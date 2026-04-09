لقد أُشيد بإمكانات داومان منذ سنوات بالفعل. كان الجناح في الثالثة عشرة والرابعة عشرة فقط عندما خرجت همسات من أكاديمية أرسنال بأنه قد يكون اللاعب الأكثر تميزًا الذي أنتجوه على الإطلاق. ولهذا السبب، في سن السادسة عشرة، وهو سنّ غالبًا ما يكون اللاعبون الشباب فيه لا يزالون محميين بعيدًا عن أعين الجمهور، سعى النادي إلى منحه مزيدًا من الثقة فقط. وهناك احتمال واقعي جدًا أن يصبح داومان فائزًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا قبل أن يؤدي امتحانات GCSE الخاصة به.

في كل واحدة من مشاركاته التسع مع الفريق الأول لأرسنال، كان هناك في الغالب دائمًا لحظة خاطفة واحدة يرفع فيها داومان فرامل اليد ويحاول تجاوز مدافعه بسرعة. هذا هو أسلوبه المعتاد، وعلى الرغم من أنه لم يسفر حتى الآن إلا عن هدف واحد وتمريره حاسمة واحدة، فإنه لا يزال ينجح في ترك بصمته بصورة غير ملموسة.

ومن المفارقات أنه لو كان أرسنال هو فريق العامين أو الثلاثة أعوام الماضية حين كانوا يسحقون الخصوم للمتعة بوابل من الأهداف، لربما لم يحظَ داومان بفرص كثيرة. كأن ما يميّزه عن بقية خيارات الفريق الهجومية لا يقل أهمية عن جودته بشكل عام.

وهذه نقطة إيجابية لداومان. لقد أصبح بمثابة «الزجاج الذي يُكسر عند الطوارئ». لم نصل بعد إلى نقطة الأزمة، لكن عندما تكون قريبًا جدًا من تحقيق العظمة ثم تبدأ في التباطؤ، فإن من المجدي استكشاف كل خيار لديك لتجاوز خط النهاية.