعيد الضغط إلى رجال بيب غوارديولا. على أرتيتا أن يضع ثقته في أولئك الذين يتمتعون بالصحة والجاهزية.

    أرسنال على أعتاب الخلود. إنهم قريبون جدًا من خط النهاية. لا يمكنهم السماح لسن دوومان بأن يكون العامل الذي يحدد ما إذا كانوا قادرين على إنعاش التشكيلة أم لا.

