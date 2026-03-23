adidas
ترجمه
أطلقت «أديداس» مجموعة أحذية كرة قدم جديدة ومذهلة استعداداً للمرحلة الحاسمة من الموسم، حيث حصلت أحذية «بريداتورز» و«إف 50» و«كوبا» على تصميمات جريئة وجديدة
أديداس تطلق مجموعة "Ice Cold Precision"
تقدم مجموعة "Ice Cold Precision" من أديداس ألوانًا جديدة لثلاثة من أبرز خطوطها قبل الوصول إلى المرحلة الحاسمة من الموسم، وتتميز بألوان رمادية فضية ودرجات زرقاء ملفتة للنظر - لتبقي الرياضيين في حالة من الانتعاش مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة من موسم 2025-2026.
- adidas
فريق «بريداتورز» الجديد ذو المظهر الجليدي
يأتي حذاء «بريداتور» بتصميمه الجديد باللون الرمادي الفاتح البارد، مع اللسان المطوي الشهير والخطوط الثلاثة المزينة بتفاصيل باللونين الأزرق والأخضر النيون على الكعب والشعار. ويتميز الحذاء بجميع التقنيات الحديثة التي تتوقعها، بما في ذلك الجزء العلوي المصنوع من شبكة «نانوسترايك+» (NANOSTRIKE+) المعاد تصميمها لتوفير دقة فائقة في التسديد، ونعل «سترايكفريم» (STRIKEFRAME) لتعزيز الثبات، ولوحة «باورسباين» (POWERSPINE) داخل النعل لضمان الاستقرار.
F50 تتحول إلى اللون الأزرق
تظهر إشارات إلى هذا المزيج اللوني في التصميم الجديد لحذاء F50، حيث يأتي الحذاء باللون الأزرق الكهربائي، بينما تظهر الخطوط الثلاثة باللون الأخضر المبهج نفسه. ويوفر الجزء العلوي المصنوع من تقنية FIBRETOUCH دعماً خفيف الوزن، في حين تضمن نسيج SPRINTWEB تحكماً دقيقاً بالكرة.
أما حذاء Copa، فيأتي بلون فضي أنيق، مع ثلاث خطوط وتفاصيل أخرى باللون الأبيض.
- adidas
F50 مقابل بريداتور
تضم الحملة الترويجية لاعبي "بريداتور" جود بيلينغهام وأيتانا بونماتي ورافينها، بينما يمثل ليونيل ميسي ولامين يامال وترينيتي رودمان خط "إف 50"، في الوقت الذي تواصل فيه "أديداس" تشجيع لاعبي كرة القدم على الاختيار بين خطي منتجاتها الرئيسيين.
تتوفر مجموعة "Ice Cold Precision" للشراء اعتبارًا من 30 مارس من أديداس ومتاجر مختارة.