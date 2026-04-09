تسع مباريات على مستوى الكبار ليست عيّنة كبيرة للحكم على لاعب من خلالها، لكن داومان حالة خاصة. أحيانًا يظهر مراهق موهوب إلى حدّ لا يمكنك معه إلا أن تزجّ به في العمق. وقد تكون المباريات التسع التي خاضها حتى الآن مجرد فترة تهيئة احتاجها داومان للتأقلم مع كرة القدم للرجال.
ومن اللافت أن جاك ويلشير، المتحدث من موقع مثالي بوصفه أحد آخر أبرز خريجي أكاديمية أرسنال ومدربًا سابقًا لداومان، يعتقد أنه جاهز للعب مع إنجلترا، ولو فقط لأن إسبانيا اصطحبت لامين يامال لاعب برشلونة إلى يورو 2024 حين كان هو أيضًا في السادسة عشرة.
وقال ويلشير مؤخرًا لصحيفة التلغراف: "الشيء الوحيد الذي سأقوله هو أن إسبانيا ستأخذه. هذا ما أعتقده. لدينا في إنجلترا أحيانًا هذا الأسلوب في تضخيمهم ثم حمايتهم. فتقع في ذلك [المأزق]: 'إذا ذهب، ماذا سيقول الناس؟' هو [داومان] جيد بما يكفي بالتأكيد. حتى لو ذهب ولم يلعب كثيرًا. وهو ما أظن أنه يستطيع تجاوزه. أعتقد أنه جيد بما يكفي.
"سيكون هناك في النهاية. أفهم من يقول: 'ربما لا'. لكنني أعتقد أيضًا أن يامال ذهب وهو في السادسة عشرة [إلى يورو 2024] وكان أفضل لاعب في البطولة."
إن عبارة "إذا كنت جيدًا بما يكفي فأنت كبير بما يكفي" تنطبق على حالة داومان. هذا الضجيج ليس بلا مبرر. وبالوتيرة التي يتطور بها، لا بد أن تكون هناك لحظة أيقونية أخرى يقدّمها قبل نهاية الموسم.